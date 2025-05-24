Trump’tan nükleer imza! Beyaz Saray’da uranyum kararı: “En büyük tesisi yapacağız” dedi

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te gündeme damga vuran bir kararla nükleer enerji kararnamesini imzaladı.

TRUMP İMZAYI ATTI

Trump, cuma günü Nükleer Düzenleme Komisyonu'nu elden geçirmek ve ABD'de yeni nükleer güç reaktörlerinin dağıtımını hızlandırmak için bir dizi yürütme emri imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

ABD'NİN URANYUM MADENCİLİĞİ

Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, Trump'ın cuma günü nükleer enerjiyle ilgili dört yönetmelik imzaladığını, bu yönetmelik kapsamında reaktör testlerinin hızlandırılacağını, Enerji ve Savunma Bakanlıklarının federal mülkiyetindeki topraklarda nükleer reaktör inşa etmesine izin verileceğini, Nükleer Düzenleme Komisyonu'nun yeniden yapılandırılacağını ve ABD'nin uranyum madenciliğini ve zenginleştirmesini artıracağını söyledi.

TRUMP: MUAZZAM KARARLAR İMZALIYORUZ

Başkan ayrıca, Beyaz Saray'ın "altın standart bilim" olarak adlandırdığı şeyi geri getirmek için bir emir imzaladı; bu, yönetimin bilimsel araştırmaları finanse eden milyarlarca dolarlık federal hibeyi kesmesi ve bilim odaklı çeşitli kurumlardaki personel sayısını azaltmasının ardından geldi.

Trump, Oval Ofis'teki imza töreninde, "Bugün, bizi bu büyük sektörde gerçek güç haline getirecek muazzam kararlar imzalıyoruz." dedi.

Trump, EPA

"BÜYÜK TESİSLERDEN BAHSEDİYORUZ, EN BÜYÜKLERİNDEN"

Trump cuma günü emirlerin sektördeki birçok kişi tarafından gelecek olarak görülen küçük, gelişmiş reaktörlere odaklandığını söyledi. Ancak başkan ayrıca yönetiminin büyük tesisler inşa etmeyi desteklediğini söyledi.

Trump, "Büyük tesislerden de bahsediyoruz - çok, çok büyük, en büyüklerinden. Onları da yapacağız." Dedi.