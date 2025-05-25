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Trump dünya listesini yeniden alevlendirdi! 2025'in en güçlü orduları hangileri? Türkiye 0.1902 puanlık farkla devleri solladı

ABD Başkanı Donald Trump, West Point Askeri Akademisi'nin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "Dünyanın gördüğü en güçlü orduyu ben yeniden inşa ettim ve güçlendirdim" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. Trump'ın bu iddialı çıkışı küresel askeri güç dengelerini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle 145 ülkenin yer aldığı "en güçlü ordular" listesi bir kez daha tartışma konusu olurken, Türkiye'nin bu sıralamadaki yeri de büyük merak uyandırdı. Peki askeri gücü en yüksek ülkeler hangileri? İşte dünya genelindeki son tablo ve Türkiye'nin dikkat çeken konumu.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 13:16 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 13:20
Trump dünya listesini yeniden alevlendirdi! 2025’in en güçlü orduları hangileri? Türkiye 0.1902 puanlık farkla devleri solladı

2025 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü orduları, ABD merkezli Global Firepower'ın kapsamlı araştırmasıyla güncellendi. Sadece asker sayısına değil; teknolojik altyapı, savunma bütçesi, lojistik kapasitesi, hareket kabiliyeti ve coğrafi avantajlar gibi 60'tan fazla kriterin dikkate alındığı bu sıralama askeri gücün çok boyutlu değerlendirmesini ortaya koyuyor.

Trump dünya listesini yeniden alevlendirdi! 2025’in en güçlü orduları hangileri? Türkiye 0.1902 puanlık farkla devleri solladı

145 ülkenin yer aldığı listede Türkiye'nin konumu da dikkat çekerken ABD'nin liderliğini pekiştirip pekiştirmediği sorusu yeniden gündeme geldi.

Trump dünya listesini yeniden alevlendirdi! 2025’in en güçlü orduları hangileri? Türkiye 0.1902 puanlık farkla devleri solladı

İşte 2025 yılı dünyanın en güçlü orduları sıralaması ve Türkiye'nin listedeki yeri;

Trump dünya listesini yeniden alevlendirdi! 2025’in en güçlü orduları hangileri? Türkiye 0.1902 puanlık farkla devleri solladı

145. Butan - PwrIndx: 6.3934
144. Benin - PwrIndx: 4.3156
143. Orta Afrika Cumhuriyeti - PwrIndx: 4.2347
142. Somali - PwrIndx: 4.2037
141. Kosova - PwrIndx: 4.9141

Trump dünya listesini yeniden alevlendirdi! 2025’in en güçlü orduları hangileri? Türkiye 0.1902 puanlık farkla devleri solladı

140. Sierra Leone - PwrIndx: 3.9701
139. Surinam - PwrIndx: 3.9127
138. Liberya - PwrIndx: 3.7781
137. Belize - PwrIndx: 3.7191
136. Panama - PwrIndx: 3.6575
135. İzlanda - PwrIndx: 3.5181
134. Moldova - PwrIndx: 3.2555
133. Gabon - PwrIndx: 3.1805
132. Bosna Hersek - PwrIndx: 3.0799
131. Nikaragua - PwrIndx: 3.0966