Başkan Erdoğan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz'i bugün Külliye'de kabul edecek. Ankara-Berlik ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılacağı görüşmede diplomatik ilişkilerin derinleştirilmesi hedefleniyor. Kritik görüşmede Eurofighter savaş uçakları, AB'ye üyelik, göç, ekonomi ve enerji iş birlikleri masada olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz'i bugün Külliye'de kabul edecek.

MERZ'DEN RESMİ ZİYARET

Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ifadeleri kullandı:

"Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecektir. 30 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde Türk-Alman ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak olup, iki müttefik olarak Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimiz ile küresel ve bölgesel güvenlik sınamaları dahil, muhtelif alanlarda iş birliğimizi güçlendirecek adımların değerlendirilmesi öngörülmektedir."

Başkan Erdoğan ve Merz (AA)Başkan Erdoğan ve Merz (AA)

ZİYARET ALMAN BASININDA

Alman basını Berlin-Ankara ilişkilerinde yeni bir sayfanın açıldığını yazdı. Ziyaret Türkiye ile diplomatik ilişkileri derinleştirmeyi hedefliyor.

Görüşmede uzun süredir askıda olan AB'ye üyelik sürecinin ilerleyeceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Alman medyasına göre, bu politika değişikliğinin ardından jeopolotik nedenler yatıyor.

Ankara son yıllarda hem Ukrayna'da hem de Gazze'de ateşkes görüşmelerinde önemli bir rol oynamıştı. Ayrıca Türkiye Ukrayna'daki savaşta tarafsız arabulucu konumuyla hem Batı hem Rusya ile diyalog sürdüren ender ülkelerden birisiydi.

Başkan Erdoğan ve Merz (EPA)Başkan Erdoğan ve Merz (EPA)

Almanya bu bağlamda Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alımına onay vermişti.

150 MİLYAR EURO'LUK PROGRAMA TÜRKİYE DE KATILSIN

Berlin hükümet bilindiği gibi 150 milyar Euro'luk bir Avrupa güvenlik programına Türkiye'nin katılması için Yunanistan'ın vetosunu aşmaya çalışıyor.

Başkan Erdoğan ve Merz (AA)Başkan Erdoğan ve Merz (AA)

HANGİ KONULAR MASADA?

Ankara'daki görüşmede Eurofighter savaş uçaklarının teslimat tarihi konusunda net bir açıklama da bekleniyor. İki lider arasında AB'ye üyelik, göç, ekonomi ve enerji iş birlikleri masada olacak.

Başkan Erdoğan davet etti: Almanya Şansölyesi Friedrich Merz Türkiyeye geliyorBaşkan Erdoğan davet etti: Almanya Şansölyesi Friedrich Merz Türkiyeye geliyor
