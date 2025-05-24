ABB’de karton bardak vurgunu! Mansur Yavaş’a sert tepki: 5 tıra sığdırdığını söylüyorlar fiziken bu imkansızdır!

Çünkü 5 tırın içerisine girebilecek sayı 3 bin adettir. 47 bin sayısı nerede, 3 bin sayısı nerededir? Bunu buraya sığdırabilmeniz mümkün değildir. Şöyle bir kültür geliştirdi Cumhuriyet Halk Partisi. Her söylediğimize yalan, her söylediğimize iftira şeklinde beyanatlarda bulunuyorlar. Ben söylediklerimi ispat ediyorum. Arkadaki tırda 600 adet karton bardağın sığabileceği koli var. Tekrar kendilerine soruyorum. 5 tıra 140 milyon taneyi nasıl sığdırıyorsunuz? Sayın Mansur Yavaş bir basın toplantısı yapsın. Bunları buraya nasıl sığdırdığını bize anlatsın."

Yük taşıyan araçların yola çıktıklarında belli bir tonajın üstünü taşıyamadıklarını söyleyen Gökçek, 600 ton çöp torbasının yaklaşık 30 tırla taşınabileceğini ifade etti.

"EĞER BU TIRLAR YOKSA, SOYGUN AÇIK ŞEKİLDE ORTADADIR" Bahse konu tırların irsaliye raporu, plakaları ve araçların hangi depolara nasıl teslim edildiği soran Gökçek, "Eğer bu tırlar yoksa, soygun açık şekilde ortadadır. Demek ki mallar teslim edilmedi. Çünkü fiziken gösteriyorum. Bu malları 5 tırla taşıdık diyorlar. Eğer 5 tırla taşıdılarsa geriye kalanlar nerede? Bunun cevabını vermeleri lazım." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş döneminde Ankara'da su alamayan ve yolları bozuk köyler olduğunu söyleyen Gökçek, "Paraları buralara harcamak yerine maalesef cenazeler üstünden cebini doldurmaya çalışanların olduğu açık şekilde ortadadır." diye konuştu.