Fulya Zenginer’in oğlu Milan 3 yaşında! Doğum gününü böyle kutladı: Benim güzel huylum...

Küçük Kadınlar dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Fulya Zenginer, 2019 yılında grafik sanatçısı Küntay Tarık Evren ile evlendi.
Küçük Kadınlar dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Fulya Zenginer, 2019 yılında grafik sanatçısı Küntay Tarık Evren ile evlendi.
Fulya Zenginer, 2022'de oğlu Milan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Zenginer'in oğlu 3 yaşına bastı.
35 yaşındaki Fulya Zenginer, Milan'ın doğum günü için peş peşe fotoğraflar paylaştı.
Zenginer, paylaşımına "Benim en güzel sancım, en güzel uykusuz gecem, benim inatçım, benim güzel huylum, benim dinozor terbiyecim resmen çocuk oldu" notunu düştü.
Oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "O sancılı gecenin ardından üç sene geçtiğine inanamıyorum dolu dolu geçen 3 sene... İyi ki doğdun Milan, iyi ki hayatımızı sonsuza dek değiştirdin! İyi ki"