Hayali söyleşiyle vurgun! Murat Bardakçı açıkladı: İmamoğlu soruşturmasına zarar gören taraf olarak dahil oldum… O haber arşivden çıktı

Habere göre, 23 Kasım 2016'da yapılan açık ihaleyi, 987 bin 830 TL teklif veren Dilde Eğitim Spor Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kazandı. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin tanınmış kalemlerinden 17 yazarın söyleşilere katılması planlandı.

Fakat program hiç gerçekleşmedi. İhaleye rağmen herhangi bir söyleşi organize edilmediği gibi katılması beklenen isimler de böyle bir organizasyondan haberdar olmadıklarını açıkladı.

Etkinlikte yer aldığı iddia edilen birçok yazar, yaptıkları açıklamalarda etkinliği hatırlamadıklarını, davet edilmediklerini veya hiçbir ücret almadıklarını söyledi.

O dönem Sabah'a açıklama yapan Sanatçı-yazar Zülfü Livaneli, "Etkinlikten haberim yok." derken; tarihçi-yazar Murat Bardakçı, "Hiç haberim yok, zaten bu tür etkinliklere katılmam." dedi. Oyuncu ve senarist Gülse Birsel ise "Hayatımda hiçbir belediyenin etkinliğine katılmadım." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Ertuğrul Özkök, "Seçimlerden önce Beylikdüzü'ne gitmişliğim var ama böyle bir etkinlikte yer almadım." dedi. Benzer şekilde Ayşe Kulin, Umur Talu, Buket Uzuner, Hasan Ali Toptaş, Perihan Mağden, İsmet Berkan gibi pek çok yazar da böyle bir etkinliğe katılmadıklarını veya hiç hatırlamadıklarını belirtti. Bazı isimler ise sorulara yanıt vermedi.

2020 yılında Sabah Gazetesi'nde yer alan manşet haber (Arşiv)

PARANIN AKIBETİ BELLİ DEĞİL

O dönem Beylikdüzü Belediyesi'nin Basın Danışmanı olarak görev yapan Hakan Durmuş, söyleşilerin planlandığını ancak etkinliğin gerçekleşmediğini söyledi. Ancak yazarlar için ayrıldığı iddia edilen 987 bin TL'nin nereye harcandığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.