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Google tekelini yapay zeka kırdı! 2022’den beri ilk kez tehdit altında

Google tekelini yapay zeka kırıyor. İngiliz Financial Times yapay zekanın, özellikle de 2022’den bu yana aktif olan ChatGPT’nin Google’ı tehdit ettiğini yazdı. Google ise yapay zeka ile yarışa yeni hazırlanıyor.

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 11:05 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 11:05
Google tekelini yapay zeka kırdı! 2022’den beri ilk kez tehdit altında

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Yapay zeka Google tekelini kırıyor. Çok sayıda ülke tarafından tekelcilik ve haksız rekabet suçlamalarıyla hakkında dava açılan Google, yapay zeka ile yarışta geride kaldı. Yapay zeka ile mücadele için yarışa giren Google tekeli ilk kez tehdit altında.

GOOGLE'A YAPAY ZEKA TEHDİDİ

İngiliz Financial Times, Google tekelinin bir nesildir ilk kez tehdit altında olduğunu yazdı ve "Yapay zeka sohbet robotlarının çağında Google hala arama motoruna hakim olabilir mi?" başlığını kullandı.

Financial Times, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüFinancial Times, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Google'ın bu hafta geliştiriciler için düzenlediği amiral gemisi konferansında, kurucu ortak Sergey Brin, yapay zekanın şirketin geleceği için ne kadar önemli olacağını vurgulamak amacıyla sahneye çıktı.

Google ChatGPT yarışı, Görsel Takvim.com.tr Tarafından yapay zeka ile oluşturulmuşturGoogle ChatGPT yarışı, Görsel Takvim.com.tr Tarafından yapay zeka ile oluşturulmuştur

"YAPAY ZEKA İNTERNETTEN VE CEP TELEFONUNDAN DAHA DÖNÜŞTÜRÜCÜ OLACAK"

Brin, Google'ın yapay zeka laboratuvarında her gün çalıştığını ve mühendislerini, insanların yeteneklerini aşan bir sistem olan yapay genel zekayı elde eden ilk kişi olmak için zorladığını açıkladı. Brin "Dürüst olmak gerekirse bilgisayar bilimcisi olan kimse emekli olmamalı, çalışmalı. Yapay zeka, internetten veya cep telefonundan çok daha dönüştürücü olacak" şeklinde konuşurken Google'ın yarıştaki yeri de gözler önüne serildi.

2022'DEN BERİ İLK KEZ TEHDİT ALTINDA

Financial Times, 2022 sonlarında ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinden bu yana ilk kez tehdit altında olduğunu belirtti.

Google'ın inisiyatifi yeniden ele geçirmek için hamle yaptığını belirten Financial Times,İcra Kurulu Başkanı Sundar Pichai'nin konferansı AI sohbet robotlarının yarattığı zorluğun üstesinden gelmek için "aramanın tamamen yeniden tasarlanması" adını verdiği şeyi başlatmak için kullandığına dikkat çekti. Şirketin "AI modu" adını verdiği şey, arama çubuğuna, tarayıcısına ve uygulamalarına yerleştirilecek ve kullanıcıların mavi bağlantılardan oluşan bir liste yerine sorulara sohbet tarzında yanıtlar almasını sağlayacak.

REKLAM GELİRİNİ TEHLİKEYE ATMADAN NASIL YAPACAK?

Financial Times'a göre Google ve ana şirketi Alphabet, böylesine büyük bir değişime girişirken bazen yenilikçilerin ikilemi olarak adlandırılan bir durumla karşı karşıya kalmak zorunda: Aramadan elde ettiği 198 milyar dolarlık reklam gelirini tehlikeye atmadan, çevrimiçi bilgi edinmenin bu yeni yolunu nasıl entegre edecekler?

Google’da yapay zeka paniği: Aramalar azaldı yarışa girdi! Trafik düşecek reklam geliri gidecekGoogle’da yapay zeka paniği: Aramalar azaldı yarışa girdi! Trafik düşecek reklam geliri gidecek

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