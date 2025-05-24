İdil Bilgen Miss World’de çeyrek finalde!

Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen, 72'nci Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek üzere Hindistan'a gitti. 24 yaşındaki İdil Bilgen, Hindistan'da düzenlenen yarışmada çeyrek finale kaldı.

Kaynak: Sosyal medya

Miss World'den yapılan açıklamada; "72'nci Dünya Güzellik Yarışması'nın çeyrek finalinde yer alan İdil Bilgen'i tebrik ediyoruz. Gerçek güzelliğin şefkat ve cesarette bulunduğunu kanıtladı" denildi.

Kaynak: Sosyal medya

Böylece İdil Bilgen, Miss World tacına bir adım daha yaklaştı. Yarışmanın finali 31 Mayıs'ta Hindistan'da düzenlenecek.