Başkan Erdoğan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i kabul edecek

"Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecektir. 30 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde Türk-Alman ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak olup, iki müttefik olarak Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimiz ile küresel ve bölgesel güvenlik sınamaları dahil, muhtelif alanlarda iş birliğimizi güçlendirecek adımların değerlendirilmesi öngörülmektedir."

Başkan Erdoğan ve Merz (AA)

ZİYARET ALMAN BASININDA

Alman basını Berlin-Ankara ilişkilerinde yeni bir sayfanın açıldığını yazdı. Ziyaret Türkiye ile diplomatik ilişkileri derinleştirmeyi hedefliyor.

Görüşmede uzun süredir askıda olan AB'ye üyelik sürecinin ilerleyeceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Alman medyasına göre, bu politika değişikliğinin ardından jeopolotik nedenler yatıyor.

Ankara son yıllarda hem Ukrayna'da hem de Gazze'de ateşkes görüşmelerinde önemli bir rol oynamıştı. Ayrıca Türkiye Ukrayna'daki savaşta tarafsız arabulucu konumuyla hem Batı hem Rusya ile diyalog sürdüren ender ülkelerden birisiydi.