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Sen aslansın yaparsın

Portekiz ekibine ’da 2-1 yenilen , 23.00’te başlayacak maçta zoru başararak turu geçmeyi hedefliyor...

Sen aslansın yaparsın
UEFA Avrupa Ligi'nde final hedefiyle yola çıkan ancak son 32 turu ilk maçında Benfica'ya evinde 2-1 kaybeden Galatasaray bu gece Lizbon'da rövanşa çıkacak. Estadio Da Luz'da saat 23.00'te başlayacak olan maçı Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Cimbom'da sarı kart cezalısı Fernando ve sakatlığı bulunan Linnes forma giyemeyecek. Temsilcimize tur için 3-2 ve 4-3 gibi tek farklı galibiyetler veya iki farklı galibiyet gerekiyor.

​6 YILDIR GALİBİYET YOK!
Bu gece 'yı yenmek zorunda olan , Avrupa'da 6 yıldır deplasman galibiyeti alamıyor. Cimbom son olarak önünde kazanmıştı.

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