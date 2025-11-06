TOKİ 500 bin konut projesi başvuru takvimi: TC kimlik numaranıza göre başvuru gününüz belli oldu! Son hanesi 0 olanlar....

Yoğunluğu Önlemek İçin Aşamalı Sistem Uygulanacak

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre başvuru döneminde sistem yoğunluğunu önlemek amacıyla T.C. kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak. Bu yöntem, önceki yıllardaki kampanyalarda da yoğunluğu azaltmak için kullanılmıştı.