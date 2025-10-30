PODCAST CANLI YAYIN

Külliye'de ilginç anlar! Almanya Şansölyesi Friedrich Merz duracağı yeri şaşırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz'i resmi törenle karşıladı. Karşılama sırasında Başkan Erdoğan'ın gösterdiği yeri anlayamayan Merz yönünü şaşırdı. Ancak kısa sürede Başkan Erdoğan'ın müdahalesi ile yerine geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i resmi törenle karşıladı.

Merz'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Başkan Erdoğan, Merz'i Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Merz'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.

Almanya Başbakanı Merz, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

YÖNÜNÜ ŞAŞIRDI

Bu sırada Başkan Erdoğan'ın gösterdiği yeri anlayamayan Merz yönünü şaşırdı. Ancak kısa sürede Başkan Erdoğan'ın müdahalesi ile yerine geçti.

Başkan Erdoğan ve Merz, birbirlerine heyetlerini takdim etti. Erdoğan ve Merz, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Merz, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından Erdoğan ve Merz resmi yemeğe iştirak edecek.

Törende, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da yer aldı.




