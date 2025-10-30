PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'a transferde iki yıldız! Victor Osimhen kankasını getiriyor

Süper Lig'in lideri Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek adına yoğun mesai harcıyor. Yönetim, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerlerken gündeme iki yıldız birden geldi. Biri için Victor Osimhen devreye girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray'a transferde iki yıldız! Victor Osimhen kankasını getiriyor

Süper Lig'in lideri Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek adına yoğun mesai harcıyor. Yönetim, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerlerken gündeme iki yıldız birden geldi. Biri için Victor Osimhen devreye girdi. İşte detaylar...

SINGO MÜJDESİ

Galatasaray'ın Beşiktaş derbisinde sakatlanan yıldızı Wilfried Singo, uzun aranın ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor. Fildişili savunmacının hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçında kadroda yer alması bekleniyor.

SAKATLIĞI GEÇTİ

4 Ekim'deki derbide yaşadığı sakatlığın ardından Başakşehir, Bodo/Glimt ve Göztepe maçlarını kaçıran Singo'nun geri dönüşü teknik heyeti rahatlattı.

Sarı-kırmızılılarda Trabzonspor karşılaşması öncesi Davinson Sanchez'in cezası nedeniyle savunmadaki partner tercihinin önem kazandığı süreçte, Singo'nun durumu kritik rol taşıyor.

DEVRE ARASI HAMLESİ

Trendyol Süper Lig'de topladığı 28 puanla zirvede yer alan Galatasaray, devre arası transfer dönemine yaklaşırken kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, özellikle orta sahaya üst düzey bir takviye yaparak hem ligdeki liderliğini pekiştirmeyi hem de Avrupa'da daha güçlü bir rota çizmeyi hedefliyor.

HEDEF ANGUISSA'YDI

Bu doğrultuda Napoli'nin dinamosu Frank Zambo Anguissa, Galatasaray yönetiminin bir süredir radarındaydı. Teknik kadronun raporu doğrultusunda Kamerunlu yıldız için temaslar kurulmuş, transfer adına ciddi girişimler yapılmıştı.

İTALYANLAR DUYURDU: KALMAK İSTİYOR

Ancak İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılıların planları şimdilik rafa kalktı. Corriere dello Sport'un haberine göre Anguissa, Galatasaray'ın teklifine ve bazı Arap kulüplerinin ilgisine rağmen Napoli'den ayrılmayı düşünmüyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun, kariyerine Serie A ekibinde devam etmeye kararlı olduğu ifade edildi.

YENİ KONTRAT YAPILACAK

Haberde, Anguissa'nın önümüzdeki hafta Napoli yönetimiyle masaya oturacağı ve yeni kontrat görüşmelerinin başlayacağı aktarıldı. Deneyimli futbolcunun mevcut projeye güvendiği, İtalyan temsilcisinde geleceğini sürdürmek istediği vurgulandı.

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARI

Napoli ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Anguissa, geçtiğimiz sezon takımının Serie A şampiyonluğunda kilit rol oynamıştı. 37 resmi maçta forma giyen Kamerunlu yıldız, 6 gol ve 5 asistle önemli bir katkı sağlamıştı. Enerjisi, fiziği, top kazanma becerisi ve oyuna yön verme özellikleriyle dikkat çeken tecrübeli orta saha, takımının taktik yapısını taşıyan isimlerden biri oldu.

ALTERNATİFLERE YÖNELECEK

Galatasaray yönetimi, Anguissa cephesinden olumsuz yanıt alınmasının ardından orta saha takviyesi için alternatif isimlere yönelme kararı aldı. Sarı-kırmızılı ekip, devre arası döneminde mali dengeleri de gözeterek nokta atışı transferi bitirmek istiyor.

