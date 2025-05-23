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Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...

Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Şener Şen, Hababam Sınıfı'ndan Eşkıya'ya, Tosun Paşa'dan Gönül Yarası'na yer aldığı filmler ve sergilediği performanslarla izleyicinin gönlüne taht kurdu. Her rolün altından başarıyla kalkan usta oyuncu, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Badi Ekrem, Maho ağa gibi karakterlerle hafızalara kazınan Şener Şen'in özel hayatıyla ilgili bir gerçek ise ilk kez duyanları şoke etti. Bir çocuk babası usta sanatçının eski eşi de ünlü bir oyuncu çıktı. Bakın Şener Şen'in aynı filmde de oynadığı kendisi gibi ünlü olan eski eşi kim...

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 12:24 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 12:24
Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...

O zamanlar marangozluk yapan Yeşilçam yıldızı Ali Şen'in oğlu olarak Adana'da dünyaya gelen Şener Şen, Lüleburgaz'daki Kepirtepe Köy Enstitüsünden mezun oldu ve öğretmen olarak Kocaeli'ne atandı.

Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...

Sanat hayatına tiyatro sahnelerinde başlayan Şen, babası Ali Şen gibi sinema sanatçısı olmak istemedi. Ancak tiyatrodan yeterince kazanç elde edemediği için bir süre sonra sinemaya yöneldi.

Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...

Sinemaya ilk adım attığı yıllarda figüranlık dahil her işi yapan Şener Şen, ilerleyen yıllarda beyazperdenin vazgeçilmez isimlerinden oldu.

Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...

1975 yılında Ertem Eğilmez'in filmi Hababam Sınıfı'ndaki 'Badi Ekrem' tiplemesi ile kariyerinde dönüm noktasını yaşayan Şen, sergilediği performanslarla izleyicinin gönlüne taht kurdu.

Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...

Süt Kardeşler, Şaban Oğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı, Eşkıya, Gönül Yarası, Muhsin Bey ve daha nicesinde rol alan usta sanatçı, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...

MAAİLE OYUNCULAR!

Şener Şen'in kariyeri kadar ailesi de dikkat çekti. Şen'in kardeşi İnci Şen, tıpkı babası ve ağabeyi gibi meslek olarak oyunculuğu tercih etti. İnci Şen, Hercai dizisi ile hafızalara kazındı.

Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...

ESKİ EŞİ DE OYUNCU!

Şener Şen'in eski eşi de oyuncu çıktı. Bir çocuk babası usta sanatçının 8 yıl evli kaldığı ünlü oyuncunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...

İşte Şener Şen başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...

Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...

Suna Selen

Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...

Suna Selen ve eski eşi Münir Özkul

Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...

Perran Kutman

Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...

Perran Kutman ve eski eşi Hüseyin Kutman

Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...

Emel Sayın

Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...

Emel Sayın ve eski eşi Selçuk Aslan

Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...

ŞENER ŞEN

Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...

ŞENER ŞEN VE ESKİ EŞİ ŞERMİN HÜRMERİÇ

Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...

SERMİN HÜRMERİÇ KİMDİR?

1947 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Şermin Hürmeriç, 1970 senesinde Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatroları kadrolarına katıla Hürmeriç, başta tiyatro olmak üzere birçok oyunda, sinema filmlerinde ve dizilerde rol aldı.

Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...

1987 yılında Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı ve Şener Şen ile tanışıp evlendiği "Muhsin Bey" adlı sinema filminde Şener Şen ve Uğur Yücel ile birlikte oynadı. 1996 yılında Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı başrollerini Şener Şen ve Uğur Yücel'in paylaştığı "Eşkıya" filminde Sermin Hürmeriç, Keje karakterini canlandırdı.

Ekmek Teknesi dizisi ile hafızalara kazınan Şermin Hürmeriç, Şener Şen ile 8 yıl evli kaldı.

Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...

Kayhan Yıldızoğlu

Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...

Kayhan Yıldızoğlu ve eski eşi Suna Yıldızoğlu

Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...

Nur Sürer

Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...

Nur Sürer ve eski eşi Bülent Kayabaş

Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...

Filiz Akın

Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...

Filiz Akın ve eski eşi Türker İnanoğlu

Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...

Türkan Şoray