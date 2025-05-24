Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...

Atv'nin sevilen dizisi Can Borcu'nda Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay gibi isimlerle kamera karşısına geçen Cüneyt Mete, bu akşam yayınlanacak olan yeni bölüm öncesi gündeme geldi.

Hayatı merak edilip araştırılan oyuncunun 2019 yılında evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Mete'nin kendisi gibi oyuncu olan 6 yıllık eşiyle Kardeşlerim dizsinde birlikte rol aldıkları ortaya çıktı. Çiftin sosyal medyadaki eğlenceli ve romantik paylaşımları ise kısa sürede gündem oldu.

Ünlü çift için "Karı-koca olduklarını bilmiyordum", "Çok yakışıyorsunuz", "Eğlenceli çift!" yorumları yapıldı.