OSIMHEN LOOKMAN'I ÇAĞIRDI

Galatasaray, Ocak transfer dönemine yaklaşırken hücum hattını güçlendirme planları doğrultusunda flaş bir ismi gündemine aldı. İtalya basınına göre sarı-kırmızılılar, Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman için resmi süreci zorlamaya hazırlanıyor. Haberlere göre bu transfer operasyonunda kilit isim Victor Osimhen. Nijeryalı yıldızın milli takım arkadaşı Lookman'ı arayarak "Galatasaray'a gel, burada mutlu olursun" dediği iddia edildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ SENARYOSU

Galatasaray cephesinde bu hamlenin en önemli nedenlerinden biri de Barış Alper Yılmaz'ın Avrupa kulüplerinden ciddi teklifler alması ve ara transfer döneminde ayrılma olasılığı. Yönetim, hem rotasyonu genişletmek hem de Avrupa'da daha agresif bir hücum hattı kurmak için Lookman'ı stratejik hedef olarak belirledi.

LİDERLİK VE İKNA GÜCÜ

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen, Lookman ile milli takımdaki yakın ilişkisini devreye soktu. Nijeryalı yıldızın soyunma odasındaki etkisi ve motivasyon gücü, yönetimin elini güçlendiren faktörler arasında gösteriliyor. Bu temas, transfer sürecinde psikolojik üstünlük sağlanabileceği yorumlarını da beraberinde getirdi.

ATALANTA'DA GERİLİM YAŞANDI

Lookman'ın adı yaz döneminde Inter ile anılmış ancak görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Bu süreçte Atalanta yönetimiyle sorunlar yaşayan yıldız oyuncu bir süre kadro planlamasında geri plana itilmiş, sonrasında yeniden takıma kazandırılmıştı. Moral olarak zor dönemi geride bırakan yıldız, AC Milan maçında attığı golle dönüş sinyali vermişti.

PARLAMA NOKTASI

28 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu geçen sezon Serie A'da 15 gol ve 5 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 gol ve 2 asist yaparak Avrupa vitrininde büyük ses getirmişti. Hız, patlayıcılık, dikine oyun ve bitiricilik özellikleriyle dikkat çeken Lookman, hem kanat hem forvet arkasında görev alabiliyor.

KULÜBÜN TAVRI NET

Atalanta'nın oyuncuyu kiralama yerine doğrudan satışa sıcak baktığı, bu nedenle pazarlıkların mali boyutunun kritik olacağı ifade ediliyor. Galatasaray, Finansal Fair Play dengelerini gözeterek hamle yapmak zorunda. Olası Barış Alper satışı, transfer bütçesini doğrudan etkileyecek.

OKAN BURUK'UN TAM İSTEDİĞİ İSİM

Teknik direktör Okan Buruk, hem lig temposu hem de Avrupa rekabeti için güçlü bir rotasyon kurmak istiyor. Özellikle hızlı hücum, baskılı oyun ve kanat-forvet çeşitliliği açısından Lookman'ın tam istenen profile uyduğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa sahnesinde hız ve bitiricilik seviyesini yükseltmeyi hedefliyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Atalanta teknik direktörü Ivan Jurić, yıldız oyuncusunun formuna döndüğünü belirterek Milan maçından sonra "O harika bir karakter ve çok önemli bir oyuncu" demişti. Bu sözler güven tazeler nitelikte olsa da kulübün finansal planlaması nedeniyle ayrılık ihtimali masada kalmaya devam ediyor.

GÖZLER PAZARLIKTA

Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada transfer iddiasına büyük ilgi gösterirken, futbol otoriteleri bu olası hamleyi Galatasaray'ın Avrupa vizyonunun yansıması olarak yorumladı. Yönetimin mali disiplini koruyarak bu transferi bitirmek için yaratıcı formüller üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

KRİTİK DÖNEM

Ocak yaklaştıkça tansiyon artıyor. Eğer Atalanta ile anlaşma sağlanırsa Ademola Lookman'ın kısa süre içinde RAMS Park çimlerine çıkması sürpriz olmayacak. Hem Osimhen etkisi hem Lookman'ın yeni sayfa açma isteği hem de Galatasaray'ın büyüyen hedefleri birleşince, transfer rüzgârının yönü bu kez İstanbul'a dönmüş durumda.

