2015 yılında Isparta'dan şüpheli bir şekilde kaybolan Mehmet Çetin'in esrarengiz kaybı Müge Anlı'da günlerdir işleniyor. Yakınları 10 yıldır izine rastlanmayan talihsiz adamın Bayram Akçay tarafından öldürüldüğünü düşünüyordu. Olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Mehmet Çetin'in eşi Derya Kor ve arkadaşı Bayram Akçay dahil olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Anlı, 21 Mayıs tarihli bölümde Akçay'ın evinde silah bulunduğu bilgisini paylaştı.
Giriş Tarihi: 21.05.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 12:38