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Başkan Erdoğan'dan Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul Programı'nda önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor...

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 18:46 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 19:01
Başkan Erdoğan’dan Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul Programı’nda önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AKM'de düzenlenen Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Konuşmamın hemen başında tüm ilçeleriyle tüm semtleriyle gözbebeğimiz İstanbul'u selamlıyorum. Hemşerilerim her birine en derin saygılarımı sunuyorum. İstanbul'un bu müstesna kubbesinin altında ülkemizin ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimizle kalbi bizimle atan gönüldaşlarımızın her birine selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum.

Kültür Bakanlığımıza, sayın Bakan ve ekibine sergide emeği geçen herkese şükranlarımı iletiyorum. Bu önemli etekliğin düzenlenmesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üstadın dava şuurunu da tüm ihtişamıyla bugünlere taşıyan vakfımızın her bir mensubunu tebrik ediyorum. Vefatının üzerinden 42 sene geçmesine rağmen eserleriyle fikirleriyle mücadelesiyle bugün bile kitlelere yön gösteren üstat Necip Fazıl'ı yad ediyorum.

İstanbul gibi tarihiyle kültürüyle göz bebeğimiz olan nadide bir şehirde yaşamanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. İstanbulla ne kadar iftihar etsek azdır. Böyle kadim bir şehrin hizmetkarı olmaktan şeref duyuyoruz. İstanbul'u anlatan her çalışmayı takdirle karşılıyoruz. Yapay zeka ve ses klolnlama gibi pek çok dijital yeniliğin kullandığı sergiyle tarihi İstanbul manzaraları seyredilirken bir yandan da maziye yakinen şahitlik edilecek.

Bu güzel ve anlamlı etkinliğin hepimiz için hayırlar getirmesini diliyor, emeği geçen herkese tekrar şükranlarımı sunuyorum. Şu gerçeği evvela sizleri paylaşmak arzusundayım; milletlerin kıymeti, zenginliği, derinliği, tarih ve medeniyete yaptığı katkılar kadar sinesinden çıkardığı yazar, şair, ilim ve tefekkür insanlarıyla mizana vurulur.

Bu eserler aynı zamanda necip olma hasletini; yani asaleti de bünyelerinde taşır. Asalet yalnızca milletlere has vasıf değildir, fikrin ve şahsiyetin de bir asaleti vardır. Necip ismiyle müsemma olan üstat bu asilliğin, bu yüksek fikri mertebenin en mümtaz amillerinden biridir.

Bugün manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik var.

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