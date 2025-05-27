Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a! "Transfer bitti"

"BU SENE DAHA İYİ KADRO YAPACAĞIZ"



"Kadroyu bu sene daha iyi yapmamız lazım. Önceki senelere göre daha çok tecrübelendik. Bu sene daha iyi kadro yapacağız."



"Buraya geliş başarımızın en ana sebebi, çok fazla kazanan takım olduğumuz için puan farkı oluştu, artırdık. Biz 6 puan öndeyken bile bir şey havası vardı, Galatasaray şampiyonluğu kaybetti. Ben, takımım, başkanım, yöneticilerimiz bir aradaydık. Nisan ve mayıs aylarında bu birlikteliği ne kadar gösterirsek o kadar yukarı çıktık. Hepimiz içinde son iki senenin şampiyonu olmanın özgüveni vardı. İki senedir hangi yoldan geçiyorsak benzer yoldan geçtik. Rakibimiz Fenerbahçe, biz öndeyiz, puan farkı var. Oyunculara 'yine biz kazanacağız' dedim. Kazanma, galibiyet hedefimizi hiç kaybetmedik. İki takımın da inişleri çıkışları oluyor."





"TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"



"İlk şampiyonluktan sonra şunu demiştim; Başakşehir'de ben yaşadım, Sergen Hoca yaşadı, Abdullah Hoca yaşadı. Ben de tecrübelenmiştim oradan. O tecrübeyi devam ettiriyoruz, 2'inci 3'üncü şampiyonluk oldu. Transfer çalışmalarına başladık. Kim gidecek, kim gelecek başladık. Şampiyonlar Ligi için önemli bir kadro kurmamız gerekiyor. Hem lig hem Şampiyonlar Ligi zor olacak. İyi takımlara karşı biz hep daha iyi oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde bu seviye takımlara karşı iyi oynadık. Avrupa Ligi'nde de iyi takımlara karşı daha iyi oynadık."



"Şampiyonluğu ilan edince iş transfere dönüyor ama sabırlı olmamız gerekiyor. Fazla baskı... Biz de en kısa sürede bitirmek istiyoruz ama beklemeniz, sabretmeniz gerekiyor. Sabırsız davranıp listenizdeki 4'üncü 5'inci sıradaki ismi alıyorsunuz, insanların o anda konuşmasını kesiyorsunuz ama sezon içinde başarınızı etkileyecek durumlar oluşabiliyor. Sakin olmamız gerekiyor. Ön elememiz yok. Lig ağustosta başlıyor. Elimizdeki kadroyu hızlı şekilde güçlendirmek, ilk isteğimiz. Başkanımıza bu anlamda teşekkür etmem gerekiyor. Hep yanımızda hep destek oldu."

OSIMHEN'DEN ÜZEN PAYLAŞIM Galatasaray camiası, Napoli'den kiralan Victor Osimhen'in takımada kalmasını isterken, yıldız golcüden flaş bir paylaşım geldi.



Victor Osimhen, instagram hesabından kutlamalardan şampiyonluk kupasıyla resimlerini paylaştı. 26 yaşındaki Nijeryalı golcünün "Before I Go" (Ben Gitmeden Önce)" şarkısıyla paylaşım yapması veda mesajı olarak algılandı.



Sarı-kırmızılı taraftarların bir kısmı, Osimhen'in paylaşımının altına "Ne olur gitme" yazarken, bir grup taraftar ise "Emeklerin için teşekkürler" şeklinde mesajlar yazdı.



Galatasaray'da 40 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 36 gol ve 8 asistlik performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde adata taht kurdu.





SKY: "SUUDI ARABİSTAN YOLU GÖZÜKTÜ"



Geçtiğimiz günlerde Suudi basınında çıkan haberlerde Osimhen'in Al-Hilal ile anlaştığı öne sürülmüştü. İddialar, Avrupa medyasında da karşılık buldu.



İngiltere merkezli Sky Sports, bu sabah yayımladığı haberde Osimhen'in Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal ile görüşmelerde sona yaklaştığını aktardı. Habere göre Osimhen, Al-Hilal Başkanı Fahad bin Nafel ile bire bir görüşme gerçekleştirdi ve transfer olmak istediğini net şekilde ifade etti.



Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Osimhen'in Al-Hilal ile 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.



