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Bugünü mü buldun Alex!

Alex, maçını izlemek için ’a geldi. Konya’nın başında Kocaman’ın olması herkesi tedirgin etti

Bugünü mü buldun Alex!
Konya maçını izlemek için 'a gelen efsane kaptan Alex Sarı- Lacivertli camiayı bir yandan mutlu ederken diğer taraftan da endişelendirdi. Yorumlarda "Keşke başka maç için gelseydi. Konya'nın başında Aykut Kocaman var. Alex'in sorunlu olduğu Kocaman'a tepki olursa gereksiz gerginlik yaşanabilir" ifadelerini kullandılar.

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