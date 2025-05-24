Elektrik kesintisi bu kez Fransa’yı vurdu! Cannes Film Festivali de etkilendi

Avrupa'da elektrik kesintisi krizi devam ediyor. Geçtiğimiz ay İspanya'da uçuşların aksamasına, hayatın tamamen felç olmasına yol açan elektirik kesintisi bu kez de Fransa'yı vurdu.
FRANSA'DA BÜYÜK ÇAPLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesindeki yerel yetkililer, Cumartesi günü, yıllık film festivaline ev sahipliği yapan Cannes şehri de dahil olmak üzere bölgenin bazı bölgelerinde büyük bir elektrik kesintisi olduğunu bildirdi.
Cannes Film Festivali , cumartesi akşamı yapılacak kapanış töreninin yanı sıra gün boyunca planlanan etkinliklerin, Cannes'da ve Fransa'nın Güney Alpes-Maritimes bölgesinde elektrik kesintisine neden olan büyük elektrik kesintisine rağmen planlandığı gibi gerçekleşeceğini duyurdu.