Esra Bilgiç kırmızılar içinde paylaştı! Faruk Sabancı’nın biricik aşkı ortalığı yakıp geçti

Ramo, Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Ramo, Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, bir dönem kendisine yöneltilen evlilik sorularına verdiği yanıtla gündem oldu.
Evlilikle ilgili soruya "Her şey yolunda. Evlilik için henüz çok erken" şeklinde karşılık veren oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.
Bilgiç, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Kırmızılar içinde kamera karşısına geçen Bilgiç, fit haliyle dikkat çekerken kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte Esra Bilgiç'in o pozu...