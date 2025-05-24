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Ukrayna ile Rusya arasında bir takas daha! 307 esir teslim edildi

Ukrayna ile Rusya arasında ikinci takas yapıldı. 307 esirin teslim edildiği bildirildi.

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 14:03 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 14:19
Ukrayna ile Rusya arasında bir takas daha! 307 esir teslim edildi

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Ukrayna ile Rusya arasında İstanbul'daki barış zirvesinde varılan anlaşma kapsamında ikinci esir takası yapıldı. 307 esirin teslim edildiği bildirildi.

Serbest bırakılan Ukraynalı askerler, Fotoğraf Kyiv Independent'tan alınmıştırSerbest bırakılan Ukraynalı askerler, Fotoğraf Kyiv Independent'tan alınmıştır

UKRAYNA VE RUSYA DUYURDU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile gerçekleştirilen en büyük esir değişiminin ikinci aşamasında, Rus esaretindeki 307 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, 307 Rus savaş esirinin de Ukrayna'dan geri getirildiğini ve Belarus'a doğru yola çıktığını bildirdi.

Serbest bırakılan Ukraynalı askerler, Fotoğraf Kyiv Independent'tan alınmıştırSerbest bırakılan Ukraynalı askerler, Fotoğraf Kyiv Independent'tan alınmıştır

ANLAŞMA İSTANBUL'DA YAPILDI

Rusya ile Ukrayna arasında 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan ve 2022'den bu yana ilk kez gerçekleşen barış görüşmelerininde binn kişilik esir takasında anlaşma yapılmıştı.

İki taraf, 23 Mayıs'ta ilk aşamada 390'ar tutsağı takas etti. Sürecin 25 Mayıs'a kadar devam etmesi planlanıyor. Ukrayna ve Rusya hükümetleri, 22 Mayıs'ta takas edilecek savaş esirlerinin (POW) listelerini aldıklarını doğrulamıştı.

Serbest bırakılan Ukraynalı askerler, Fotoğraf Kyiv Independent'tan alınmıştırSerbest bırakılan Ukraynalı askerler, Fotoğraf Kyiv Independent'tan alınmıştır

ZELENSKİY: 697 KİŞİ EVLERİNE GETİRİLDİ

Zelenskiy, X.'te yaptığı açıklamada, "Sadece bu iki günde 697 kişi evlerine getirildi. Sürecin yarın da devam etmesini bekliyoruz. Bugün geri dönenler arasında Silahlı Kuvvetlerimiz, Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı ve Ukrayna Ulusal Muhafızları'ndan savaşçılar da var." dedi.

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