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Başkan Erdoğan'dan Etnospor'a ziyaret! O anları ayakta alkışladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılan 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti. Erdoğan, Karabağ'dan gelen ekibin akrobatik at gösterisi sırasında Türk ve Azerbaycan bayrağını açtığı anları ayakta alkışladı.

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 14:12 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 14:17
Başkan Erdoğan’dan Etnospor’a ziyaret! O anları ayakta alkışladı

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Başkan Erdoğan, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen festivale ziyarette bulundu.

AYAKTA ALKIŞLADI
Festival alanında yöresel oyunları da izleyen Erdoğan, Karabağ'dan gelen ekibin akrobatik at gösterisi sırasında Türk ve Azerbaycan bayrağını açtığı anları ayakta alkışladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti. (AA)

Erdoğan, "2025 Aile Yılı" kapsamında, 7. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk kez kurulan "Aile Obası"nı gezdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti. (AA)



Ziyarette, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül ile Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.

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