Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmalara karşı denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste ile kamuoyuna duyuruluyor.