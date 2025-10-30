PODCAST CANLI YAYIN

Alman basınında gündem Şansölye’nin eşi! Türkiye ziyaretinde First Lady Charlotte Merz sürprizi

Almanya Şansölyesi Türkiye ziyaretine yanında eşi Charlotte Merz ile katıldı. Şansölye’nin Ankara’ya eşi ile birlikte gelmesi Alman basınında gündeme damga vurdu. Charlotte Merz’in normal şartlarda sadece özel törenlere katıldığını yazan Alman basını “Bir ziyaretten fazlası” dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye yaptığı ziyarette bir detay Alman basınında büyük gündem oldu.

Merz ve Başkan Erdoğan, AFPMerz ve Başkan Erdoğan, AFP

ALMAN BASININDA BİR NUMARALI GÜNDEM

Şansölye Merz'in yanında eşi First Lady Charlotte Merz'i de getirmesi Alman basınında bir numaralı gündem.

N-TV, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüN-TV, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"FIRST LADY SÜRPRİZİ BİR ZİYARETTEN FAZLASI"

Alman N-tv, Şansölye'nin Türkiye'ye eşiyle birlikte seyahat etmesinin beklenmedik bir durum olduğunu yazdı. Alman heyetinin Merz'in Ankara ziyaretinin bir "ziyaretten fazlası" olduğuna dikkat çeken N-tv, şu ifadeleri kullandı:

Heyetinin oluşumuyla bile, bunun rutin bir ziyaret olmadığını gösteriyor. Sürpriz bir şekilde eşi Charlotte da heyette yer alıyor. Charlotte Merz, Cumhurbaşkanı, eşi Emine Erdoğan ve kendi eşiyle birlikte bir akşam yemeğine katılacak. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın eşi, çoğunlukla eşinin yanında görülse de genellikle arka planda kalmayı tercih ediyor.

Merz çifti, AFPMerz çifti, AFP

SADECE ÖZEL TÖRENLERE KATILIRDI

Alman gazetesi Merz'in eşiyle birlikte tamamen ikili bir ziyarette bulunmasının özel törenlerin aksine alışılmadık bir durum olduğuna dikkat çekti ve "Örneğin, Şansölye'nin göreve gelmesinden bu yana geçen yaklaşık altı ay içinde Charlotte Merz, eşine Kanada'daki G7 zirvesinde ve Papa'nın Roma'daki yemin töreninde eşlik etti. Ayrıca, eşiyle birlikte Salzburg Festivali'ne de katıldı." ifadelerini kullandı.

Alman Şansölye'nin Ankara'ya eşi ile birlikte gelmesinin özel bir dostluk göstergesi olduğunu vurgulayan N-TV, Merz, "Türkiye ile stratejik ortaklığı güçlendirmek istiyor." dedi.

Bild, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüBild, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

BILD "EMİNE ERDOĞAN ÇAĞIRDI" YAZDI

Bild ise "Bayan Erdoğan, Bayan Merz'in de orada olmasını istiyordu" dedi. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın haziran ayında Lahey'de düzenlenen NATO zirvesinde Charlotte Merz ile yan yana olduğunu hatırlayan Bild, Şansölye'nin eşini Türkiye'ye davet ettiğini belirtti.

Başkan Erdoğandan Friedrich Merzin yanında Gazze mesajı: Almanya olarak soykırımı görmüyor musunuz? | Türkiyeyi ABde görmek istiyoruzBaşkan Erdoğandan Friedrich Merzin yanında Gazze mesajı: Almanya olarak soykırımı görmüyor musunuz? | Türkiyeyi ABde görmek istiyoruz

