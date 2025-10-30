Galatasaray'a transferde iki yıldız! Victor Osimhen kankasını getiriyor

PARLAMA NOKTASI 28 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu geçen sezon Serie A'da 15 gol ve 5 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 gol ve 2 asist yaparak Avrupa vitrininde büyük ses getirmişti. Hız, patlayıcılık, dikine oyun ve bitiricilik özellikleriyle dikkat çeken Lookman, hem kanat hem forvet arkasında görev alabiliyor.

KULÜBÜN TAVRI NET Atalanta'nın oyuncuyu kiralama yerine doğrudan satışa sıcak baktığı, bu nedenle pazarlıkların mali boyutunun kritik olacağı ifade ediliyor. Galatasaray, Finansal Fair Play dengelerini gözeterek hamle yapmak zorunda. Olası Barış Alper satışı, transfer bütçesini doğrudan etkileyecek.

OKAN BURUK'UN TAM İSTEDİĞİ İSİM Teknik direktör Okan Buruk, hem lig temposu hem de Avrupa rekabeti için güçlü bir rotasyon kurmak istiyor. Özellikle hızlı hücum, baskılı oyun ve kanat-forvet çeşitliliği açısından Lookman'ın tam istenen profile uyduğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa sahnesinde hız ve bitiricilik seviyesini yükseltmeyi hedefliyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR Atalanta teknik direktörü Ivan Jurić, yıldız oyuncusunun formuna döndüğünü belirterek Milan maçından sonra "O harika bir karakter ve çok önemli bir oyuncu" demişti. Bu sözler güven tazeler nitelikte olsa da kulübün finansal planlaması nedeniyle ayrılık ihtimali masada kalmaya devam ediyor.