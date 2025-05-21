"ÜVEY OĞLUNU ÖLDÜRDÜ"

Günlerdir devam eden yayınlarda Derya ve Bayram'ın çelişkili açıklamaları üzerinde durulurken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Akçay, Çetin'in kaybolduğu gün kız kardeşi Fatma'nın eşi Hüseyin ile beraber olduğunu ifade etmişti. Hüseyin hakkında, yıllar önce gerçekleşen bir çocuk ölümüyle ilgili ciddi iddialar ortaya atıldı. İddialara göre Hüseyin, 8,5 yaşındaki engelli üvey çocuğunu öldürmüştü. Hüseyin'in eşi Fatma'nın yıllar önce karakola giderek, eski evliliğinden olan 8,5 yaşındaki engelli oğlu Arda'nın, Hüseyin tarafından boğularak öldürüldüğünü ileri sürdüğü hatta şikayette bile bulunduğu öğrenildi. Ancak Fatma'nın bu şikayetini ertesi gün geri çektiği bilgisine ulaşıldı.