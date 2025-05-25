ABD’nin Teksas eyaletinde Müslümanlara ait üç merkeze alçak saldırı: Davut Yıldızı gibi semboller çizildi

ABD'deki Müslüman sivil haklar savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin (CAIR) Austin şubesi, cami ve dini merkezlere yönelik saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

CAIR, açıklamasında, üç dini merkeze yönelik "nefret içerikli saldırı" düzenlendiğini belirterek, yetkililere çağrıda bulundu.

ABD'nin Teksas eyaletinde Müslümanlara ait üç merkeze yönelik saldırı düzenlendi.

Saldırının ardından CAIR, hedef alınan üç noktada güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

Açıklamada, yüzünü kapatmış bir kişinin Nueces Camisi'nin ana girişine ve çevredeki çiti üzerine Davut Yıldızı sembolünü çizdiğini belirtilerek, benzer saldırıların aynı saatlerde IABA ile Austin Diyanet Merkezi'ne ait reklam panoları ve giriş kapılarına da yapıldığı aktarıldı.

Geçen ay CAIR'in Arizona şubesinin, Avondale kentindeki bir camiye ölüm tehdidinde bulunan zanlının yakalanmasını memnuniyetle karşıladığı hatırlatılan açıklamada, Austin'deki saldırıların ise "son dönemde ülkede artış gösteren İslam karşıtı eylemlerin bir devamı" niteliğinde olduğu vurgulandı.

ABD'nin Teksas eyaletinde Müslümanlara ait üç merkeze yönelik saldırı düzenlendi.

CAIR-Austin yetkilisi Shaimaa Zayan, üç merkeze yönelik saldırıların aynı gece gerçekleşmesinin, olayların organize ve bilinçli şekilde gerçekleştirildiğini ortaya koyduğunu söyledi. "Özellikle Nueces Camisi, Teksas Üniversitesi (UT) Austin öğrencileri için hem manevi hem de kültürel bir merkez niteliğinde," dedi.

Zayan, Austin Emniyet Müdürlüğü'nden tüm İslami merkezlerin çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ettiklerini belirtti. Saldırıları gerçekleştiren kişi veya kişileri tanıyan ya da olayla ilgili bilgi sahibi olanların derhal yetkililerle iletişime geçmeleri istendi.

Nueces Camisi yetkilisi Revand Abdulgani ise, "Son dönemde artan İslamofobi, göçmen karşıtlığı ve öğrencilerin ifade özgürlüğüne yönelik baskılar karşısında bu tür saldırılar bizleri derinden endişelendiriyor," ifadelerini kullandı.