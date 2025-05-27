Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a! "Transfer bitti"

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden ve 5 yıldızı takan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden ve 5 yıldızı takan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
"BİR İLKE İMZA ATTIK"
"Bir ilke imza attık. Kupayı hep stadyumda alıyorduk. Bu kez Yenikapı'da aldık. TFF'ye teşekkür etmek istiyorum. Kupayı bize orada teslim etti. Muhteşem bir atmosfer vardı. İnanılmaz bir kalabalıktı.
Ayakta bekleyen, yağmurun altında bekleyenler vardı. Galatasaray'a olan sevginin, tutkunun ne demek olduğunu gösterdiler. Gelen herkese teşekkür etmek istiyorum."
"AVRUPA'DA BAŞARI BEKLİYORDUK"
"Bu sene ligi zaten kazanmanız lazım. Lig lokomotif. Bir sonraki sene de Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım var. Avrupa'da başarı bekliyorduk aslında. Avrupa Ligi'nde finale kadar gitmek önemli hedefti. En çok eleştirildiğimiz ve hepimizin üzüldüğü Avrupa Ligi'nde final oynayabilecek takımken erken kaybettik. Türkiye Kupası şöyle biraz, başlangıçta daha az oynayan oyunculara yer verdik. Devamında Fenerbahçe deplasmanıyla başlayarak, o da tam BAY haftamıza denk geldi, sonra kazanmaya odaklandık. Oyuncularımızı oynatmak, gençleri oynatmak şansı bulduk. Bu yarış içerisinde kupayı da kazanmak ayrı bir mutluuluk verdi. İlk 2 sene Türkiye Kupası'nda başarılı olamamıştık."
"BU SENE DAHA İYİ KADRO YAPACAĞIZ"
"Kadroyu bu sene daha iyi yapmamız lazım. Önceki senelere göre daha çok tecrübelendik. Bu sene daha iyi kadro yapacağız."
"Buraya geliş başarımızın en ana sebebi, çok fazla kazanan takım olduğumuz için puan farkı oluştu, artırdık. Biz 6 puan öndeyken bile bir şey havası vardı, Galatasaray şampiyonluğu kaybetti. Ben, takımım, başkanım, yöneticilerimiz bir aradaydık. Nisan ve mayıs aylarında bu birlikteliği ne kadar gösterirsek o kadar yukarı çıktık. Hepimiz içinde son iki senenin şampiyonu olmanın özgüveni vardı. İki senedir hangi yoldan geçiyorsak benzer yoldan geçtik. Rakibimiz Fenerbahçe, biz öndeyiz, puan farkı var. Oyunculara 'yine biz kazanacağız' dedim. Kazanma, galibiyet hedefimizi hiç kaybetmedik. İki takımın da inişleri çıkışları oluyor."
"TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"
"İlk şampiyonluktan sonra şunu demiştim; Başakşehir'de ben yaşadım, Sergen Hoca yaşadı, Abdullah Hoca yaşadı. Ben de tecrübelenmiştim oradan. O tecrübeyi devam ettiriyoruz, 2'inci 3'üncü şampiyonluk oldu. Transfer çalışmalarına başladık. Kim gidecek, kim gelecek başladık. Şampiyonlar Ligi için önemli bir kadro kurmamız gerekiyor. Hem lig hem Şampiyonlar Ligi zor olacak. İyi takımlara karşı biz hep daha iyi oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde bu seviye takımlara karşı iyi oynadık. Avrupa Ligi'nde de iyi takımlara karşı daha iyi oynadık."
"Şampiyonluğu ilan edince iş transfere dönüyor ama sabırlı olmamız gerekiyor. Fazla baskı... Biz de en kısa sürede bitirmek istiyoruz ama beklemeniz, sabretmeniz gerekiyor. Sabırsız davranıp listenizdeki 4'üncü 5'inci sıradaki ismi alıyorsunuz, insanların o anda konuşmasını kesiyorsunuz ama sezon içinde başarınızı etkileyecek durumlar oluşabiliyor. Sakin olmamız gerekiyor. Ön elememiz yok. Lig ağustosta başlıyor. Elimizdeki kadroyu hızlı şekilde güçlendirmek, ilk isteğimiz. Başkanımıza bu anlamda teşekkür etmem gerekiyor. Hep yanımızda hep destek oldu."
OSIMHEN'DEN ÜZEN PAYLAŞIM
Galatasaray camiası, Napoli'den kiralan Victor Osimhen'in takımada kalmasını isterken, yıldız golcüden flaş bir paylaşım geldi.
Victor Osimhen, instagram hesabından kutlamalardan şampiyonluk kupasıyla resimlerini paylaştı. 26 yaşındaki Nijeryalı golcünün "Before I Go" (Ben Gitmeden Önce)" şarkısıyla paylaşım yapması veda mesajı olarak algılandı.
