Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Hakemlerin bahis oynaması rezillik!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor canlı yayınında kulübün transfer politikası, teknik yapılanması, gayrimenkul projeleri ve Türk futbolundaki bahis soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"GÖNDERİLEN FUTBOLCULAR KONUSUNDA BAŞARILIYIZ"
Beşiktaş'ta yaşanan kadro yenilenmesi sürecine değinen Adalı, "Hayalimizdeki Beşiktaş'ı seyretmek için birden fazla transfer döneminde bir şeyler yapabileceğimizi biliyorduk. Elde Beşiktaş'a faydalı olamayacak futbolcu grubu vardı. 12 transferin gelip, 25 futbolcu transfer edildiği bir dönem 20 senedir hatırlamıyorum." dedi.
Gayrimenkul projeleri sonrası transferde çıtayı yükselttiklerini vurgulayan Adalı, "'3 transfer yapacağız' dediğimde taraftarımız kıyameti kopardı. 3 transferle bu takımın düzelme şansı yoktu. Gönderilen futbolcular konusunda ben, bizi başarılı buluyorum." ifadelerini kullandı.
"TARAFTARIN İÇİ RAHAT OLSUN"
Takımın zamana ihtiyacı olduğunu belirten Adalı, "Evet, sancılı bir dönem geçireceğiz. Ama bu takım oturacak. Önümüzde bir transfer dönemi daha var. 12 transfer yaptık, hâlâ eksiğimiz var, katılıyorum. Taraftarlarımız içini rahat tutsun. Bu takım olacak, olmama ihtimali yok." diye konuştu.
"TAKIMIN GENEL HALİNDEN MEMNUN DEĞİL"
Teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili olarak, "Hiçbir teknik direktör, kendinden önceki teknik ekibin yaptığı transferlere 'çok iyi transferler' dememiştir. Sergen hocanın memnun olmadığı futbolcular değil, takımın genel halinden memnun değil." değerlendirmesinde bulundu.
SCOUT SİSTEMİ VE TRANSFER POLİTİKASI
Kulüpte istikrarlı bir sistem kurmak istediklerini söyleyen Adalı, "Önemli olan sistemi oturtmak. Hocanın kurmak istediği sistem mevcut scout ekibinden çok farklı değil. Bugün Sergen Yalçın kendine göre bir ekip yapar, yarın başka hoca gelir, ama sistem bozulmamalı." dedi.
GEDSON FERNANDES VE TRANSFERLER
Gedson Fernandes'in ayrılık isteğine değinen Adalı, "Başkan oldum, Ümraniye'ye gittim. Gedson'un gittiği kulübün teklifi vardı masada. Gedson gitmek istedi, kaos ortamı bütün futbolcuları etkiledi." ifadelerini kullandı.
Transferlerle ilgili sürecin zaman istediğini vurgulayan başkan, "Rakiplerimiz bu kadroları 3-4 senede yaptı, bizim de zamana ihtiyacımız var. Sergen hocanın istediği 2-3 futbolcu vardı, bazıları gelmek istemedi, bazılarını da kulüpleri bırakmadı." dedi.
"BEŞİKTAŞ HER ZAMAN DERBİLERDE FAVORİDİR"
Fenerbahçe derbisi öncesinde takımın moralinin yüksek olduğunu söyleyen Adalı, "Beşiktaş her zaman derbilerde favoridir. Çocuklara, 'Bir maç kazanın da soyunma odasına geleyim, bu sezon beni çağırmadınız' dedim. Gülüştük. Beşiktaş'ın şampiyonluktan başka hedefi olmaz." diye konuştu.
BAHİS SKANDALI AÇIKLAMASI
Türk futbolundaki bahis iddialarına sert tepki gösteren Adalı, Türk futbolunda inanılmaz bir rezillik yaşıyoruz. İbrahim Hacıosmanoğlu, Mecnun Okyatmaz ve yönetim kurulunu bahis konusunda tebrik ediyorum. Türk futbolu için belki bir milat olacak. Bizim Beşiktaş olarak bir terbiyemiz, duruşumuz var. Bir maç kazanmak için o duruşu bozmayız ama bu işin peşini de bırakmayacağız. Başladıkları bahis işinin devamını getirmeleri gerekiyor. Biz her problemli maçtan sonra federasyona gidiyoruz. Maçın tekrarını seyrettik, VAR kayıtlarını dinledik. Her gittiğimde şikayetlerimizi ilettik. Masaya yumruk vurma işi... Bir maç kazanalım diye terbiyemizi ve duruşumuzu bozmayacağız. Ama camianın hakkını da yedirmeyeceğiz. Hakemler hata yapabilir ama işin içinde kötü niyet olmasın.
Gidiyoruz, 100-150 milyon Euro yatırım yapıyoruz, transfer yapıyoruz. Teknik direktör getiriyoruz. 20 milyonluk bir camia. Bir tane hakem, kendi menfaatleri için aylarca emek verdiğiniz takımı bir düdükle altüst ediyor. Sonra başarısız başkan, kötü teknik direktör, kötü futbolcu. Değil ya.
TARTIŞMALI TRANSFERLER VE FİNANS YAPISI
Muci ve Musrati transferlerine ilişkin açıklama yapan Adalı, "İki kulüp de 1 hafta arayla finans kuruluşlarına kırdırmış. Bu futbolun içinde var ama ikisinin de aynı anda olması hayatın doğal akışına aykırı." dedi.
Gayrimenkul projeleriyle kulübün ekonomik yapısını güçlendirmeye çalıştıklarını belirten Adalı, "Sportif gelirlerin, harcamaları karşılaması mümkün değil. Rakiplerimizin yaptığı gibi biz de inşaat şirketi gibi çalışacağız. Bu ayıp değil." ifadelerini kullandı.