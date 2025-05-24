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Miss World'de çeyrek finale kalan İdil Bilgen kimdir?

Miss World yarışması için Hindistan'a giden 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen, katıldığı yarışmada çeyrek finale kalmaya hak kazandı. Gelişmelerin ardından hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Peki İdil Bilgen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İdil Bilgen'in babası kim? İşte 2024 Türkiye güzelinin biyografisine ilişkin detaylar.

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 16:48 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 16:48
Miss World’de çeyrek finale kalan İdil Bilgen kimdir?

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Miss World yarışması için Hindistan'a giden 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen, katıldığı yarışmada çeyrek finale kalmaya hak kazandı. Gelişmelerin ardından hakkındaki bilgiler merak ediliyor. İşte 2024 Türkiye güzelinin biyografisine ilişkin detaylar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İdil Bilgen kimdir?

İdil Bilgen, Miss Turkey 2024 birincisidir.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur ve doktorluk yapmaktadır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kaç yaşında?

2000 doğumludur.

2025 itibarıyla 25 yaşındadır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aslen nereli?

İstanbul doğumludur ailesi aslen Ankaralıdır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İdil Bilgen'in babası kim?

Babası Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen'dir.

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Güzellik kraliçesi İdil Bilgen Miss World'de Türkiye'yi temsil edecek!
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