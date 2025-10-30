Külliye'de ilginç anlar! Almanya Şansölyesi Friedrich Merz duracağı yeri şaşırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i resmi törenle karşıladı.
Merz'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Külliye’de ilginç an: Merz Başkan Erdoğan’ın gösterdiği yeri bulamadı!
Başkan Erdoğan, Merz'i Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Merz'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.
Almanya Başbakanı Merz, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.