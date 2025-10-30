Alman basınında gündem Şansölye’nin eşi! Türkiye ziyaretinde First Lady Charlotte Merz sürprizi

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye yaptığı ziyarette bir detay Alman basınında büyük gündem oldu.
ALMAN BASININDA BİR NUMARALI GÜNDEM
Şansölye Merz'in yanında eşi First Lady Charlotte Merz'i de getirmesi Alman basınında bir numaralı gündem.
"FIRST LADY SÜRPRİZİ BİR ZİYARETTEN FAZLASI"
Alman N-tv, Şansölye'nin Türkiye'ye eşiyle birlikte seyahat etmesinin beklenmedik bir durum olduğunu yazdı. Alman heyetinin Merz'in Ankara ziyaretinin bir "ziyaretten fazlası" olduğuna dikkat çeken N-tv, şu ifadeleri kullandı:
Heyetinin oluşumuyla bile, bunun rutin bir ziyaret olmadığını gösteriyor. Sürpriz bir şekilde eşi Charlotte da heyette yer alıyor. Charlotte Merz, Cumhurbaşkanı, eşi Emine Erdoğan ve kendi eşiyle birlikte bir akşam yemeğine katılacak. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın eşi, çoğunlukla eşinin yanında görülse de genellikle arka planda kalmayı tercih ediyor.