ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırması de görüşmenin ana gündem maddelerinden...

BAŞKAN ERDOĞAN "YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ" DEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve Suriye ile ilgili önemli mesajlar vermişti.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı çevrimiçi görüşmeye ilişkin soruya yanıt vermiş ve "PKK'nın silah bırakma ve fesih süreci örgütün Suriye kolunu da kapsamaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

İşte o soru ve Başkan Erdoğan'ın yanıtı...

ABD Başkanı Donald Trump ile Körfez turunun ilk ayağı olan Riyad'da çevrimiçi görüşme yaptınız. Sonrasında da Suriye ile ilgili yaptırımların kaldırılması kararı çıktı. Burada Donald Trump size atıfta bulunmuştu. Avrupa Birliği de peşi sıra aynı yolu izleyeceğini duyurdu. Bir de YPG meselesi var, terörle bağlantı ve silah bırakmayla ilgili Suriye yönetimiyle yapılan bir anlaşma var. Son zamanlarda MİT Başkanının Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile temaslarının arttığını görüyoruz. Suriye ayağında bir sıkıntı var mı?