PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Hakemlerin bahis oynaması rezillik!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor canlı yayınında kulübün transfer süreci, scout yapılanması, gayrimenkul projeleri ve Türk futbolundaki bahis skandalına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. “Hakemlerin bahis oynaması inanılmaz bir rezillik” diyen Adalı, “Bir maç için duruşumuzu bozmayız ama camiamızın hakkını da yedirmeyiz” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Hakemlerin bahis oynaması rezillik!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor canlı yayınında kulübün transfer politikası, teknik yapılanması, gayrimenkul projeleri ve Türk futbolundaki bahis soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu

"GÖNDERİLEN FUTBOLCULAR KONUSUNDA BAŞARILIYIZ"

Beşiktaş'ta yaşanan kadro yenilenmesi sürecine değinen Adalı, "Hayalimizdeki Beşiktaş'ı seyretmek için birden fazla transfer döneminde bir şeyler yapabileceğimizi biliyorduk. Elde Beşiktaş'a faydalı olamayacak futbolcu grubu vardı. 12 transferin gelip, 25 futbolcu transfer edildiği bir dönem 20 senedir hatırlamıyorum." dedi.

Gayrimenkul projeleri sonrası transferde çıtayı yükselttiklerini vurgulayan Adalı, "'3 transfer yapacağız' dediğimde taraftarımız kıyameti kopardı. 3 transferle bu takımın düzelme şansı yoktu. Gönderilen futbolcular konusunda ben, bizi başarılı buluyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu

"TARAFTARIN İÇİ RAHAT OLSUN"

Takımın zamana ihtiyacı olduğunu belirten Adalı, "Evet, sancılı bir dönem geçireceğiz. Ama bu takım oturacak. Önümüzde bir transfer dönemi daha var. 12 transfer yaptık, hâlâ eksiğimiz var, katılıyorum. Taraftarlarımız içini rahat tutsun. Bu takım olacak, olmama ihtimali yok." diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu

"TAKIMIN GENEL HALİNDEN MEMNUN DEĞİL"

Teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili olarak, "Hiçbir teknik direktör, kendinden önceki teknik ekibin yaptığı transferlere 'çok iyi transferler' dememiştir. Sergen hocanın memnun olmadığı futbolcular değil, takımın genel halinden memnun değil." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu

SCOUT SİSTEMİ VE TRANSFER POLİTİKASI

Kulüpte istikrarlı bir sistem kurmak istediklerini söyleyen Adalı, "Önemli olan sistemi oturtmak. Hocanın kurmak istediği sistem mevcut scout ekibinden çok farklı değil. Bugün Sergen Yalçın kendine göre bir ekip yapar, yarın başka hoca gelir, ama sistem bozulmamalı." dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu

GEDSON FERNANDES VE TRANSFERLER

Gedson Fernandes'in ayrılık isteğine değinen Adalı, "Başkan oldum, Ümraniye'ye gittim. Gedson'un gittiği kulübün teklifi vardı masada. Gedson gitmek istedi, kaos ortamı bütün futbolcuları etkiledi." ifadelerini kullandı.

Transferlerle ilgili sürecin zaman istediğini vurgulayan başkan, "Rakiplerimiz bu kadroları 3-4 senede yaptı, bizim de zamana ihtiyacımız var. Sergen hocanın istediği 2-3 futbolcu vardı, bazıları gelmek istemedi, bazılarını da kulüpleri bırakmadı." dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu

"BEŞİKTAŞ HER ZAMAN DERBİLERDE FAVORİDİR"

Fenerbahçe derbisi öncesinde takımın moralinin yüksek olduğunu söyleyen Adalı, "Beşiktaş her zaman derbilerde favoridir. Çocuklara, 'Bir maç kazanın da soyunma odasına geleyim, bu sezon beni çağırmadınız' dedim. Gülüştük. Beşiktaş'ın şampiyonluktan başka hedefi olmaz." diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu

BAHİS SKANDALI AÇIKLAMASI

Türk futbolundaki bahis iddialarına sert tepki gösteren Adalı, Türk futbolunda inanılmaz bir rezillik yaşıyoruz. İbrahim Hacıosmanoğlu, Mecnun Okyatmaz ve yönetim kurulunu bahis konusunda tebrik ediyorum. Türk futbolu için belki bir milat olacak. Bizim Beşiktaş olarak bir terbiyemiz, duruşumuz var. Bir maç kazanmak için o duruşu bozmayız ama bu işin peşini de bırakmayacağız. Başladıkları bahis işinin devamını getirmeleri gerekiyor. Biz her problemli maçtan sonra federasyona gidiyoruz. Maçın tekrarını seyrettik, VAR kayıtlarını dinledik. Her gittiğimde şikayetlerimizi ilettik. Masaya yumruk vurma işi... Bir maç kazanalım diye terbiyemizi ve duruşumuzu bozmayacağız. Ama camianın hakkını da yedirmeyeceğiz. Hakemler hata yapabilir ama işin içinde kötü niyet olmasın.

