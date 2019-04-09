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’de deprem!

Akhisarspor’a yenilerek düşme hattından çıkamayan ’de futbolcular ve taraftarlar arasında büyük arbede yaşandı. Taraftarlar Halil Abkunar ile tartıştı...

Göztepe’de deprem!
Süper Lig'de kümede kalma yolunda evinde Akhisarspor'a 1-0 yenilerek büyük avantaj kaybeden Göztepe'de ortalık karıştı. Mutlak galibiyet için çıktığı karşılaşmayı kaybeden Sarı-Kırmızılılarda taraftar çileden çıktı. Arabasıyla stattan ayrılan kanat oyuncusu Halil Akbunar'ın önünü kesen taraftarlar, oyuncuya tepki gösterince olaylar büyüdü. Arkadaşlarıyla birlikte arabasından inen Halil ile taraftar arasında arbede yaşandı. Bu sırada takım otobüsünde bulunan orta saha Alpaslan Öztürk de otobüsten inip koşarak olaylara müdahil oldu. Alpaslan'ın ardından otobüsten inen Teknik Direktörü Tamer Tuna kavgayı ayırmaya çalıştı. Olaya Çevik Kuvvet ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı.

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