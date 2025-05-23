Esra Bilgiç kırmızılar içinde paylaştı! Faruk Sabancı’nın biricik aşkı ortalığı yakıp geçti

Ramo, Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Esra Bilgiç , hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, bir dönem kendisine yöneltilen evlilik sorularına verdiği yanıtla gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medya

Evlilikle ilgili soruya "Her şey yolunda. Evlilik için henüz çok erken" şeklinde karşılık veren oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.