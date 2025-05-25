ABD’den Suriye’ye yaptırım açıklaması: Birincil hedeflerini açıkladılar!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack sosyal medya hesabından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Hüseyin eş-Şara

ile görüştüğünü açıkladı.

Suriye'ye yaptırımların kaldırılması hakkında konuşan Barrack, ''Suriye'ye yönelik yaptırımların sona ermesinin birincil hedefinin, IŞİD'in kalıcı yenilgisi, Suriye'nin bütünlüğünü koruması ve Suriye halkına daha iyi bir gelecek şansı vermektir.'' ifadesini kullandı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack yaptırım açıklaması (X hesabı)

Barrack şunları ifade etti:

''MEMNUNİYETLE KARŞILADI''

''Bugün, Suriye'de barış ve refah için bir yol sağlama yönündeki Başkan Trump'ın cesur kararını hayata geçirmek üzere İstanbul'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara ve Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani ile bir araya geldim. Başkan el-Şara, Amerika'nın yaptırımları kaldırma konusundaki hızlı hareketini övdü, Bakan Rubio'nun dün Sezar Yasası yaptırımlarını 180 gün boyunca kaldıran çığır açıcı duyurusunu ve ABD Hazine Bakanlığı'nın Genel Ruhsat 25 ve diğer yaptırım hafifletme önlemlerini duyurmasını memnuniyetle karşıladı.

Uzun yıllar süren çatışma ve şiddetin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye halkına desteğini yineledim ve Bakan Rubio'nun, yaptırımları kaldırmak için bu kadar hızlı ve bilinçli bir şekilde hareket etmeseydik bölgedeki ortaklarımızın travmatize olmuş Suriye halkının sıkıntılarını ve travmalarını hafifletmek için bağışçı dolarları, malzemeler ve enerji sağlayamayacağı yönündeki tutumunu yineledim.

''YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASININ BİRİNCİL HEDEFİ...''

Başkan Trump'ın hedefi, yeni hükümetin Suriye halkının yalnızca hayatta kalması için değil, aynı zamanda gelişmesi için de koşullar yaratmasını sağlamaktır. Suriye'ye yönelik yaptırımların sona ermesinin birincil hedefimizin İŞİD'in kalıcı yenilgisi, Suriye'nin bütünlüğünü koruması ve Suriye halkına daha iyi bir gelecek şansı vereceğini vurguladım.

''EL ŞARA'YI TAKDİR ETTİM''

Ayrıca, Başkan el-Şara'yı, Başkan Trump'ın yabancı terörist savaşçılar, IŞİD karşıtı önlemler, İsrail ile ilişkiler ve Kuzeydoğu Suriye'deki kamplar ve gözaltı merkezleri hakkındaki noktalarını yürürlüğe koyma yönünde anlamlı adımlar attığı için takdir ettim. Suriye tarafı ve ben, bu önemli görüşmeleri sürdürme ve Türkiye, Körfez, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi bölgesel ve küresel ortaklar tarafından yapılan yatırımlar da dahil olmak üzere, ekonomiyi yeniden inşa etmek için Suriye'de özel sektör yatırımını geliştirmek üzere birlikte çalışma taahhüdümüzü teyit ettik.

Bu tarihi toplantı, Başkan Trump'ın da belirttiği gibi yaptırımlar konusunu çok geride bırakarak, her iki ülkenin de yatırım, kalkınma ve yaptırımlar olmadan yeni, misafirperver bir Suriye'nin dünya çapında markalaşması konusunda hızla ilerlemek konusunda ortak bir kararlılık göstermesiyle sonuçlandı.''