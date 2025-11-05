PODCAST CANLI YAYIN

500 bin konutta başvuru zamanı! Şartlar neler? Hangi ilde kaç konut yapılacak?

Vatandaşları aylık 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi yapacak 500 bin konut projesine başvurular haftaya başlıyor. İkametten gelire kadar, başvuru şartlarına ilişkin detaylara dikkat etmek gerekiyor...

Yüzyılın Konut Projesi'nde başvuru zamanı yaklaştı. 500 bin sosyal konut için başvurular önümüzdeki hafta alınmaya başlayacak. Peki hangi ilde kaç konut yapılacak? Başvuruda nelere dikkat etmek gerekecek? İşte detayları...

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar, gelir şartını sağlayanlar.

İKAMET ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak. "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri" kategorisinde başvuru yapacak olanların, proje ilinde 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekecek. İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek.

NE ZAMAN VE NASIL BAŞVURULACAK?

10 Kasım-19 Aralık arasında başvurular toplanacak. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla veya e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek. e-Devlet başvuruları 18 Aralık'ta sona erecek. 5 bin lira başvuru ücreti, kurada çıkmayanlara iade edilecek.

E-DEVLET BAŞVURUSUNDA ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Sistemin verdiği IBAN'a, EFT/ havale/ATM yoluyla süresinde ödeme yapılmalı.

BİR HANE HALKI ADINA BİRDEN FAZLA BAŞVURU YAPILABİLİR Mİ?

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek. 18 yaş üstü çocuk ve dede gibi aile bireyleri kendi adlarına başvuru yapabilecek.

KONUT TİPİ SEÇİLEBİLİR Mİ?

Başvuru sırasında seçim yapılamayaccak. Konut tipi kura ile belirlenecek.

KATEGORİLERE DİKKAT!

Şehit aileleri, terör, harp, vazife malulleri ve gaziler: % 5 kontenjan

Engelliler: % 5 kontenjan

Emekliler: % 20 kontenjan

3 çocuklu aileler: % 10 kontenjan

Gençler: % 20 kontenjan

Diğer alıcı adayları

