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Yüzlerde gülümseme, kalplerde sıcaklık: Aile Saadeti çok yakında ATV’de! Yaz sezonuna damga vuracak

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Aile Saadeti'nin ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. Sinehane yapımı olan projede senaryo ve tasarım Burak Aksak imzası taşıyor. Yönetmen koltuğunda ise başarılı yönetmen Selçuk Aydemir oturuyor. Peki Aile Saadeti dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte merak edilen bilgiler haberimizde.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 10:35
Yeni dizi Aile Saadeti çok yakında ATV’de! İlk tanıtım geldi: Bol kahkahalı ve sıcak hikayesiyle yaz sezonuna damga vuracak!

Televizyon ekranlarına neşe ve samimiyet getirecek yeni dizi "Aile Saadeti" izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. İlk tanıtım videosuyla sosyal medyada büyük ilgi gören yapım Hüner Coşkuner'in unutulmaz şarkısı "Seni Nasıl Sevsem Acaba?" eşliğinde oyuncuların enerjisi ve uyumuyla dikkat çekiyor. Bol kahkahalı ve sıcak sahneleriyle yaz sezonunun en keyifli sürprizlerinden biri olmaya aday.

Yeni dizi Aile Saadeti çok yakında ATV’de! İlk tanıtım geldi: Bol kahkahalı ve sıcak hikayesiyle yaz sezonuna damga vuracak!

Bir Arada Yaşamak: Farklı Dünyaların Komik Kesişimi

Dizinin temelini, birbirini hiç tanımayan üç akraba ailenin bir arada yaşamaya zorlanması oluşturuyor. Bu zorunluluk, kaçınılmaz olarak hem eğlenceli hem de duygusal pek çok anın kapısını aralıyor.

Aile Saadeti yakında atv'de başlıyor!

Yeni dizi Aile Saadeti çok yakında ATV’de! İlk tanıtım geldi: Bol kahkahalı ve sıcak hikayesiyle yaz sezonuna damga vuracak!

Aile üyeleri arasında başta sürtüşmeler yaşansa da zamanla aralarındaki bağ kuvvetleniyor.

Yeni dizi Aile Saadeti çok yakında ATV’de! İlk tanıtım geldi: Bol kahkahalı ve sıcak hikayesiyle yaz sezonuna damga vuracak!

Nihayetinde "geniş aile" olmanın sıcaklığını birlikte hissediyorlar.

Yeni dizi Aile Saadeti çok yakında ATV’de! İlk tanıtım geldi: Bol kahkahalı ve sıcak hikayesiyle yaz sezonuna damga vuracak!

Samimiyet ve Mizahın Harmanı: Oyuncu Kadrosu

"Aile Saadeti" güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.