İstanbul'da önemli bir görülme gerçekleştiriliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi.
GÖRÜŞMEDE GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE SURİYE
Görüşmede terörsüz Türkiye süreci ve PKK'nın Suriye kolu YPG'nin durumu ele alınıyor.
ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırması de görüşmenin ana gündem maddelerinden...
BAŞKAN ERDOĞAN "YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ" DEMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve Suriye ile ilgili önemli mesajlar vermişti.
Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı çevrimiçi görüşmeye ilişkin soruya yanıt vermiş ve "PKK'nın silah bırakma ve fesih süreci örgütün Suriye kolunu da kapsamaktadır." ifadelerini kullanmıştı.
İşte o soru ve Başkan Erdoğan'ın yanıtı...
ABD Başkanı Donald Trump ile Körfez turunun ilk ayağı olan Riyad'da çevrimiçi görüşme yaptınız. Sonrasında da Suriye ile ilgili yaptırımların kaldırılması kararı çıktı. Burada Donald Trump size atıfta bulunmuştu. Avrupa Birliği de peşi sıra aynı yolu izleyeceğini duyurdu. Bir de YPG meselesi var, terörle bağlantı ve silah bırakmayla ilgili Suriye yönetimiyle yapılan bir anlaşma var. Son zamanlarda MİT Başkanının Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile temaslarının arttığını görüyoruz. Suriye ayağında bir sıkıntı var mı?
"Sayın Trump'la telefon görüşmemizde çok odaklı olarak Suriye'deki yaptırımların kaldırılması konusuna değinmiştik. Daha sonra Sayın Trump Riyad'a gittiğinde, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın oraya gelmesi söz konusu oldu. Biz de oradaki toplantıya çevrimiçi katıldık. Orada oluşturulan vizyonu Dışişleri Bakanlarımız yaptıkları görüşmeler neticesinde hayata geçirdi. ABD'nin deklarasyonundan sonra Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi de bir karar aldı. Onlar da yaptırımlarını kaldırdıklarını ilan ettiler.
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile çevrimiçi zirveye katıldı (DHA, Takvim.com.tr Arşiv)
Bunlar Suriye'nin bölgede istikrara kavuşması için fevkalade önemli adımlar. Yürüttüğümüz yapıcı diplomasinin, çok katmanlı diplomasinin nasıl sonuç ürettiğini de gösteriyor. Riyad Zirvesi, ülkemizin bu tür kritik süreçlerde ne denli katkısı aranan bir aktör olduğunu bir kez daha göstermiştir. Diğer taraftan YPG konusunun birkaç bileşeni var. Bunlardan biri YPG'nin uzun zamandır elinde tuttuğu DEAŞ tutukluları meselesi…