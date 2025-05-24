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İdil Bilgen Miss World'de çeyrek finalde!

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen, Miss World için Hindistan'a gitti. Türkiye'yi temsil eden Bilgen, yarışmada çeyrek finale kaldı.

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 17:11 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 17:11
İdil Bilgen Miss World’de çeyrek finalde!

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Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen, 72'nci Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek üzere Hindistan'a gitti. 24 yaşındaki İdil Bilgen, Hindistan'da düzenlenen yarışmada çeyrek finale kaldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Miss World'den yapılan açıklamada; "72'nci Dünya Güzellik Yarışması'nın çeyrek finalinde yer alan İdil Bilgen'i tebrik ediyoruz. Gerçek güzelliğin şefkat ve cesarette bulunduğunu kanıtladı" denildi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Böylece İdil Bilgen, Miss World tacına bir adım daha yaklaştı. Yarışmanın finali 31 Mayıs'ta Hindistan'da düzenlenecek.

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