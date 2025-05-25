Yüzlerde gülümseme, kalplerde sıcaklık: Aile Saadeti çok yakında ATV’de! Yaz sezonuna damga vuracak

Bir Arada Yaşamak: Farklı Dünyaların Komik Kesişimi

Dizinin temelini, birbirini hiç tanımayan üç akraba ailenin bir arada yaşamaya zorlanması oluşturuyor. Bu zorunluluk, kaçınılmaz olarak hem eğlenceli hem de duygusal pek çok anın kapısını aralıyor.