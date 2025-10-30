Külliye'de ilginç anlar! Almanya Şansölyesi Friedrich Merz duracağı yeri şaşırdı

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'i resmi törenle karşıladı. (Ekran görüntüsü)



YÖNÜNÜ ŞAŞIRDI



Bu sırada Başkan Erdoğan'ın gösterdiği yeri anlayamayan Merz yönünü şaşırdı. Ancak kısa sürede Başkan Erdoğan'ın müdahalesi ile yerine geçti.

Başkan Erdoğan ve Merz, birbirlerine heyetlerini takdim etti. Erdoğan ve Merz, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.