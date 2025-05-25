Trump dünya listesini yeniden alevlendirdi! 2025'in en güçlü orduları hangileri? Türkiye 0.1902 puanlık farkla devleri solladı
ABD Başkanı Donald Trump, West Point Askeri Akademisi'nin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "Dünyanın gördüğü en güçlü orduyu ben yeniden inşa ettim ve güçlendirdim" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. Trump'ın bu iddialı çıkışı küresel askeri güç dengelerini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle 145 ülkenin yer aldığı "en güçlü ordular" listesi bir kez daha tartışma konusu olurken, Türkiye'nin bu sıralamadaki yeri de büyük merak uyandırdı. Peki askeri gücü en yüksek ülkeler hangileri? İşte dünya genelindeki son tablo ve Türkiye'nin dikkat çeken konumu.
Giriş Tarihi: 25.05.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 13:20