Sarı-kırmızılı taraftarların bir kısmı, Osimhen'in paylaşımının altına "Ne olur gitme" yazarken, bir grup taraftar ise "Emeklerin için teşekkürler" şeklinde mesajlar yazdı.
Galatasaray'da 40 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 36 gol ve 8 asistlik performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde adata taht kurdu.
SKY: "SUUDI ARABİSTAN YOLU GÖZÜKTÜ"
Geçtiğimiz günlerde Suudi basınında çıkan haberlerde Osimhen'in Al-Hilal ile anlaştığı öne sürülmüştü. İddialar, Avrupa medyasında da karşılık buldu.
İngiltere merkezli Sky Sports, bu sabah yayımladığı haberde Osimhen'in Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal ile görüşmelerde sona yaklaştığını aktardı. Habere göre Osimhen, Al-Hilal Başkanı Fahad bin Nafel ile bire bir görüşme gerçekleştirdi ve transfer olmak istediğini net şekilde ifade etti.
Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Osimhen'in Al-Hilal ile 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
OKAN BURUK: "TOP OSIMHEN'DE"
Öte yandan Okan Buruk, pazartesi günü öğle saatlerinde Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda şu açıklamaları yaptı.
"Osimhen'in geliş sürecinde insanlar inanamadı. Ben de ilk konuştuğumuzda ona 'Gerçekten, kesinlikle geliyor musun?' demiştim. Direkt olarak 'Galatasaray'ı takip ediyorum, seviyorum, o tutkuyu yaşamak istiyorum' cevabı verdi. Ben de hiç tereddüt etmedim. Osimhen adı geldiği anda, kendi kafamda 'Sistemi değiştiririm, ikili oynatırım' dedim. Bir gün düşünmedim. İki dakika sonra tamam dedim. Böyle bir fırsat verken... Teknik adam olarak şey diyebilrsiniz, elimizde Icardi, Batshuayi var, kim oynayacak diyebilirsiniz. Başkanımıza konuyu açınca da, Abdullah Kavukcu'nun evindeydik, başkanımız 'Tamam' dedi. Bu çok önemliydi, değerliydi. Şimdi de onu almak bizim için değerli. Önemli teklifler var. Buradaki enerjisini gördükten sonra, hem kendisi hem ailesi, bence Osimhen'i Galatasaray'da oynamaya ikna edecek çok şey var. Bu işin maddi kısmı da var. Yönetimizin ne gerekiyorsa yapacağını biliyorum. Top Osimhen'de."
ICARDI'DEN FENER'E GÖNDERME
Fenerbahçe'nin Hatayspor'a Mersin'de 4-2 yenilmesinin ardından Mauro Icardi paylaşım yaptı.
Arjantinli golcü, bir aslanın güldüğü anın fotoğrafını paylaşırken, 4 tane futbol topu emojisi kullandı.
BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Mauro Icardi'nin bu paylaşımı, Galatasaray taraftarının kısa sürede binlerce beğenisini aldı.
MUSLERA'YA VEDA
Galatasaray'da Fernando Muslera için şampiyonluk kutlamalarında duygusal dakikalar yaşandı.
Muslera, kutlamalar için sahaya, "Çok üzgünüz, onu çok özleyeceğiz." sözleriyle çıktı. Deneyimli eldiven, kutlamalar sırasında kendi kurtarışlarını izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.
ICARDI'DEN ÇAĞRI VE AÇIKLAMA
Mauro Icardi, "Bu anlarda bir yıl daha." ifadelerini kullandı. Fernando Muslera, daha sonra, "Bugün burada 5. yıldızı, 25. şampiyonluğu kutlamak için buradayız. Bunun için buradayız. Başka bir şey için değil. Sizi çok seviyorum." sözlerini sarf etti.
"SEN BİZİM HER ŞEYİMİZSİN"
Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar, bu anlarda, "Sen bizim her şeyimiz" tezahüratı yaptı.
Galatasaraylı oyuncular, daha sonra Muslera'yı omuzlarına aldı ve havaya kaldırdı.
Uruguaylı file bekçisi, takım arkadaşlarının omuzundan indikten sonra taraftarlara el salladı.
"HER ZAMAN KALBİMİZDESİN"
Muslera için daha sonra, "Her zaman kalbimizde olacaksın. Kaptan. Lider. Rekortmen." ifadeleri kullanıldı.
GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM
Galatasaray, kutlamaların ardından gece yarısı Muslera için, "Koca bir neslin kahramanı, yeşil formalı efsanesi. Seni çok seviyoruz." paylaşımı yaptı.
BERKE ÖZER GELİŞMESİ
Spor yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray taraftarlarının gündemine bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.
Engin, "Galatasaray, Eyüpspor'dan Berke Özer transferini bitirdi. Bir yabancı kaleci daha gelebilir. Günay da kalacak. Galatasaray 3 kaleciyle gelecek sezona giriş yapacak." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Eyüpspor ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatan 25 yaşındaki file bekçisinin, Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.