Trump dünya listesini yeniden alevlendirdi! 2025’in en güçlü orduları hangileri? Türkiye 0.1902 puanlık farkla devleri solladı

2025 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü orduları, ABD merkezli Global Firepower'ın kapsamlı araştırmasıyla güncellendi. Sadece asker sayısına değil; teknolojik altyapı, savunma bütçesi, lojistik kapasitesi, hareket kabiliyeti ve coğrafi avantajlar gibi 60'tan fazla kriterin dikkate alındığı bu sıralama askeri gücün çok boyutlu değerlendirmesini ortaya koyuyor.