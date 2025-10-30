Başkan Erdoğan'dan Alman gazeteciye İmamoğlu ayarı! Kumarbaz hakemlere tepki: Ne gerekiyorsa yapılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı Ekrem İmamoğlu'nu aklamak için kendisine soru yönelten Alman gazeteciye sert tepki göstererek, "Şu anda da bu süreci yargı kendisine terettüp ettiği şekilde işletmektedir ve gereğini de yapmaktadır." dedi.
Başkan Erdoğan: “İstanbul’daki süreç hukuk çerçevesinde işliyor”
Başkan Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz'i Külliye'de kabul etti.
ALMAN GAZETECİYE HUKUK AYARI
İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısında soruları yanıtladı. İBB'deki yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili Alman gazetecinin sorusuna Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"İkinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir sorunuz oldu. Herhalde kim hangi makamda olursa olsun, bir hukuk devletinde hukuku ayaklar altına alamazsınız. Hangi makamda olursanız olun eğer hukuku ayaklar altına alırsanız, yargı devletinde yargı makamları ne gerekiyorsa onu yapmak zorundadır. Eğer yapmazlarsa bu defa yolsuzluk, hırsızlık, her tür yanlış alır başını gider. Nitekim İstanbul'daki süreç böyle işlemiştir ve şu anda da bu süreci yargı kendisine terettüp ettiği şekilde işletmektedir ve gereğini de yapmaktadır."