AVRUPA'DA BAŞARI İSTENİYOR

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, "Avrupa'da başarı" vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar devre arasında yapacağı nokta atışı transferlerle Şampiyonlar Ligi hedefini güçlendirmek istiyor. Bu kapsamda yönetim, savunma hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

STOPERE LUCAS BERALDO

Savunma rotasyonunu güçlendirmeyi planlayan Galatasaray, yaz döneminde transferi için girişimlerde bulunduğu PSG'li Lucas Beraldo'yu tekrar gündemine aldı. Abdülkerim Bardakcı ile forma rekabetine girecek, daha hızlı ve genç bir stoper arayışında olan sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Brezilyalı yıldız için yeniden harekete geçiyor.

PSG'DE ŞANS BULAMADI

Fransız basını, özellikle L'Equipe, Beraldo'nun PSG'de aradığı süreyi bulamadığını ve düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığını yazdı. Brezilya Milli Takımı forması için de süre almak zorunda olan genç savunmacının, Luis Enrique'nin kalma ısrarına rağmen ayrılma kararı aldığı iddia edildi. Bu durum Galatasaray'ın elini güçlendirdi.

ROTASYONUN DIŞINDA KALDI

Beraldo bu sezon PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı üç karşılaşmada da sahaya çıkmadı. Ligue 1'de ise üç maçta süre alamayan genç yıldız, 2023 yılında Sao Paulo'dan 20 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, gösterdiği potansiyele rağmen şu an rotasyonda geri planda.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK

Piyasa değeri 25 milyon euro seviyesinde olan Beraldo için Galatasaray, satın alma zorunluluğu bulunmayan kiralama planı hazırladı. Yönetim, 6 aylık kiralık formülüyle oyuncuyu kadroya katmak ve sezon sonunda performansa göre değerlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalması durumunda bu transfer olasılığının daha da güçleneceği belirtiliyor.

REKABETE HAZIR

Hızlı, agresif ve savunmadan oyun kurma becerilerine sahip olması nedeniyle Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği Beraldo, savunma hattında önemli rekabet oluşturacak. Hem rotasyon derinliği hem geleceğe yatırım niteliği taşıyan bu hamle, Galatasaray'ın transfer politikasına da uygun görünüyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i resmi törenle karşıladı!
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında ikisi daire başkanı 4 yeni gözaltı: Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
Türk Telekom
İsrail’in Google ve Amazon’la gizlice imza attı! 1.2 milyar dolarlık anlaşmada “göz kırpma mekanizması” ortaya çıktı
Galatasaray'a transferde iki yıldız! Victor Osimhen kankasını getiriyor
TBMM'de "Terörsüz Türkiye" gündemi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yapacak
İdefix
Hollanda’da seçim çıkmazı! Kim kazandı kim kaybetti? Kimse birbirini koalisyonda istemiyor
Son dakika: MSB'den haftalık rapor! Eurofighter Typhoon uçağının proje bedeli belli oldu | "Gazze Görev Gücü" ve PKK-SDG mesajı
Zorbay Küçük bahis hesabı olmadığına dair suç duyurusunda bulundu
TORBA YASAYLA EMEKLİYE YENİ HESAP: SSK BAĞ-KUR'a primde 9 kat uygulaması, maaş zammı, borçlanmada asgari ücret etkisi yolda!
Bilirkişi heyeti yıkılan binada inceleme yaptı! Enkazdan çıkan notlar yürekleri yaktı: "İyi ki doğdun ortancamız"
CHP'de Muhittin Böcek bombası! İtirafçı mı olacak? Açıklama geldi
Eski tip ehliyet için son saatler! Tarihi kaçıran 7 bin 438 TL ödeyecek! İşte yenileme işlemleri ve gerekli belgeler
Önce Savaş Bakanlığı dedi sonra Pentagon'a talimatı verdi! Trump nükleer fitili ateşledi: Zamanlamaya dikkat
CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
İtirafçı olmuştu! Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasalarından Adem Soytekin yeniden tutuklandı... İşte sebebi!
İkinci dönemde ilk kez! Trump ve Şi Güney Kore'de buluştu vergiler düştü
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul edecek! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
"Kuruluş Orhan" ilk bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor