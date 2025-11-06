PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 8 şüpheli gözaltında: Gökhan Böcek'ten yasak aşkına lüks hediyeler

Son dakika haberi... CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen 8'inci dalga operasyonda biri özel kalemde görevli 2 belediye çalışanının da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 6 Rolex saat daha ele geçirildi. CHP'li Muhittin Böcek'in sevgilisi Melek Kurukama’ya lüks otomobil ve Rolex saat aldığı belirlenirken oğlunun da belediye mühendisi Büşra Genç’e Mini Cooper, Rolex, çantalar ve ziynet eşyaları hediye ettiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 8 şüpheli gözaltında: Gökhan Böcek'ten yasak aşkına lüks hediyeler

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında düzenlenen 8. dalga operasyonda 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon



EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Gözaltına alınan 8 kişiden 2'sinin belediye personeli 6'sının da iş insanı olduğu öğrenildi.

YASAK AŞKA LÜKS HEDİYELER

Antalya'daki yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, yasak aşkını belediyede memur yapıp lüks ev, araç ve saat hediye ettiği ortaya çıktı.



6 ROLEX SAAT

Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Operasyonda 6 Rolex saat daha ele geçirildi.

Muhittin Böcek-Gökhan Böcek (Takvim Foto Arşiv)Muhittin Böcek-Gökhan Böcek (Takvim Foto Arşiv)

GÖZALTI LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınanlar arasında Yasin Yellice, Büşra Genç, Berkan Genç, Uğur Kemal Yiğit, Ahmet, Halil Tolga ve Hakan Ayvazoğlu ile Adem Etyemez bulunuyor. Galerici Hakan Ayvazoğlu'nun taşınmazını Muhittin Böcek'e bedelsiz devrettiği, kuyumcu Yiğit'in ise Mustafa Gökhan Böcek'in dövizlerini altın faturasıyla akladığı belirlendi.

Büşra Genç (SABAH)Büşra Genç (SABAH)


Böcek'in bu parayla sevgilisi Melek Kurukama'ya lüks otomobil ve Rolex saat aldığı, devir işlemlerini Yellice'nin yaptığı saptandı. Sabah'ta yer alan habere göre, Gökhan Böcek'in, belediye mühendisi Büşra Genç'e Mini Cooper, Rolex, çantalar ve ziynet eşyaları hediye ettiği ortaya çıktı. Kurukama daha önce ilişkiyi ve Rolex'i savcılığa itiraf etmişti.

Yolsuzluktan tutuklanan Muhittin Böcek Yolsuzluktan tutuklanan Muhittin Böcek

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Muhittin Böcek oğlu Gökhan Böcek ve geliniMuhittin Böcek oğlu Gökhan Böcek ve gelini

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

CHPli Muhittin Böcekin rüşvet çarkı deşifre! Kendi tehdit etti oğlu siyah poşetlerle milyonlar kaldırdı | Bomba Muharrem İnce itirafıCHPli Muhittin Böcekin rüşvet çarkı deşifre! Kendi tehdit etti oğlu siyah poşetlerle milyonlar kaldırdı | Bomba Muharrem İnce itirafı

Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosu ve bu paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.

Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

Polis ekiplerince 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı M.E.H, Kanal V televizyonunun sahibi M.O.K, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İ.E. ve satış elemanı L.Ş. tutuklanmış, Böcek'in eski gelini Z.K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.E.H, T.S. ve İ.E. 27 Eylül'de serbest kalmıştı.

CHPde Muhittin Böcek bombası! İtirafçı mı olacak? Açıklama geldiCHPde Muhittin Böcek bombası! İtirafçı mı olacak? Açıklama geldi
CHPli Muhittin Böcekten yasak aşkına lüks hediyeler!CHPli Muhittin Böcekten yasak aşkına lüks hediyeler!
CHP'li Muhittin Böcek'ten yasak aşkına lüks hediyeler!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 8 şüpheli gözaltında: Gökhan Böcek'ten yasak aşkına lüks hediyeler
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e jet soruşturma! AK Parti'den sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz
Borsa İstanbul
CHP'li Beşiktaş Belediyesi hizmeti unuttu! Boğaz manzaralı çöp yığınları
Soğuk dalgası ve ilk kar: La Nina etkisi geldi! Sağanak yağış için bugün 19 il alarmda! Kar küreklerini o tarihe hazırlayın
"Eko"sistem kasası Tuncay Yılmaz'ın şaibeli para trafiği! Eşe villa kayınbiradere daire | İBB Ağaç AŞ'den İmamoğlu İnşaat'a giden milyonlar
Türk Telekom
İşten ayrılanlar dikkat! Çalışanlara yüksek tazminat formülleri TAKVİM'de
Galatasaray'ın ara transferde hedefi Salisu
İstanbul'da kritik görüşme: Masada Gazze'de ateşkes | Başkan Erdoğan'a teşekkür! MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle bir araya geldi
Yüzyılın konut devrimi! 81 ilde 500 mahalle konağı inşa edilecek
Hollanda'da Aslan'ın 'Ajax' sesleri!
Futbolda bahis skandalı! Adı geçen 152 hakemden ortak açıklama: "Aktif olarak oynamadık"
Özgür Özel'in 'kaçtı' iddiasına Aziz İhsan Aktaş'tan meydan okuma: Kaçmadım duruşma gününü sabırsızlıkla bekliyorum
"Kuruluş Orhan" ikinci bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey'den nefes kesen sızma harekatı!
CANLI ANLATIM | Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Toprak altında kalan işçiden acı haber
Louvre soyguncusu sosyal medya fenomeni çıktı! Kim bu Doudou Cross Bitume?
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifade verdi... "Parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum" | Topu Tuncay Yılmaz'a attı
TAKVİM CHP içinden aktarıyor! Liste savaşı kızıştı... "Mansur Yavaş'ın emaneti" krize yol açtı: PM ve MYK'da istenmeyen 3 ismi açıklıyoruz
TAKVİM yazdı kripto FETÖ'cü kaçtı! CHP'li Cemil Çiçek Hollanda'ya firar etti... "Erişim engeli" korkusu: Apar topar hesabını değiştirdi