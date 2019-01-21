All-star şov

Basketbolda yılın en görkemli organizasyonu olan Tahincioğlu All-Star 2019, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlendi. Organizasyonun finalinde oynanan gösteri maçında Asya Karması, Avrupa Karması'nı 147-146 yendi. Maçta bitime 26 saniye kala Cevher'in 3'lüğü ile öne geçen Asya Karması, son bölümde üstünlüğünü koruyarak sonuca gitti.
GUDURIC 3'LÜKTE ZİRVEDE
All-Star 2019'da 3'lük yarışmasını Fenerbahçe Beko'dan Marko Guduric kazandı. Organizasyonda En yetenekli isim ise Darüşşafaka Tekfen'den Doğuş Özdemir seçildi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen All-Star maçı oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Basketbolseverler keyifli anlar yaşadı.
KENNY GABRIEL SMAÇTA BİRİNCİ
Organizasyonda merakla beklenen smaç yarışmasını Türk Telekom'lu Kenny Gabriel kazandı
BAKAN ALBAYRAK ORGANİZASYONU İZLEDİ
TAHİNCİOĞLU All-Star 2019, Sinan Erdem Spor Salonu'nda çok büyük bir heyecana sahne oldu. Organizasyonu Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da takip etti. Bakan Albayrak'ın yanında TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu yer aldı.
GUDURIC 3'LÜKTE ZİRVEDE
All-Star 2019'da 3'lük yarışmasını Fenerbahçe Beko'dan Marko Guduric kazandı. Organizasyonda En yetenekli isim ise Darüşşafaka Tekfen'den Doğuş Özdemir seçildi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen All-Star maçı oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Basketbolseverler keyifli anlar yaşadı.
KENNY GABRIEL SMAÇTA BİRİNCİ
Organizasyonda merakla beklenen smaç yarışmasını Türk Telekom'lu Kenny Gabriel kazandı
BAKAN ALBAYRAK ORGANİZASYONU İZLEDİ
TAHİNCİOĞLU All-Star 2019, Sinan Erdem Spor Salonu'nda çok büyük bir heyecana sahne oldu. Organizasyonu Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da takip etti. Bakan Albayrak'ın yanında TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu yer aldı.
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