Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmalara karşı denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste ile kamuoyuna duyuruluyor.
EŞEK VE AT ETİ YEDİRDİLER
Son olarak; Bakanlık, 23 Mayıs tarihli listeyi paylaştı. Listede mide bulandıran detaylar yer aldı. 2 ilde vatandaşa at eşek ve kanatlı et yedirildiği belirlendi.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde hizmet veren Karataş Restoran adlı işletmenin lahmacun harcında kanatlı et tespit edildi. Yine aynı bölgede hizmet veren Ahmet Kıvanç Gıda'nın da acılı lahmacun harcında kanatlı et tespit edildiği göze çarptı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ise "Aydın Catering" adlı firmanın kıymasında "at ve eşek eti" ile "kanatlı eti" kullanıldığı görüldü.