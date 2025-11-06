Kadraj Galeri Kadraj İkon TOKİ 500 bin konut projesi başvuru takvimi: TC kimlik numaranıza göre başvuru gününüz belli oldu! Son hanesi 0 olanlar....

Milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ konut projesinin yeni başvuruları için tarih yaklaşıyor. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre e-Devlet üzerinden yapılacak TOKİ başvuruları 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacak. Başvuruların ilk 5 günü, vatandaşlar TC kimlik numarasının son rakamına göre alınacak.

Giriş Tarihi: 06.11.2025 12:12
TOKİ'den 500 Bin Konutluk Dev Hamle

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında başvuru sürecinin başlayacağını duyurmuştu.

81 ilde hayata geçirilecek proje kapsamında toplam 500 bin konut inşa edilecek.

Başvurular, 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacak.

Yoğunluğu Önlemek İçin Aşamalı Sistem Uygulanacak

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre başvuru döneminde sistem yoğunluğunu önlemek amacıyla T.C. kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak. Bu yöntem, önceki yıllardaki kampanyalarda da yoğunluğu azaltmak için kullanılmıştı.