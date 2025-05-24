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Göztepe - Galatasaray | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yaşanıyor. Kayserispor'u yenerek tarihinde 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe'ye konuk oluyor. Sarı kırmızılılar, güçlü rakibini yenerek 3 puanın sahibi olmak ve galibiyetle İstanbul'a dönmek amacında. Göztepe - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 17:57 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 18:55
Göztepe - Galatasaray | CANLI

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor.

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Göztepe - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Gabriel Sara (AA)Gabriel Sara (AA)

İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray, Ogün, Tijanic, Ahmed, Dennis, Nielsen, Romulo, Kubilay.

Galatasaray: Günay, Kaan, Davinson, Cuesta, Jakobs, Berkan, Kerem, Frankowski, Mertens, Ahmed, Morata.

Roland Sallai (AA)Roland Sallai (AA)

İLK YARIDA CİMBOM GALİP

Süper Lig'de geride kalan 34 haftada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan "Cimbom", haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider girerek şampiyonluğu garantiledi.

Göztepe ise 12 galibiyet, 11'er beraberlik ile mağlubiyetle 47 puan topladı ve 8. sırada yer aldı.

Şampiyon Galatasaray, ligin ilk yarısında 18. haftada oynanan karşılaşmada Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.

Galatasray son maçında Kayserispor'u 3-1 yendi (AA)Galatasray son maçında Kayserispor'u 3-1 yendi (AA)

SON 9 MAÇINI KAZANDI

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 9 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son yenilgisini ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan "Cimbom", sonrasındaki 9 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, ligde söz konusu dönemde Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK ile Trabzonspor'u 2-0, Bellona Kayserispor'u 3-0, Net Global Sivasspor'u 4-1, ikas Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 28 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Galatasaray Kayserispor maçı ile birlikte 25. şampiyonluğunu elde etti (İHA)Galatasaray Kayserispor maçı ile birlikte 25. şampiyonluğunu elde etti (İHA)

HEDEF 7 MAÇLIK SERİ

Galatasaray, kazanması halinde bu sezon ligde ilk kez 7 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Bu sezon ligin ilk 6 haftasını kayıpsız geçiren sarı-kırmızılı ekibin galibiyet serisi 7. haftadaki 3-3'lük Kasımpaşa beraberliği ile sonlanmıştı. Bu haftaya kadar ligde daha üst üste 7 maç kazanamayan "Cimbom", yarın Göztepe'yi mağlup etmesi halinde sezondaki ilk 7 maçlık galibiyet serisine ulaşacak.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon ise 37. haftadaki Fenerbahçe derbisine kadar ligde 17 maçlık galibiyet serisine sahip olmuştu.

Eren Elmalı (İHA)Eren Elmalı (İHA)

EN ÇOK ATAN TAKIM

Şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in en çok gol atan takımı konumunda yer alıyor.

Çıktığı 34 maçta 87 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en golcü takımı olarak dikkati çekiyor.

"Cimbom"un bu sezon duran toplardan yüzü güldü
Şampiyon Galatasaray, bu sezon duran top organizasyonlarıyla rakiplerine karşı etkili oldu.

Bu sezon ligde 87 kez rakip fileleri havalandıran Cimbom", söz konusu gollerin 36'sını duran top organizasyonlarıyla kaydetti. Sarı-kırmızılılar, ayrıca ilk golü attığı 27 maçın 15'inde de 1-0'ı duran toplar sayesinde buldu.

Fernando Muslera (AA)Fernando Muslera (AA)

CEZALILAR VE SINIRDAKİLER

Galatasaray'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, cezası sebebiyle yarın oynanacak maçta görev alamayacak.

Ligin 36. haftasındaki Bellona Kayserispor karşılaşmasında sarı kart gören Gabriel Sara ile Fernando Muslera, cezası sebebiyle forma giyemiyor.

Galatasaray'da 3 futbolcu, Göztepe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Dries Mertens, sarı kart görmeleri durumunda 38. haftadaki RAMS Başakşehir maçında oynayamayacak.

Davinson Sanchez (DHA)Davinson Sanchez (DHA)

GALATASARAY İLE GÖZTEPE 62. RANDEVUDA

İki takım arasında geride kalan 61 maçtan 36'sını Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 97-45 üstünlüğü bulunuyor.

Barış Alper Yılmaz'ın selfieli sevinci gündeme oturdu (AA)Barış Alper Yılmaz'ın selfieli sevinci gündeme oturdu (AA)

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 31. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 16-9 üstünlüğü bulunuyor.

İzmir'deki maçlarda Galatasaray 45, Göztepe ise 27 gol attı.

Abdülkerim Bardakcı (AA)Abdülkerim Bardakcı (AA)

SON 6 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray, Göztepe ile yaptığı son 6 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, rakibiyle yaptığı son 6 lig maçının hepsini kazandı.

"Cimbom", söz konusu müsabakalarda 16 gol kaydederken 7 golü kalesinde gördü.

Victor Osimhen ve Fernando Muslera (İHA)Victor Osimhen ve Fernando Muslera (İHA)

FARKLI SKORLAR

Taraflar arasında geride kalan 61 lig maçında en farklı skorları Galatasaray elde etti.

"Cimbom", 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.

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