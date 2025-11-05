CHP’de FETÖ devri! Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka İstanbul İl Başkan Yardımcısı oldu

CHP yönetimi, sosyal medyada desteğini eksiksiz aldığı FETÖ firarilerinin yanı sıra iç siyasette de sırtını FETÖ'ye yaslamaya devam ediyor.
2007'de katledilen gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık olarak yargılanan dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanı Ecevit Emir, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Yeleğen beldesinde Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Özgür Özel'in davetiyle 9 Temmuz'da CHP'ye katıldı.
Dink cinayetine ilişkin hazırlanan iddianamede Ecevit Emir'in, Ogün Samast'ı izleyen jandarma görevlilerinden olduğu iddia edilmişti.
DOLANDIRICILIK DOSYASI VAR
Zeynep Rabia Yılmazer Aka'nın ayrıca Ağır Ceza Mahkemesi'nde dosyası olduğu ve dolandırıcılık iddiasıyla sanık olarak yargılandığı iddia edildi.