Gidiyoruz, 100-150 milyon Euro yatırım yapıyoruz, transfer yapıyoruz. Teknik direktör getiriyoruz. 20 milyonluk bir camia. Bir tane hakem, kendi menfaatleri için aylarca emek verdiğiniz takımı bir düdükle altüst ediyor. Sonra başarısız başkan, kötü teknik direktör, kötü futbolcu. Değil ya.

Serdal Adalı'dan bahis skandalıyla ilgili açıklama! "İnanılmaz bir rezillik"


TARTIŞMALI TRANSFERLER VE FİNANS YAPISI

Muci ve Musrati transferlerine ilişkin açıklama yapan Adalı, "İki kulüp de 1 hafta arayla finans kuruluşlarına kırdırmış. Bu futbolun içinde var ama ikisinin de aynı anda olması hayatın doğal akışına aykırı." dedi.

Gayrimenkul projeleriyle kulübün ekonomik yapısını güçlendirmeye çalıştıklarını belirten Adalı, "Sportif gelirlerin, harcamaları karşılaması mümkün değil. Rakiplerimizin yaptığı gibi biz de inşaat şirketi gibi çalışacağız. Bu ayıp değil." ifadelerini kullandı.

AAAA

"DİKİLİTAŞ PROJESİ BU HAFTA TAMAMLANACAK"

Beşiktaş'ın mali yapılanmasıyla ilgili bilgi veren Adalı, "Dikilitaş projesini bu hafta tamamlayacağız. İnşaatı TOKİ yapacak, finansmanı karşılayamama durumunda Emlak Konut devreye girecek." dedi.

RAFA SİLVA VE SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI

Rafa Silva'nın durumuna değinen Adalı, "Rafa'nın keyfi yerinde, mutsuzluğu yok. Hoca şans verirse derbide oynayacak." dedi.

Teknik direktörle ilişkisine dair söylentileri de reddeden başkan, "Hocayla aramızda bir sorun yok. Bazı açıklamaları beni rahatsız ediyor ama bu Sergen Yalçın. Ertesi sabah 'Orası biraz yanlış oldu abi' diyor. Aramızda sorun yok." ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı: "Sergen Yalçın takımın genel halinden memnun değil"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul etti! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Hüseyin Gün’ün “manevi annesi” Seher Alaçam’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
TRT World Forum 2025 Başlıyor
Başkan Erdoğan'dan Friedrich Merz'in yanında "Gazze" mesajı: Almanya olarak soykırımı görmüyor musunuz? | "Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz"
D&R
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Hakemlerin bahis oynaması rezillik!
İdefix
TBMM Komisyonu “Terörsüz Türkiye” sürecinde sona yaklaştı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM’de “Terörsüz Türkiye” süreci için bilgi verdi
"Kim Milyoner Olmak İster?"de milyonluk soru heyecanı! "Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir"
Erdoğan–Merz görüşmesi Alman basınında: Bild gazetesi “Gazze tartışması”nı hazmedemedi
Kripto telefondan çıkanlar... MI6'dan İmamoğlu ve ekibine güvenlik protokolü: Murat Ongun'u CIA'e Necati Özkan mı takip ettirdi?
Başkan Erdoğan'dan Alman gazeteciye İmamoğlu ayarı! Kumarbaz hakemlere tepki: Ne gerekiyorsa yapılıyor
Külliye'de ilginç anlar! Almanya Şansölyesi Friedrich Merz duracağı yeri şaşırdı
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında ikisi daire başkanı 4 yeni gözaltı: Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
Alman basınında gündem Şansölye’nin eşi! Türkiye ziyaretinde First Lady Charlotte Merz sürprizi
İsrail’in Google ve Amazon’la gizlice imza attı! 1.2 milyar dolarlık anlaşmada “göz kırpma mekanizması” ortaya çıktı
Galatasaray'a transferde iki yıldız! Victor Osimhen kankasını getiriyor
Hollanda’da seçim çıkmazı! Kim kazandı kim kaybetti? Kimse birbirini koalisyonda istemiyor
Zorbay Küçük bahis hesabı olmadığına dair suç duyurusunda bulundu
TORBA YASAYLA EMEKLİYE YENİ HESAP: SSK BAĞ-KUR'a primde 9 kat uygulaması, maaş zammı, borçlanmada asgari ücret etkisi yolda!