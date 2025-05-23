Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...

O zamanlar marangozluk yapan Yeşilçam yıldızı Ali Şen'in oğlu olarak Adana'da dünyaya gelen Şener Şen, Lüleburgaz'daki Kepirtepe Köy Enstitüsünden mezun oldu ve öğretmen olarak Kocaeli'ne atandı.
Sanat hayatına tiyatro sahnelerinde başlayan Şen, babası Ali Şen gibi sinema sanatçısı olmak istemedi. Ancak tiyatrodan yeterince kazanç elde edemediği için bir süre sonra sinemaya yöneldi.
Sinemaya ilk adım attığı yıllarda figüranlık dahil her işi yapan Şener Şen, ilerleyen yıllarda beyazperdenin vazgeçilmez isimlerinden oldu.
1975 yılında Ertem Eğilmez'in filmi Hababam Sınıfı'ndaki 'Badi Ekrem' tiplemesi ile kariyerinde dönüm noktasını yaşayan Şen, sergilediği performanslarla izleyicinin gönlüne taht kurdu.
MAAİLE OYUNCULAR!
Şener Şen'in kariyeri kadar ailesi de dikkat çekti. Şen'in kardeşi İnci Şen, tıpkı babası ve ağabeyi gibi meslek olarak oyunculuğu tercih etti. İnci Şen, Hercai dizisi ile hafızalara kazındı.
ESKİ EŞİ DE OYUNCU!
Şener Şen'in eski eşi de oyuncu çıktı. Bir çocuk babası usta sanatçının 8 yıl evli kaldığı ünlü oyuncunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
SERMİN HÜRMERİÇ KİMDİR?
1947 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Şermin Hürmeriç, 1970 senesinde Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatroları kadrolarına katıla Hürmeriç, başta tiyatro olmak üzere birçok oyunda, sinema filmlerinde ve dizilerde rol aldı.
1987 yılında Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı ve Şener Şen ile tanışıp evlendiği "Muhsin Bey" adlı sinema filminde Şener Şen ve Uğur Yücel ile birlikte oynadı. 1996 yılında Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı başrollerini Şener Şen ve Uğur Yücel'in paylaştığı "Eşkıya" filminde Sermin Hürmeriç, Keje karakterini canlandırdı.
Ekmek Teknesi dizisi ile hafızalara kazınan Şermin Hürmeriç, Şener Şen ile 8 yıl evli kaldı.