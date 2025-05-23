Fenerbahçe’den transferde general hamlesi! Orta sahanın patronu olacak

Teknik heyet ve yönetim, kadroya dahil edilecek yıldızlar kadar gönderilecek oyuncular konusunda fikir alışverişini sürdürüyor.

ÖNCE AYRILACAKLAR

Fenerbahçe'de transferin en önemli noktasını ayrılacak futbolcular oluşturuyor. Hem maddi hem de kontenjan olarak önünün açılmasını bekleyen Kanarya'da birçok ismin ayrılık ihtimali bulunuyor.

Jose Mourinho yine bu isimler için görüşünü paylaşarak satılıp satılmamaları gerektiğini veya gönderilmelerinin daha iyi olacağını söyleyecek ve buna göre hareket edilecek.