Sen aslansın yaparsın

UEFA Avrupa Ligi'nde final hedefiyle yola çıkan ancak son 32 turu ilk maçında Benfica'ya evinde 2-1 kaybeden Galatasaray bu gece Lizbon'da rövanşa çıkacak. Estadio Da Luz'da saat 23.00'te başlayacak olan maçı Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Cimbom'da sarı kart cezalısı Fernando ve sakatlığı bulunan Linnes forma giyemeyecek. Temsilcimize tur için 3-2 ve 4-3 gibi tek farklı galibiyetler veya iki farklı galibiyet gerekiyor.
6 YILDIR GALİBİYET YOK!
Bu gece Benfica'yı yenmek zorunda olan Galatasaray, Avrupa'da 6 yıldır deplasman galibiyeti alamıyor. Cimbom son olarak Schalke önünde kazanmıştı.
6 YILDIR GALİBİYET YOK!
Bu gece Benfica'yı yenmek zorunda olan Galatasaray, Avrupa'da 6 yıldır deplasman galibiyeti alamıyor. Cimbom son olarak Schalke önünde kazanmıştı.
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