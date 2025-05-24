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Can Borcu'nun Yaşar'ı Cüneyt Mete'nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan Can Borcu dizisinde Yaşar karakterini canlandıran Cüneyt Mete'nin hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun 2019 yılında evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Mete'nin kendisi gibi oyuncu olan 6 yıllık eşiyle Kardeşlerim dizsinde birlikte rol aldıkları ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 12:10 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 12:10
Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...

Atv'nin sevilen dizisi Can Borcu'nda Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay gibi isimlerle kamera karşısına geçen Cüneyt Mete, bu akşam yayınlanacak olan yeni bölüm öncesi gündeme geldi.

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...

Hayatı merak edilip araştırılan oyuncunun 2019 yılında evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...

Mete'nin kendisi gibi oyuncu olan 6 yıllık eşiyle Kardeşlerim dizsinde birlikte rol aldıkları ortaya çıktı. Çiftin sosyal medyadaki eğlenceli ve romantik paylaşımları ise kısa sürede gündem oldu.

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...

Ünlü çift için "Karı-koca olduklarını bilmiyordum", "Çok yakışıyorsunuz", "Eğlenceli çift!" yorumları yapıldı.

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...

İşte Cüneyt Mete başta olmak üzere ünlülerin aşkları...

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...

Bülent İnal

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...

Bülent İnal ve Melis İnal

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...

Bülent İnal ve Melis İnal

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...

Ebru Özkan Saban

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...

Ebru Özkan Saban ve eşi Ertan Saban

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...

Ebru Özkan Saban ve eşi Ertan Saban

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...

CÜNEYT METE

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...

CÜNEYT METE VE EŞİ ŞEYMA KORKMAZ

Şeyma Korkmaz, Kardeşlerim'de Süreyya karakterini oynadı. Cüneyt Meta aynı dizide Orhan karakterini canlandırıyordu.

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...

CÜNEYT METE VE EŞİ ŞEYMA KORKMAZ

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...

CÜNEYT METE VE EŞİ ŞEYMA KORKMAZ

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...

CÜNEYT METE VE EŞİ ŞEYMA KORKMAZ

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...

CÜNEYT METE VE EŞİ ŞEYMA KORKMAZ

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...

CÜNEYT METE VE EŞİ ŞEYMA KORKMAZ

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...

Ebru Gündeş

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...

Ebru Gündeş ve eşi Murat Özdemir

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...

Melike Güner

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...

Melike Güner ve eşi Ali Haydar Bozkurt

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...

Melike Güner ve eşi Ali Haydar Bozkurt

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...

İzzet Yıldızhan

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...

İzzet Yıldızhan ve eşi Ajda Yıldızhan