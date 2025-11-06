TOKİ 500 bin konut projesi başvuru takvimi: TC kimlik numaranıza göre başvuru gününüz belli oldu! Son hanesi 0 olanlar....
Milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ konut projesinin yeni başvuruları için tarih yaklaşıyor. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre e-Devlet üzerinden yapılacak TOKİ başvuruları 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacak. Başvuruların ilk 5 günü, vatandaşlar TC kimlik numarasının son rakamına göre alınacak.
