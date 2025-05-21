ABD istihbaratı “İsrail İran’ın nükleer tesislerine saldıracak” dedi! “Trump’la büyük kopuş”

ABD basını, İsrail'in İran'ın nükleer tesisine saldırı hazırlığı içinde olduğunu iddia etti. ABD'li yetkilileri kaynak gösteren CNN, ABD'nin, İsrail'in İran nükleer tesislerine saldırı hazırlığı yaptığı yönünde bir istihbarat elde ettiğini belirtti.

İSRAİL İRAN'A MI SALDIRACAK?

CNN İsrailli yöneticilerin nihai bir karar verip vermediği konusunda açıklama yapmadı ve ABD hükümeti içinde de saldırı düzenlemeye karar verip vermeyecekleri konusunda görüş ayrılığı bulunduğunu bildirdi.

ABD İSTİHBARATINDAN RAPOR GELDİ

CNN'in iddia ettiği istihbarat raporu henüz doğrulanmadı. Washington'daki İsrail Büyükelçiliğinden ve İsrail Başbakanlık Ofisi'nden de bir yanıt gelmediği belirtildi.

Netanyahu ve Trump, Reuters

İddiaya göre istihbarata yakın bir kaynak CNN'e yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a ait bir nükleer tesise saldırı düzenleme ihtimalinin son aylarda önemli ölçüde arttığını söyledi. Söz konusu kişinin ABD'nin İran ile ülkenin tüm uranyumunu ortadan kaldırmayan bir anlaşmaya varması halinde saldırı ihtimalinin daha yüksek olacağını söylediği belirtildi.

"TRUMP'LA BÜYÜK KOPUŞ OLUR"

ABD Başkanı Donald Trump İran'la nükleer programı konusunda diplomatik bir anlaşma sağlamak amacıyla müzakereler yürütürken İsrail'in saldırıya geçmesinin Trump'la büyük bir kopuş anlamına geleceği belirtiliyor.

CNN, iki kaynağa dayanarak ABD'nin gözlemlediği askeri hazırlıklar arasında hava mühimmatının hareketlendirilmesi ve hava tatbikatının tamamlanmasının da bulunduğunu bildirdi. Ancak haberde, bu hareketlerin olası bir saldırının göstergesi olmaktan çok, İsrail'in İran'a yönelik baskı kampanyasının bir parçası olabileceği belirtildi.

İran Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Reuters

HAMANEY'DEN AÇIKLAMA

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Tahran'dan uranyum zenginleştirmeyi durdurması yönündeki taleplerinin "aşırı ve çirkin" olduğunu söyledi. Devlet medyası, yeni bir nükleer anlaşmaya ilişkin görüşmelerin başarılı olup olmayacağı konusunda şüphelerini dile getirdi.

CNN'in Trump yönetiminin düşüncesine yakın olduğunu söylediği bir kaynak, müzakerelerin devam ettiğini belirterek ABD'nin şu anda İsrail'in İran'ın nükleer programına saldırmasına yardımcı olmasının pek olası olmadığını söylerken bir Amerikalı yetkili ise İsrailli liderlerin saldırıya karar vermesi halinde yardımcı olmak için istihbarat çalışmalarının artırıldığını söyledi.