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Mide bulandıran olay! 2 ilde vatandaşa at, eşek ve kanatlı et yedirmişler! Bakanlık yeni listeyi yayımladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaları yayımladığı listeyi güncelledi. Yeni listede mide bulandıran detaylar yer aldı. 2 ilde vatandaşa at, eşek ve kanatlı eti yedirildiği tespit edildi.

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 12:26 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 12:44
Mide bulandıran olay! 2 ilde vatandaşa at, eşek ve kanatlı et yedirmişler! Bakanlık yeni listeyi yayımladı

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmalara karşı denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste ile kamuoyuna duyuruluyor.

Mide bulandıran olay! 2 ilde vatandaşa at, eşek ve kanatlı et yedirmişler! Bakanlık yeni listeyi yayımladı

EŞEK VE AT ETİ YEDİRDİLER

Son olarak; Bakanlık, 23 Mayıs tarihli listeyi paylaştı. Listede mide bulandıran detaylar yer aldı. 2 ilde vatandaşa at eşek ve kanatlı et yedirildiği belirlendi.

Mide bulandıran olay! 2 ilde vatandaşa at, eşek ve kanatlı et yedirmişler! Bakanlık yeni listeyi yayımladı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde hizmet veren Karataş Restoran adlı işletmenin lahmacun harcında kanatlı et tespit edildi. Yine aynı bölgede hizmet veren Ahmet Kıvanç Gıda'nın da acılı lahmacun harcında kanatlı et tespit edildiği göze çarptı.

Mide bulandıran olay! 2 ilde vatandaşa at, eşek ve kanatlı et yedirmişler! Bakanlık yeni listeyi yayımladı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ise "Aydın Catering" adlı firmanın kıymasında "at ve eşek eti" ile "kanatlı eti" kullanıldığı görüldü.

Mide bulandıran olay! 2 ilde vatandaşa at, eşek ve kanatlı et yedirmişler! Bakanlık yeni listeyi yayımladı

Haskaymak ve Sade Natural markalarının üzüm pekmezinde ise şeker ilavesi kullanıldığı görüldü.

Mide bulandıran olay! 2 ilde vatandaşa at, eşek ve kanatlı et yedirmişler! Bakanlık yeni listeyi yayımladı

İşte 23 Mayıs tarihli taklit ve tağşiş listesi