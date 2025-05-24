Göztepe - Galatasaray | CANLI

Roland Sallai (AA) İLK YARIDA CİMBOM GALİP Süper Lig'de geride kalan 34 haftada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan "Cimbom", haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider girerek şampiyonluğu garantiledi. Göztepe ise 12 galibiyet, 11'er beraberlik ile mağlubiyetle 47 puan topladı ve 8. sırada yer aldı. Şampiyon Galatasaray, ligin ilk yarısında 18. haftada oynanan karşılaşmada Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.

Galatasray son maçında Kayserispor'u 3-1 yendi (AA) SON 9 MAÇINI KAZANDI Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 9 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Son yenilgisini ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan "Cimbom", sonrasındaki 9 karşılaşmayı da kazandı. Galatasaray, ligde söz konusu dönemde Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK ile Trabzonspor'u 2-0, Bellona Kayserispor'u 3-0, Net Global Sivasspor'u 4-1, ikas Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi. Söz konusu müsabakalarda 28 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Galatasaray Kayserispor maçı ile birlikte 25. şampiyonluğunu elde etti (İHA) HEDEF 7 MAÇLIK SERİ Galatasaray, kazanması halinde bu sezon ligde ilk kez 7 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Bu sezon ligin ilk 6 haftasını kayıpsız geçiren sarı-kırmızılı ekibin galibiyet serisi 7. haftadaki 3-3'lük Kasımpaşa beraberliği ile sonlanmıştı. Bu haftaya kadar ligde daha üst üste 7 maç kazanamayan "Cimbom", yarın Göztepe'yi mağlup etmesi halinde sezondaki ilk 7 maçlık galibiyet serisine ulaşacak. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon ise 37. haftadaki Fenerbahçe derbisine kadar ligde 17 maçlık galibiyet serisine sahip olmuştu.

Eren Elmalı (İHA) EN ÇOK ATAN TAKIM Şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in en çok gol atan takımı konumunda yer alıyor. Çıktığı 34 maçta 87 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en golcü takımı olarak dikkati çekiyor. "Cimbom"un bu sezon duran toplardan yüzü güldü

Şampiyon Galatasaray, bu sezon duran top organizasyonlarıyla rakiplerine karşı etkili oldu. Bu sezon ligde 87 kez rakip fileleri havalandıran Cimbom", söz konusu gollerin 36'sını duran top organizasyonlarıyla kaydetti. Sarı-kırmızılılar, ayrıca ilk golü attığı 27 maçın 15'inde de 1-0'ı duran toplar sayesinde buldu.