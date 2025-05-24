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Fulya Zenginer'in oğlu Milan 3 yaşında! Doğum gününü böyle kutladı: Benim güzel huylum...

Küçük Kadınlar dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Fulya Zenginer, 2019 yılında grafik sanatçısı Küntay Tarık Evren ile dünyaevine girdi. Ünlü oyuncunun bu evlilikten Milan adını verdiği bir oğlu oldu. Zenginer’in oğlu Milan, 3 yaşına bastı. Ünlü oyuncudan ise duygusal bir paylaşım geldi.

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 17:04 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 17:04
Fulya Zenginer’in oğlu Milan 3 yaşında! Doğum gününü böyle kutladı: Benim güzel huylum...

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Küçük Kadınlar dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Fulya Zenginer, 2019 yılında grafik sanatçısı Küntay Tarık Evren ile evlendi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Fulya Zenginer, 2022'de oğlu Milan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Zenginer'in oğlu 3 yaşına bastı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

35 yaşındaki Fulya Zenginer, Milan'ın doğum günü için peş peşe fotoğraflar paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Zenginer, paylaşımına "Benim en güzel sancım, en güzel uykusuz gecem, benim inatçım, benim güzel huylum, benim dinozor terbiyecim resmen çocuk oldu" notunu düştü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "O sancılı gecenin ardından üç sene geçtiğine inanamıyorum dolu dolu geçen 3 sene... İyi ki doğdun Milan, iyi ki hayatımızı sonsuza dek değiştirdin! İyi ki"

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