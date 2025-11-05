PODCAST CANLI YAYIN

CHP’de FETÖ devri! Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka İstanbul İl Başkan Yardımcısı oldu

Hrant Dink cinayeti sanıklarından Ecevit Emir’in, Genel Başkan Özgür Özel’in daveti ile CHP’ye katılmasının ardından çarpıcı bir isim daha CHP’ye katıldı. FETÖ iddianamelerinde adı sıklıkla geçen dönemin polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka'yı da CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdi. Aka’nın ayrıca Ağır Ceza Mahkemesi’nde dosyası olduğu ve dolandırıcılık iddiasıyla sanık olarak yargılandığı iddia edildi.

CHP yönetimi, sosyal medyada desteğini eksiksiz aldığı FETÖ firarilerinin yanı sıra iç siyasette de sırtını FETÖ'ye yaslamaya devam ediyor.

Ali Fuat Yılmazer (Takvm.com.tr)Ali Fuat Yılmazer (Takvm.com.tr)

2007'de katledilen gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık olarak yargılanan dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanı Ecevit Emir, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Yeleğen beldesinde Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Özgür Özel'in davetiyle 9 Temmuz'da CHP'ye katıldı.

Ecevit Emir ve CHP'li Özgür Özel (Takvim.com.tr)Ecevit Emir ve CHP'li Özgür Özel (Takvim.com.tr)

Dink cinayetine ilişkin hazırlanan iddianamede Ecevit Emir'in, Ogün Samast'ı izleyen jandarma görevlilerinden olduğu iddia edilmişti.

DOLANDIRICILIK DOSYASI VAR

Zeynep Rabia Yılmazer Aka'nın ayrıca Ağır Ceza Mahkemesi'nde dosyası olduğu ve dolandırıcılık iddiasıyla sanık olarak yargılandığı iddia edildi.

Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka ve CHP'li Özgür Çelik (Takvim.com.tr)Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka ve CHP'li Özgür Çelik (Takvim.com.tr)

İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

Bununla da yetinmeyen CHP yönetimi, İstanbul İl Başkanlığı'na, Dink cinayeti sanıklarından, FETÖ iddianamelerinde adı sıklıkla geçen dönemin polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka'yı da CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdi.

Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka'nın CHP'deki görevi (Ekran görüntüsü)Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka'nın CHP'deki görevi (Ekran görüntüsü)

Yılmazer'in ayrıca Şile CHP İlçe Başkan Yardımcısı olduğu ve Şile Belediyesi'nde de Başkan Danışmanı olduğu görüldü.

