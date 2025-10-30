PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan Alman gazeteciye İmamoğlu ayarı! Kumarbaz hakemlere tepki: Ne gerekiyorsa yapılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesi soruşturması ve casusuluk suçundan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu aklamak için kendisine soru yönelten Alman gazeteciye sert tepki gösterdi. Alman gazeteciye Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, "Eğer yapmazlarsa bu defa yolsuzluk, hırsızlık, her tür yanlış alır başını gider." dedi. Futboldaki bahis operasyonuna ilişkin de konuşan Erdoğan, tribünlerin bundan mutlu olduğunu dile getirerek, "Ne gerekiyorsa yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan Alman gazeteciye İmamoğlu ayarı! Kumarbaz hakemlere tepki: Ne gerekiyorsa yapılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı Ekrem İmamoğlu'nu aklamak için kendisine soru yönelten Alman gazeteciye sert tepki göstererek, "Şu anda da bu süreci yargı kendisine terettüp ettiği şekilde işletmektedir ve gereğini de yapmaktadır." dedi.

Başkan Erdoğan: “İstanbul’daki süreç hukuk çerçevesinde işliyor”



Başkan Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz'i Külliye'de kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısı (AA)Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısı (AA)

ALMAN GAZETECİYE HUKUK AYARI

İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısında soruları yanıtladı. İBB'deki yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili Alman gazetecinin sorusuna Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısı (AA)Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısı (AA)

"İkinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir sorunuz oldu. Herhalde kim hangi makamda olursa olsun, bir hukuk devletinde hukuku ayaklar altına alamazsınız. Hangi makamda olursanız olun eğer hukuku ayaklar altına alırsanız, yargı devletinde yargı makamları ne gerekiyorsa onu yapmak zorundadır. Eğer yapmazlarsa bu defa yolsuzluk, hırsızlık, her tür yanlış alır başını gider. Nitekim İstanbul'daki süreç böyle işlemiştir ve şu anda da bu süreci yargı kendisine terettüp ettiği şekilde işletmektedir ve gereğini de yapmaktadır."

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısı (AA)Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısı (AA)

YARGI GEREKENİ YAPACAK

Başkan Erdoğan'dan kumarbaz hakemlere tepki: Ne gerekiyorsa yapılıyor!



Son günlerde futbolda yaşanan bahis skandalına ilişkin de konuşan Başkan Erdoğan, "Örneğin son dönemde mesela bir hakemler olayı çıkmıştır ve bu hakemler olayında da yine futbol sahalarında neler oluyor ve bütün bunlar olurken eli kolu bağlı olarak herhalde bir devlet bunu takip edemez. Ne gerekiyorsa yapması lazım ve şu anda da bu yapılmıştır ve vatandaş tribünlerdeki bu gelişmeyi görünce şimdi çok da mutlu olmaktadır. Neler oluyor, neler demeye başlamıştır." ifadelerini kullandı.

FUTBOL BAHİS OPERASYONU

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim pazartesi günü profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabı olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Friedrich Merz'in yanında "Gazze" mesajı: Almanya olarak soykırımı görmüyor musunuz? | "Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz"
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul edecek! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan Alman gazeteciye İmamoğlu ayarı! Kumarbaz hakemlere tepki: Ne gerekiyorsa yapılıyor
Külliye'de ilginç anlar! Almanya Şansölyesi Friedrich Merz duracağı yeri şaşırdı
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında ikisi daire başkanı 4 yeni gözaltı: Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
İdefix
Alman basınında gündem Şansölye’nin eşi! Türkiye ziyaretinde First Lady Charlotte Merz sürprizi
İsrail’in Google ve Amazon’la gizlice imza attı! 1.2 milyar dolarlık anlaşmada “göz kırpma mekanizması” ortaya çıktı
Galatasaray'a transferde iki yıldız! Victor Osimhen kankasını getiriyor
TBMM'de "Terörsüz Türkiye" gündemi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yapacak
Hollanda’da seçim çıkmazı! Kim kazandı kim kaybetti? Kimse birbirini koalisyonda istemiyor
Son dakika: MSB'den haftalık rapor! Eurofighter Typhoon uçağının proje bedeli belli oldu | "Gazze Görev Gücü" ve PKK-SDG mesajı
Zorbay Küçük bahis hesabı olmadığına dair suç duyurusunda bulundu
TORBA YASAYLA EMEKLİYE YENİ HESAP: SSK BAĞ-KUR'a primde 9 kat uygulaması, maaş zammı, borçlanmada asgari ücret etkisi yolda!
CHP'de Muhittin Böcek bombası! İtirafçı mı olacak? Açıklama geldi
Eski tip ehliyet için son saatler! Tarihi kaçıran 7 bin 438 TL ödeyecek! İşte yenileme işlemleri ve gerekli belgeler
CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
İtirafçı olmuştu! Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasalarından Adem Soytekin yeniden tutuklandı... İşte sebebi!
"Kuruluş Orhan" ilk bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor