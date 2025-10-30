PODCAST CANLI YAYIN

Kripto telefondan çıkanlar... MI6'dan İmamoğlu ve ekibine güvenlik protokolü: Murat Ongun'u CIA'e Necati Özkan mı takip ettirdi?

MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün kriptolu telefonundan Ekrem İmamoğlu ve ekibine "güvenlik protokolü" çıktı. Wickr üzerinden iletilen talimatlarda Necati Özkan'a alması gereken önlemler sıralandı. Murat Ongun'un telefonunda "casus yazılım" olduğu da bu yazışmada bildirildi. Dahası deşifre edilen gizli mesajlarda Gün ve Özkan'ın Murat Ongun'un "yetersizliğini" konuştuğu görüldü. Bilindiği üzere Hüseyin Gün CIA'ci ortağı Aaron Barr'ın telefonlara erişebildiğini itiraf etmiş, Özkan'ın bunu bildiğini söylemişti. Bu durum akıllara "Murat Ongun'un telefonunu Necati Özkan mı takip ettirdi?" sorusunu getirdi. Ongun-Özkan husumeti İBB çevrelerinde de zikredilirken; "Birbirlerini istihbaratlara takip ettirecek kadar çekişme içindeler" yorumları yapıldı.

Giriş Tarihi:
Kripto telefondan çıkanlar... MI6'dan İmamoğlu ve ekibine güvenlik protokolü: Murat Ongun'u CIA'e Necati Özkan mı takip ettirdi?

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın tutuklandığı "casusluk" soruşturmasında yeni ve çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkıyor.

2019 yerel seçimlerinde İstanbulluların kişisel verileri üzerinden Ekrem İmamoğlu ve kampanya direktörü Necati Özkan'a istihbari faaliyetler sağlayan MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün bu süreci CIA'den ortağı Aaron Barr ile yürüttüğü tespit edildi.

İmamoğlu'nun kampanya ekibi ile bağlantıyı Hüseyin Gün'ün "mommy'im" dediği Seher Erçili Alaçam'ın kurduğu söyleniyor. Seçim sonrası Gün ve Alaçam'ın İmamoğlu'nun makam odasından kayda geçen görüntüleri mevcut. Gün'ün Seher Alaçam'ın Ekrem İmamoğlu ile çekildiği fotoğraf için CIA'ci ortağına "Ortadaki kadın benim patronum (aile reisi, anne)" mesajı attığı biliniyor.



MI6'NIN İMAMOĞLU VE EKİBİ İÇİN HAZIRLADIĞI GÜVENLİK PROTOKOLÜ

Hüseyin Gün'ün çözümlenen kriptolu telefonundan tam 721 sayfalık not çıktı. Telefonda deşifre edilen mesajlarda ise MI6'nın Ekrem İmamoğlu ve kampanya ekibi için hazırladığı güvenlik protokolü dikkat çekti.

"RAPOR YAZIN, KOPYALARI SİLİN, TOPLANTILARA TELEFONLA GİRMEYİN, LİNKLERE TIKLAMAYIN"

Hüseyin Gün, Wickr üzerinden yapılan konuşmalarda Necati Özkan'a yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

- Her gün güncelleme raporu yazdırın

- Dizüstü bilgisayarınızdaki tüm elektronik kopyaları silin

- Hassas özel kampanya toplantılarına telefon götürmeyin.

- İmamoğlu'nun birincil çevresindeki tüm personel herhangi bir gruptan gelen linklere tıklamasın




"MURAT ONGUN'UN TELEFONUNDA CASUS YAZILIM VAR"

İkili arasındaki mesajlaşmalarda "güvenlik protokolü"ne değiniliyor.

"Jupiter1881" ruzumunu kullanan Hüseyin Gün, Murat Ongun'un kişisel telefonunda casus yazılım olduğunu söylüyor. Ongun'un Ekrem İmamoğlu ile olan toplantılara telefonunu sokmamasını istiyor.

Murat Ongun'ın Whatsapp mesajlarında casus yazılım içeren bir link gördüğünü beyan eden Gün, "Murat'ın Ekrem Bey ile yapılacak hassas, özel kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesi çok önemlidir" dediği görülüyor.



ONGUN'U NECATİ ÖZKAN MI TAKİP ETTİRDİ?

