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Mehmet Çetin olayında flaş gelişme! Bayram Akçay'ın evinde silah bulundu

2015 yılında Isparta'dan şüpheli bir şekilde kaybolan Mehmet Çetin'in esrarengiz kaybı Müge Anlı'da günlerdir işleniyor. Yakınları 10 yıldır izine rastlanmayan talihsiz adamın Bayram Akçay tarafından öldürüldüğünü düşünüyordu. Olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Mehmet Çetin'in eşi Derya Kor ve arkadaşı Bayram Akçay dahil olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Anlı, 21 Mayıs tarihli bölümde Akçay'ın evinde silah bulunduğu bilgisini paylaştı.

Giriş Tarihi: 21.05.2025 12:28 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 12:38
Mehmet Çetin olayında flaş gelişme! Bayram Akçay’ın evinde silah bulundu

32 yaşındaki Mehmet Çetin, 10 Ekim 2015 tarihinde Isparta'da şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Müge Anlı'nın kapısını çalan ailesi 10 yıldır izine rastlamadıkları oğullarının bir cinayete kurban gittiğinden şüphelenmekteydi. Aile, oğullarının en son Bayram Akçay adlı arkadaşıyla görüştüğünü ve aralarında bir kavga olduğunu duyduklarını belirtti.

Mehmet Çetin olayında flaş gelişme! Bayram Akçay’ın evinde silah bulundu

CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ YALANINI YAYDI

Mehmet Çetin'in annesi Suna, Akçay'ın köyde oğlu için cinsiyet değiştirdiği yalanını yaydığını söyledi. Baba Ali Çetin'in anlattıklarına göre Bayram Akçay, Mehmet Çetin'in cinsiyet değiştirdiğini ve Antalya'ya kaçtığını söylemekteydi. Kuşkuların yöneldiği bir diğer isim ise Çetin'in eşi Derya Kor olmuştu. Kor ve Çetin'in 63 kez görüştüğü ortaya çıktı. Çetin'in kaybolduğu gün telefonunu değiştiren Kor, bu görüşmelere açıklık getiremedi.

Mehmet Çetin olayında flaş gelişme! Bayram Akçay’ın evinde silah bulundu

"ÜVEY OĞLUNU ÖLDÜRDÜ"

Günlerdir devam eden yayınlarda Derya ve Bayram'ın çelişkili açıklamaları üzerinde durulurken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Akçay, Çetin'in kaybolduğu gün kız kardeşi Fatma'nın eşi Hüseyin ile beraber olduğunu ifade etmişti. Hüseyin hakkında, yıllar önce gerçekleşen bir çocuk ölümüyle ilgili ciddi iddialar ortaya atıldı. İddialara göre Hüseyin, 8,5 yaşındaki engelli üvey çocuğunu öldürmüştü. Hüseyin'in eşi Fatma'nın yıllar önce karakola giderek, eski evliliğinden olan 8,5 yaşındaki engelli oğlu Arda'nın, Hüseyin tarafından boğularak öldürüldüğünü ileri sürdüğü hatta şikayette bile bulunduğu öğrenildi. Ancak Fatma'nın bu şikayetini ertesi gün geri çektiği bilgisine ulaşıldı.

Mehmet Çetin olayında flaş gelişme! Bayram Akçay’ın evinde silah bulundu

GÖZALTINA ALINDILAR

Anlı'nın iki olayın birbiri ile bağlantılı olabileceğine dikkat çekmesinin ardından peş peşe önemli ihbarlar geldi. Tüm bu gelişmelerin ardından emniyet güçleri harekete geçti. 2 şehirde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Derya, Bayram, Tarık Berber, Fatma ve Hüseyin gözaltına alındı.

Mehmet Çetin olayında flaş gelişme! Bayram Akçay’ın evinde silah bulundu

21 Mayıs tarihli yayında Anlı, son gelişmeleri duyurdu. Anlı, "Duyduğuma göre; Bayram, Arda'nın ölümü beni bağlamaz demeye başlamış" dedi.