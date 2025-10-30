Alman basınında gündem Şansölye’nin eşi! Türkiye ziyaretinde First Lady Charlotte Merz sürprizi

Merz çifti, AFP

SADECE ÖZEL TÖRENLERE KATILIRDI

Alman gazetesi Merz'in eşiyle birlikte tamamen ikili bir ziyarette bulunmasının özel törenlerin aksine alışılmadık bir durum olduğuna dikkat çekti ve "Örneğin, Şansölye'nin göreve gelmesinden bu yana geçen yaklaşık altı ay içinde Charlotte Merz, eşine Kanada'daki G7 zirvesinde ve Papa'nın Roma'daki yemin töreninde eşlik etti. Ayrıca, eşiyle birlikte Salzburg Festivali'ne de katıldı." ifadelerini kullandı.

Alman Şansölye'nin Ankara'ya eşi ile birlikte gelmesinin özel bir dostluk göstergesi olduğunu vurgulayan N-TV, Merz, "Türkiye ile stratejik ortaklığı güçlendirmek istiyor." dedi.