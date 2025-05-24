Miss World’de çeyrek finale kalan İdil Bilgen kimdir?

Miss World yarışması için Hindistan'a giden 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen, katıldığı yarışmada çeyrek finale kalmaya hak kazandı. Gelişmelerin ardından hakkındaki bilgiler merak ediliyor. İşte 2024 Türkiye güzelinin biyografisine ilişkin detaylar.
Miss World yarışması için Hindistan'a giden 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen, katıldığı yarışmada çeyrek finale kalmaya hak kazandı. Gelişmelerin ardından hakkındaki bilgiler merak ediliyor. İşte 2024 Türkiye güzelinin biyografisine ilişkin detaylar.
İdil Bilgen kimdir?
İdil Bilgen, Miss Turkey 2024 birincisidir.
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur ve doktorluk yapmaktadır.
Kaç yaşında?
2000 doğumludur.
2025 itibarıyla 25 yaşındadır.
Aslen nereli?
İstanbul doğumludur ailesi aslen Ankaralıdır.
İdil Bilgen'in babası kim?
Babası Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen'dir.