"Sayın İnan Kıraç, 21 Mayıs 2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22 Mayıs 2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız"

İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada şöyle denildi:

İnan Kıraç (Takvim.com.tr)

"KORKU FİLMİ GİBİ..."

Koç Holding bünyesinde 8 yıl çalıştığını vurgulayan Güreralp, şunları söyledi:

36 yıldır ABD'de yaşıyorum. İnan Kıraç halamın oğlu. Abim gibidir. Yaz tatillerini hep birlikte geçirirdik. Ancak İnan Kıraç'ın hayatından endişe ettiğim için İstanbul'a geldim. Emine Alangoya'nın engellemeleri ile karşı karşıya kaldım. En son yoğun ısrarlarım sonucu İnan Kıraç ile görüştüm. Ama o artık tanıdığım Kıraç değildi. Daha önce hiç duymadığım ifadeler kullanıyor, anlamlı bir iletişim kuramıyordu. Bu durum beni derinden endişelendirdi. Kendisine ne ilaç kullandığını sorduğumda, 'Emine Hanım ilgileniyor, ona sor' dedi. Alangoya, çok sevdiğim abimi tüm sevdiklerinden uzaklaştırdı, kendisine bağlı çalışanlarını işten çıkarttı. Her şey bir korku filmine dönüştü.

KASAYI BOŞALTTI

Ahmet Hür Güreralp, "Emine Alangoya, İnan Kıraç'ın sağlık sorunlarını hiçe sayıyor" dedi.

Kıraç'ın davasına müdahil olmak için savcılığa başvuracağını belirtti. Hatta Emine Alangoya hakkında suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.

Bu arada Ahmet Hür Güreralp'ın, Alangoya ile ilgili son iddiası ise oldukça ilginçti:

Emine Alangoya, Kıraça Holding'teki 2 kasadan birini boşalttı. Bunun yaparken de eskiden çalıştığı holdingteki arkadaşı M.S'den yardım aldı.

DAVA SÜRECİ

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, fiili ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç'a, avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin'i geçici olarak vasi atamıştı.

Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde 4 Mart'ta görülen davanın ilk duruşmasında, Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki vasilik davasının sonucunun beklenilmesine karar verilmişti.