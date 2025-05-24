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Hayali söyleşiyle vurgun! Murat Bardakçı açıkladı: İmamoğlu soruşturmasına zarar gören taraf olarak dahil oldum… O haber arşivden çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde düzenlendiği iddia edilen ancak hiç gerçekleşmeyen kültür etkinliğiyle yaklaşık 1 milyon TL’lik kamu zararının oluştuğu öne sürüldü. 17 yazarın isminin izinsiz kullanıldığı olayda gazeteci Murat Bardakçı “zarar gören taraf” olarak soruşturmaya dahil olduğunu açıkladı. Murat Bardakçı hayali söyleşiler meselesinin ilk defa 2020’de Sabah Gazetesi’nde çıkan haber ile gündeme geldiğini hatırlatarak, “Kısaca söyleyeyim: Şimdiye kadar böyle hiçbir etkinliğe katılmadım!” dedi. Öte yandan olayların yaşandığı dönemde Beylikdüzü’nde görev yapan ve sonrasında İBB Basın Yayın Daire Başkanı olan Taner Çetin de hayali ihalelere karıştığı gerekçesiyle usulsüzlük ve rüşvet soruşturmasında tutuklandı.

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 13:22 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 13:22
Hayali söyleşiyle vurgun! Murat Bardakçı açıkladı: İmamoğlu soruşturmasına zarar gören taraf olarak dahil oldum… O haber arşivden çıktı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor...

MURAT BARDAKÇI AÇIKLADI: ZARAR GÖREN TARAF OLARAK DAHİL OLDUM
Gazeteci ve tarihçi Murat Bardakçı, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Belediye tarafından düzenlendiği iddia edilen ancak hiç gerçekleşmeyen bir etkinlikte adının izinsiz kullanıldığını belirterek, soruşturmada "zarar gören taraf" olarak yer aldığını açıkladı. Bardakçı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde adının kullanılarak bir şirkete para aktarıldığını ifade etti.

Murat Bardakçı, aralarında kendisinin de bulunduğu 17 yazara ait bu hayali söyleşiler meselesinin ilk defa 2020'de, Muhammed Uzun'un Sabah Gazetesi'nde çıkan haberi ile gündeme geldiğini hatırlatarak, "Kısaca söyleyeyim: Şimdiye kadar böyle hiçbir etkinliğe katılmadım!" ifadelerini kullandı.

Murat Bardakçı (Takvim.com.tr Arşiv)Murat Bardakçı (Takvim.com.tr Arşiv)

"CUMHURİYET SAVCILIĞI BU KONU HAKKINDA TOKYO BELEDİYE BAŞKANININ İFADESİNE BAŞVURMASI GEREKİR!"
Murat Bardakçı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu yürüttüğü İmamoğlu soruşturmasına hayali söyleşileri dahil ettiğini, Ekrem İmamoğlu'nun, konuyla ilgili soruya 'Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnadları şiddetle reddederim' dediğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlendiği iddia edilen ama tamamen hayalî olan program için bir milyon liraya yakın paranın ödenmesinin hesabını belediyenin o zamanki başkanına sormak tabii ki hatadır! Cumhuriyet Savcılığı'nın bu konu hakkında asıl sorumluların, yani Hartum, Tokyo, Mumbai, Kinşasa vesaire gibi şehirlerin belediye başkanlarının ifadesine başvurması gerekir!"

HABER ARŞİVDEN ÇIKTI: GAZETECİLER ÜSTÜNDEN MİLYONLUK VURGUN
Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yapılan bir kültür etkinliği ihalesi, 4 yıl sonra yolsuzluk soruşturmasına konu oldu. SABAH'ın 2020 yılında manşetten duyurduğu haberde, 17 yazarın katılacağı söyleşi için belediye kasasından 987 bin lira ödendiği ancak ne etkinliğin yapıldığı ne de yazarların bundan haberdar olduğu belirtilmişti.

2020 yılında Sabah Gazetesi'nde yer alan manşet haber (Arşiv)2020 yılında Sabah Gazetesi'nde yer alan manşet haber (Arşiv)

"Hayali söyleşiyle milyonluk vurgun" başlıklı haber, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasına girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin ihaleyle ilgili sorular yöneltildi.

İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadede, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim." dedi.

28 Kasım 2020'de yayımlanan haberde; 2016 yılında Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen "Kültür ve Sanat Etkinliği" ihalesiyle ilgili çarpıcı iddialar gündeme geldi.

Habere göre, 23 Kasım 2016'da yapılan açık ihaleyi, 987 bin 830 TL teklif veren Dilde Eğitim Spor Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kazandı. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin tanınmış kalemlerinden 17 yazarın söyleşilere katılması planlandı.

Fakat program hiç gerçekleşmedi. İhaleye rağmen herhangi bir söyleşi organize edilmediği gibi katılması beklenen isimler de böyle bir organizasyondan haberdar olmadıklarını açıkladı.

Etkinlikte yer aldığı iddia edilen birçok yazar, yaptıkları açıklamalarda etkinliği hatırlamadıklarını, davet edilmediklerini veya hiçbir ücret almadıklarını söyledi.

O dönem Sabah'a açıklama yapan Sanatçı-yazar Zülfü Livaneli, "Etkinlikten haberim yok." derken; tarihçi-yazar Murat Bardakçı, "Hiç haberim yok, zaten bu tür etkinliklere katılmam." dedi. Oyuncu ve senarist Gülse Birsel ise "Hayatımda hiçbir belediyenin etkinliğine katılmadım." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Ertuğrul Özkök, "Seçimlerden önce Beylikdüzü'ne gitmişliğim var ama böyle bir etkinlikte yer almadım." dedi. Benzer şekilde Ayşe Kulin, Umur Talu, Buket Uzuner, Hasan Ali Toptaş, Perihan Mağden, İsmet Berkan gibi pek çok yazar da böyle bir etkinliğe katılmadıklarını veya hiç hatırlamadıklarını belirtti. Bazı isimler ise sorulara yanıt vermedi.

2020 yılında Sabah Gazetesi'nde yer alan manşet haber (Arşiv)2020 yılında Sabah Gazetesi'nde yer alan manşet haber (Arşiv)

PARANIN AKIBETİ BELLİ DEĞİL
O dönem Beylikdüzü Belediyesi'nin Basın Danışmanı olarak görev yapan Hakan Durmuş, söyleşilerin planlandığını ancak etkinliğin gerçekleşmediğini söyledi. Ancak yazarlar için ayrıldığı iddia edilen 987 bin TL'nin nereye harcandığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

İBB Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin ise "Konuyla ilgili açıklamayı Beylikdüzü Belediyesi yapacaktır." diyerek sorumluluğun ilçede olduğunu ifade etmişti.

KRİTİK İSİM TANER ÇETİN TUTUKLANDI
Öte yandan o dönem Beylikdüzü'nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ardından Kültür Müdürlüğü görevinde olan İmamoğlu'nun İBB Başkanı Olmasının ardından İBB Basın Yayın Daire Başkanlığı görevine getirilen Taner Çetin de yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı. Takvim.com.tr Çetin'in karıştığı skandalları, hayali ihale işlerini ve villa oyununu detaylarıyla yazdı.

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