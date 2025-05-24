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İnfaz düzenlemesi için geri sayım! Bayram öncesi yasalaşır mı? İşte teklifin detayları...

Yeni infaz düzenlemesi, binlerce mahkumun tahliyesine kapı aralayacak... Hazırladığı teklifte kadınlar, yaşlılar, engelliler ve hastalar için evde infaz süresi genişletilirken, "Örgüt adına suç işleme" tanımı yeniden düzenleniyor. 31 Temmuz 2023'ten önce işlenen suçlar için açık cezaevine geçiş ve denetimli serbestlik süresi 3 yıl öne çekilecek. Ayrıca, denetimli serbestlikten yararlanma ve koşullu salıverme kriterleri esnetilerek daha fazla hükümlüye tahliye yolu açılacak... Peki infaz düzenlemesi ne zaman yasalaşacak, düzenleme kimleri nasıl etkileyecek?

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 11:03 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 11:04
İnfaz düzenlemesi için geri sayım! Bayram öncesi yasalaşır mı? İşte teklifin detayları...

Türkiye'de binlerce hükümlü ve hükümlü yakınının gözü infaz düzenlemesine çevrildi...

İnfaz düzenlemesi için geri sayım! Bayram öncesi yasalaşır mı? İşte teklifin detayları...

BAYRAMA KADAR YASALAŞIR MI?

Gündemdeki infaz düzenlemesinin Ramazan Bayramı öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması ve yasalaşması bekleniyor.

İnfaz düzenlemesi için geri sayım! Bayram öncesi yasalaşır mı? İşte teklifin detayları...

Düzenlemenin kapsamına ilişkin A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, kulislerden edindiği aktardı.

İnfaz düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek?

SİYASİ PARTİ GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI

Yeşiltaş'ın aktardığına göre, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu hafta içerisinde TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerle temas kurarak infaz düzenlemesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı teklifin son hali bu görüşmelerde diğer parti temsilcileriyle paylaşıldı ve onların önerileri değerlendirildi.

İnfaz düzenlemesi için geri sayım! Bayram öncesi yasalaşır mı? İşte teklifin detayları...

BU HAFTA MECLİS'E GELEBİLİR

Edinilen bilgilere göre, herhangi bir aksilik yaşanmazsa infaz düzenlemesini içeren kanun teklifinin önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Böylece düzenlemenin bayram öncesinde yasalaşabileceği kulislerde konuşuluyor.

İnfaz düzenlemesi için geri sayım! Bayram öncesi yasalaşır mı? İşte teklifin detayları...

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Yeni infaz paketi, hem ceza sürelerinde hem de cezanın infaz yöntemlerinde önemli değişiklikler içeriyor.

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın verdiği bilgilere göre, teklifin öne çıkan başlıkları şöyle:

ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEME TANIMI DEĞİŞİYOR

Teklifte, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçunun tanımı yeniden şekillendirilecek. Ancak bu suçlara ilişkin mevcut ceza oranlarında herhangi bir artış yapılması öngörülmüyor.

KONUTTA İNFAZIN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Evde ceza infazı hakkı, yaş gruplarına ve özel durumlara göre yeniden düzenleniyor:

Kadınlar, çocuklar ve 65 yaş üstü bireyler için 1 ila 3 yıl arası,

70 yaş üstü için 2 ila 4 yıl,

75 yaş üstü için 4 ila 5 yıl,

80 yaş üstü için ise 6 yıla kadar olan hapis cezaları konutta infaz edilebilecek.

Ayrıca, Hastalık ve engellilik durumlarında 10 yıla kadar, Doğum nedeniyle 5 yıla kadar olan hapis cezalarının evde infazına da imkan tanınacak.

İnfaz düzenlemesi için geri sayım! Bayram öncesi yasalaşır mı? İşte teklifin detayları...

KOVİD-19 DÜZENLEMESİ GENİŞLETİLECEK

Pandemi döneminde yürürlüğe giren ve halen uygulanan Kovid-19 infaz düzenlemesi de genişletiliyor. Bu konuda özellikle DEM Parti'nin beklentileri hem Adalet Bakanlığı'na hem de AK Parti Grubu'na iletildi.

İnfaz düzenlemesi için geri sayım! Bayram öncesi yasalaşır mı? İşte teklifin detayları...

AÇIK CEZAEVİNE VE DENETİMLİ SERBESTLİĞE ERKEN GEÇİŞ

31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle ceza alan mahkumlar, cezalarının 3 yıl öncesinde açık ceza infaz kurumuna geçebilecek. Aynı şekilde, 3 yıl öncesinden denetimli serbestliğe ayrılabilecekler.

İnfaz düzenlemesi için geri sayım! Bayram öncesi yasalaşır mı? İşte teklifin detayları...

CEZA ALT SINIRLARINDA DEĞİŞİKLİK

Kasten işlenen suçlarda ceza alt sınırı 1 yıl 6 aydan 3 yıla çıkarılıyor.

Taksirle öldürme dışındaki taksirle işlenen suçlarda ise ceza 3 yıldan 5 yıla yükseltiliyor.

İnfaz düzenlemesi için geri sayım! Bayram öncesi yasalaşır mı? İşte teklifin detayları...

DENETİMLİ SERBESTLİK VE KOŞULLU SALIVERME KOŞULLARI DEĞİŞİYOR

Cezasının sekizde biri veya onda birini cezaevinde geçiren hükümlüler denetimli serbestlikten yararlanabilecek.

Tekrar suç işleyenler, koşullu salıvermeden yararlanamıyordu. Yeni düzenleme ile cezalarının dörtte üçünü iyi halli olarak infaz edenlerin koşullu salıvermeden yararlanması mümkün olacak.

İnfaz düzenlemesi için geri sayım! Bayram öncesi yasalaşır mı? İşte teklifin detayları...

Yeşiltaş, "Fakat dediğimiz gibi önümüzdeki hafta bu anlamda oldukça hareketli geçecek. Bayramdan önce bu kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor." ifadelerini kullandı.