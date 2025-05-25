Yüzlerde gülümseme, kalplerde sıcaklık: Aile Saadeti çok yakında ATV’de! Yaz sezonuna damga vuracak
ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Aile Saadeti'nin ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. Sinehane yapımı olan projede senaryo ve tasarım Burak Aksak imzası taşıyor. Yönetmen koltuğunda ise başarılı yönetmen Selçuk Aydemir oturuyor. Peki Aile Saadeti dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte merak edilen bilgiler haberimizde.
Giriş Tarihi: 25.05.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 10:35