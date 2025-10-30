Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Hakemlerin bahis oynaması rezillik!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor canlı yayınında kulübün transfer politikası, teknik yapılanması, gayrimenkul projeleri ve Türk futbolundaki bahis soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu

"GÖNDERİLEN FUTBOLCULAR KONUSUNDA BAŞARILIYIZ"

Beşiktaş'ta yaşanan kadro yenilenmesi sürecine değinen Adalı, "Hayalimizdeki Beşiktaş'ı seyretmek için birden fazla transfer döneminde bir şeyler yapabileceğimizi biliyorduk. Elde Beşiktaş'a faydalı olamayacak futbolcu grubu vardı. 12 transferin gelip, 25 futbolcu transfer edildiği bir dönem 20 senedir hatırlamıyorum." dedi.

Gayrimenkul projeleri sonrası transferde çıtayı yükselttiklerini vurgulayan Adalı, "'3 transfer yapacağız' dediğimde taraftarımız kıyameti kopardı. 3 transferle bu takımın düzelme şansı yoktu. Gönderilen futbolcular konusunda ben, bizi başarılı buluyorum." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIN İÇİ RAHAT OLSUN"

Takımın zamana ihtiyacı olduğunu belirten Adalı, "Evet, sancılı bir dönem geçireceğiz. Ama bu takım oturacak. Önümüzde bir transfer dönemi daha var. 12 transfer yaptık, hâlâ eksiğimiz var, katılıyorum. Taraftarlarımız içini rahat tutsun. Bu takım olacak, olmama ihtimali yok." diye konuştu.

"TAKIMIN GENEL HALİNDEN MEMNUN DEĞİL"

Teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili olarak, "Hiçbir teknik direktör, kendinden önceki teknik ekibin yaptığı transferlere 'çok iyi transferler' dememiştir. Sergen hocanın memnun olmadığı futbolcular değil, takımın genel halinden memnun değil." değerlendirmesinde bulundu.

SCOUT SİSTEMİ VE TRANSFER POLİTİKASI

Kulüpte istikrarlı bir sistem kurmak istediklerini söyleyen Adalı, "Önemli olan sistemi oturtmak. Hocanın kurmak istediği sistem mevcut scout ekibinden çok farklı değil. Bugün Sergen Yalçın kendine göre bir ekip yapar, yarın başka hoca gelir, ama sistem bozulmamalı." dedi.

GEDSON FERNANDES VE TRANSFERLER

Gedson Fernandes'in ayrılık isteğine değinen Adalı, "Başkan oldum, Ümraniye'ye gittim. Gedson'un gittiği kulübün teklifi vardı masada. Gedson gitmek istedi, kaos ortamı bütün futbolcuları etkiledi." ifadelerini kullandı.

Transferlerle ilgili sürecin zaman istediğini vurgulayan başkan, "Rakiplerimiz bu kadroları 3-4 senede yaptı, bizim de zamana ihtiyacımız var. Sergen hocanın istediği 2-3 futbolcu vardı, bazıları gelmek istemedi, bazılarını da kulüpleri bırakmadı." dedi.