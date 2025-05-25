T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2023/76 Esas

KARAR NO: 2025/377

-İ L A N-

Mahkememizin, yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyada, kaçakçılık suçundan sanık, FAsadoğlu 01.01.2001 doğumlu Türki Hıjazı hakkında verilen hükümlerin tebliğ edilemediği, sistemde kayıtlı adreslerinin bulunmadığı, tebligatların diğer yollarla tebliği mümkün olmadığından, 7201sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddesi uyarınca gerekçeli karara ilişkin hüküm özetinin ilgilinin bilgisine emin şekilde ulaşabileceği bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir,

KARAR ÖZETİ:

Kaçakçılık suçundan sonuç olarak, 10 ay tecilli hapis ve 50.00TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Gerekçeli karara ait hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren sanık tarafından iki hafta içerisinde mahkememize verilecek, mahkememiz yargı çevresi dışında bulunduğu taktirde, bulunulan yer asliye ceza mahkemesi kanalı ile veya zabıt katibine yapılacak, tutanağa geçirilecek, akabinde hakime tasdik ettirilecek bir beyan ile, mahkememiz nezdinde istinaf yasa başvurusu yolu açık olduğuna, mahkumiyet hükmüne ilişkin karar istinaf edilmemesi halinde kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.23.05.2025

Basın No: ILN02230465 #ilan.gov.tr