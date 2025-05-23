Fenerbahçe’den transferde general hamlesi! Orta sahanın patronu olacak

Gelecek sezon uzun süredir hasretini çektiği şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, transferde atağa kalktı.
Gelecek sezon uzun süredir hasretini çektiği şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, transferde atağa kalktı.
Kadrosuna kattığı yüksek bonservisli futbolcuların yanı sıra kiraladığı oyuncularla da adından söz ettiren Fenerbahçe, Galatasaray'ın gerisinde kalmaktan kurtulamadı.
Jose Mourinho ve öğrencileri, şampiyonluk için çıktığı yolculukta özlemi dindirmeyi başaramadı ve ikinci sırada yer aldı.
TRANSFERDE YOĞUN MESAİ
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına kalmak isteyen Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı.
Teknik heyet ve yönetim, kadroya dahil edilecek yıldızlar kadar gönderilecek oyuncular konusunda fikir alışverişini sürdürüyor.
Portekizli çalıştırıcı, dev operasyonun dümeninde yer alıyor ve istediği futbolcular için temaslar sıklaştırılıyor.
ÖNCE AYRILACAKLAR
Fenerbahçe'de transferin en önemli noktasını ayrılacak futbolcular oluşturuyor. Hem maddi hem de kontenjan olarak önünün açılmasını bekleyen Kanarya'da birçok ismin ayrılık ihtimali bulunuyor.
Jose Mourinho yine bu isimler için görüşünü paylaşarak satılıp satılmamaları gerektiğini veya gönderilmelerinin daha iyi olacağını söyleyecek ve buna göre hareket edilecek.
SZYMANSKI İÇİN GELİYORLAR
Fenerbahçe'nin satış listesine koyduğu Sebastian Szymanski için İtalya'dan ciddi bir talip çıktı. Serie A ekibi Lazio, Polonyalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
İtalyan kulübünün yetkilileri, transfer sürecini hızlandırmak adına önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek. Lazio heyetinin, transfer görüşmelerini doğrudan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile gerçekleştireceği belirtildi.
Sarı-lacivertliler, sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Szymanski için önemli bir bonservis geliri hedefliyor. Taraflar arasında yapılacak bu kritik görüşme, oyuncunun geleceğini büyük ölçüde belirleyecek.
KOSTIC İLE YOLA DEVAM EDİLMEYECEK
İtalyan basınında yer alan Tuttomercatoweb kaynaklı habere göre, Fenerbahçe sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Sırp futbolcunun bonservisini almayacak. Kostic'in kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Juventus'a geri döneceği bildirildi.
Haberde ayrıca, Juventus teknik heyetinin Kostic'i kadro derinliği açısından değerli bir yedek oyuncu olarak değerlendirebileceği ifade edildi. 31 yaşındaki futbolcunun, Torino ekibinde rotasyon oyuncusu olarak kullanılmasının planlandığı öne sürüldü.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla beklentilerin altında kalan Kostic, performansıyla zaman zaman eleştiri konusu olmuştu. Bonservisinin alınmama kararı, yönetimin kadroda radikal bir yenilenmeye gitme isteğinin ilk adımlarından biri olarak yorumlandı.
Kostic'in geleceği, Juventus'un yaz transfer döneminde yapacağı hamlelere bağlı olarak netlik kazanacak. Ancak Fenerbahçe'nin bu kararının ardından, tecrübeli sol kanat oyuncusunun Türkiye kariyeri şimdilik sona ermiş gibi görünüyor.
BRIGHT OSAYI-SAMUEL VEDA EDİYOR
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, İstanbul kariyerine nokta koydu. Deneyimli futbolcu, evindeki eşyaları toplayarak İngiltere'ye gönderdi. Gelecek sezon Premier Lig'de oynaması bekleniyor.
EN-NESYRI DE AYRILACAK
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Youssef En-Nesyri ile yollar ayrılabilir. Faslı golcünün takımdan ayrılmak istediği öğrenilirken, sarı-lacivertli yönetim oyuncudan 30 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.
Sarı-lacivertli yönetim, oyuncuya özellikle Suudi Arabistan ve Körfez kulüplerinden gelen ciddi tekliflerle ilgileniyor. Ara transfer döneminde gelen teklifleri reddeden yönetim, oyuncunun son kararının ayrılık yönünde şekillenmesi üzerine satışa yeşil ışık yaktı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 50 resmi maça çıkan En-Nesyri, 28 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Her ne kadar istatistikleri dikkat çekici olsa da, yönetim ve teknik ekip, oyuncudan gelecek yüksek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
YAŞLI KURTLARA DA VEDA
Son iki sezonda yaptıkları katkıyla Fenerbahçe'yi taşıyan Dusan Tadic ve Edin Dzeko da ayrılığın eşiğinde. İki deneyimli isimle şu ana kadar kontrat görüşmesi yapılmadı. Bu nedenle farklı takımlarda kariyerlerine devam etmelerine kesin gözle bakılıyor.
LIVAKOVIC VE BECAO DA GÖNDERİLEBİLİR
Bu sezon beklenen performansı gösteremeyen Dominik Livakovic ve Becao'nun da takımdan ayrılması gündemde. Özellikle Brezilyalı stoperin yaşadığı sakatlıklar sonrasında taliplerine kolaylık sağlanacak.
MAXIMIN ARABİSTAN'A DÖNECEK
Büyük umutlarla Al Ahli'den kiralanan Allan Saint-Maximin ile de yola devam edilmeyecek ve kulübüne gönderilecek.
ANGUISSA İLK SIRADA
Fotomaç'ın haberine göre kadrosuna yeni yıldızlar katmak isteyen Fenerbahçe, orta saha için düğmeye bastı. Napoli forması giyen Frank Anguissa, transfer listesinde ilk sırada yer alıyor.
Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına hız veren Fenerbahçe, birçok bölgeye takviye yapmayı hedefliyor. Orta saha ise öncelikli bölgelerin başında geliyor.
BONSERVİSİ ALINIP SATILACAK
Teknik heyet, Sofyan Amrabat'ın performansından memnun kalmadı. Bu nedenle oyuncunun bonservisini alıp satma kararı verildi.
AYRILMAK İSTİYOR
29 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, sezon sonunda İtalyan kulübünden ayrılmak istiyor. Fenerbahçe, bu durumu fırsata çevirmek için harekete geçti.
İLK TEMAS SAĞLANDI
Sportif direktör Mario Branco, oyuncunun menajeriyle temasa geçti. İlk görüşmede transfer planlaması ve Anguissa'nın takımdaki rolü konuşuldu.
Fenerbahçe yönetimi, oyuncuya sunacakları projeyi detaylı olarak anlattı. Anguissa'nın karar süreci yakından takip ediliyor.
KESENİN AĞZI AÇILACAK
Eğer olumlu bir geri dönüş alınırsa, Napoli ile resmi pazarlık süreci başlayacak. Sarı-lacivertli yönetim, bu transfer için kesenin ağzını açmaya hazır.
BU SEZON PERFORMANSI
Frank Anguissa, bu sezon Napoli formasıyla dikkat çekici bir performans sergiledi. Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 36 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 2 bin 896 dakika sahada kalan Kamerunlu orta saha, istikrarıyla öne çıktı. Sezonu 6 gol ve 5 asistle tamamladı.