Tam da bu noktada "Necati Özkan, Murat Ongun'un telefonunu MI6 ve CIA'e mi takip ettirdi?" sorusu önem kazanıyor.

Hatırlanacağı üzere Gün, Aaron Bar için "Elinde olan imkanlar ve teknoloji sayesinde iki kişinin özel yazışmalarını görüyor ve analiz edebiliyoruz" demişti. Yani ortağının WhatsApp yazışmalarına eriştiğini beyan etmişti.

Nitekim Necati Özkan'ın da Aaron Barr'ın CIA bağlantısını bildiği söyleniyor.



GÜN'DEN ÖZKAN'A: ONGUN'UN EKİBİ BAŞARISIZ, SENİN OTORİTENE İHTİYAÇ VAR

Dahası Hüseyin Gün'le Necati Özkan'ın Murat Ongun'un "yetersizliği" üzerine yaptığı konuşmalar da kayıtlara giriyor.

Gün'ün Wickr'dan Necati Özkan'a "Siz hariç ama Başkan'ın mevcut iletişim mekanizması başarısız. Bence sizlerin kampanya sırasında koyduğunuz otoriteye ihtiyaç var. Tanrı size ve Sn. Başkan'a kolaylıklar versin. Dostane yaklaşımınızdan dolayı size teşekkür ederim" şeklinde mesaj attığı görülüyor.

Bu durum İBB içindeki yapıların "birbirlerini istihbaratlara takip ettirecek kadar çekişme içinde" olduğuna dair yorumlara yol açtı.

Vurgun ekosisteminde pasta bölünecek kavgası! Murat Abbasın itiraflarına bir de böyle bakın: Necati Özkan - Murat Ongun savaşıVurgun ekosisteminde pasta bölünecek kavgası! Murat Abbasın itiraflarına bir de böyle bakın: Necati Özkan - Murat Ongun savaşı


"NECATİ ÖZKAN VE MURAT ONGUN BİRBİRİNDEN NEFRETE EDERDİ"

Üstelik Necati Özkan ve Murat Ongun arasında husumet olduğu İBB çevrelerince de dile getiriliyor.

Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas'ın etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olduğu süreçte bu iddialar iyice alevlenmişti. Oray Eğin, "Özkan ve Ongun ilk günden beri birbirlerinden nefret etti, ilk günden beri İmamoğlu'nu kendi etki alanlarına almak istedi" demişti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Friedrich Merz'in yanında "Gazze" mesajı: Almanya olarak soykırımı görmüyor musunuz? | "Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz"
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul edecek! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan Alman gazeteciye İmamoğlu ayarı! Kumarbaz hakemlere tepki: Ne gerekiyorsa yapılıyor
Külliye'de ilginç anlar! Almanya Şansölyesi Friedrich Merz duracağı yeri şaşırdı
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında ikisi daire başkanı 4 yeni gözaltı: Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
İdefix
Alman basınında gündem Şansölye’nin eşi! Türkiye ziyaretinde First Lady Charlotte Merz sürprizi
İsrail’in Google ve Amazon’la gizlice imza attı! 1.2 milyar dolarlık anlaşmada “göz kırpma mekanizması” ortaya çıktı
Galatasaray'a transferde iki yıldız! Victor Osimhen kankasını getiriyor
TBMM'de "Terörsüz Türkiye" gündemi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yapacak
Hollanda’da seçim çıkmazı! Kim kazandı kim kaybetti? Kimse birbirini koalisyonda istemiyor
Son dakika: MSB'den haftalık rapor! Eurofighter Typhoon uçağının proje bedeli belli oldu | "Gazze Görev Gücü" ve PKK-SDG mesajı
Zorbay Küçük bahis hesabı olmadığına dair suç duyurusunda bulundu
TORBA YASAYLA EMEKLİYE YENİ HESAP: SSK BAĞ-KUR'a primde 9 kat uygulaması, maaş zammı, borçlanmada asgari ücret etkisi yolda!
CHP'de Muhittin Böcek bombası! İtirafçı mı olacak? Açıklama geldi
Eski tip ehliyet için son saatler! Tarihi kaçıran 7 bin 438 TL ödeyecek! İşte yenileme işlemleri ve gerekli belgeler
CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
İtirafçı olmuştu! Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasalarından Adem Soytekin yeniden tutuklandı... İşte sebebi!
"Kuruluş Orhan" ilk bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor