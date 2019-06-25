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Ryan Babel'in istekleri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i çıldırttı

Son şampiyon Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel'i açıklamasına artık kesin gözüyle bakılıyor... Devre arasında Beşiktaş'tan, İngiltere Premier League ekiplerinden Fulham'a transfer olan Ryan Babel'in resmi imza atması beklenirken Hollandalı'dan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i çıldırtan istekler geldi.

25.06.2019 17:03 - Son Güncelleme: 25.06.2019 17:20
Ryan Babel'in istekleri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i çıldırttı

Galatasaray'la her konuda anlaşan Ryan Babel imza için gün sayıyor.

Ryan Babel'in istekleri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i çıldırttı

Daha önce Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Hollandalı yıldız sarı kırmızılı taraftarları da şimdiden heyecanlandırıyor.

Ryan Babel'in istekleri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i çıldırttı

Sarı kırmızılıların hem Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olması hem Fatih Terim faktörü hem de Türkiye'yi çok iyi tanımasıyla tecrübeli futbolcuyu şanslı bir dönem bekliyor.

Ryan Babel'in istekleri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i çıldırttı

Yeni bir heyecana yelken açmak için sabırsızlanan Babel, son günlerde olumsuz gelişmeler yaşıyor.

Ryan Babel'in istekleri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i çıldırttı

Hollanda formasıyla EURO 2020 kadrosunda olmayı çok isteyen Babel, ülkesinde oluşan kamuoyu baskısını Galatasaray'da ve Şampiyonlar Ligi'nde göstereceği başarılı performansla kırmayı hedefliyor.

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