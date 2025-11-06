CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 8 şüpheli gözaltında: Gökhan Böcek'ten yasak aşkına lüks hediyeler

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında düzenlenen 8. dalga operasyonda 8 şüpheli daha gözaltına alındı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon
EVLERİNDE ARAMA YAPILDI
Gözaltına alınan 8 kişiden 2'sinin belediye personeli 6'sının da iş insanı olduğu öğrenildi.
YASAK AŞKA LÜKS HEDİYELER
Antalya'daki yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, yasak aşkını belediyede memur yapıp lüks ev, araç ve saat hediye ettiği ortaya çıktı.
6 ROLEX SAAT
Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Operasyonda 6 Rolex saat daha ele geçirildi.
GÖZALTI LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI
Gözaltına alınanlar arasında Yasin Yellice, Büşra Genç, Berkan Genç, Uğur Kemal Yiğit, Ahmet, Halil Tolga ve Hakan Ayvazoğlu ile Adem Etyemez bulunuyor. Galerici Hakan Ayvazoğlu'nun taşınmazını Muhittin Böcek'e bedelsiz devrettiği, kuyumcu Yiğit'in ise Mustafa Gökhan Böcek'in dövizlerini altın faturasıyla akladığı belirlendi.
Böcek'in bu parayla sevgilisi Melek Kurukama'ya lüks otomobil ve Rolex saat aldığı, devir işlemlerini Yellice'nin yaptığı saptandı. Sabah'ta yer alan habere göre, Gökhan Böcek'in, belediye mühendisi Büşra Genç'e Mini Cooper, Rolex, çantalar ve ziynet eşyaları hediye ettiği ortaya çıktı. Kurukama daha önce ilişkiyi ve Rolex'i savcılığa itiraf etmişti.