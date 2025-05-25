Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İstanbul anlaşmasına bağlıyız

Başkan Erdoğan'ın arabuluculuğu sayesinde, Rus ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da bir araya geldi. Taraflar, 1000 esirin değişimi yönünde karar aldı. Bu anlaşma, dünyada olumlu karşılandı.

İlk esir takası, dün yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, savaşa "barışçıl bir çözüm" bulma konusunda kararlı olduklarını anlattı.

"İstanbul'da yakın zamanda varılan anlaşmalara bağlı olduğumuzu vurgulamak isterim. Rusya tarafından son hazırlıkları yapılan bu tür bir belgeyi Ukrayna tarafına sunmaya hazır olacağız" ifadesini kullandı.