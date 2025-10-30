TBMM Komisyonu “Terörsüz Türkiye” sürecinde sona yaklaştı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM’de “Terörsüz Türkiye” süreci için bilgi verdi

Kurtulmuş, komisyonun tarihi bir görev üstlendiğini vurgulayarak, Her şeyden evvel tarihi bir komisyon, üstlendiği misyon itibarıyla tarihi bir görevin millet adına sorumluluğunu taşıyan bir komisyon. Geniş katılımlı, geniş kapsamlı bir müzakere süreci gerçekleştirildi. 130'a yakın sivil toplum kuruluşu ve kanaat önderi gelip görüşlerini, sürece dair fikirlerini, tekliflerini bizimle paylaştılar. Öncelikle burada görüşlerini ifade eden bütün değerli katılımcılara sizler adına teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçteki müzakereler sırasında fevkalade büyük bir olgunluk içerisinde herkes birbirini dinledi, birbirlerinin fikirlerine karşı saygılı davrandı ve komisyonumuz esası itibarıyla Türkiye demokrasisi açısından örnek teşkil edecek, demokratik standartları son derece yüksek bir çalışma dönemini gerçekleştirdi. Ayrıca başlangıç aşamasında hep birlikte kararlaştırdığımız prensiplerin hepsine uyarak bu süreci yürüttük. Böylece başarılı bir çerçeveyi ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

'TBMM YASAL DÜZENLEMELERİ YERİNE GETİRECEKTİR'

Komisyonun, millet adına terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreçlerini takip ettiğini kaydeden Kurtulmuş, "Bu süreçte en başından itibaren şunu söyledik; 'Burada sadece bir grubun, partinin, siyasi kanadın görüşleri, istekleri, beklentileri şeklinde bir çalışma ortaya koyulamaz.' Dolayısıyla fikirlerini kendine saklayarak müşterek noktalarda buluşabilmek ve böylece hep beraber ortak hedefler noktasında bu tarihi görevi icra edebilmek, komisyonumuzun başlıca önceliklerinden birisidir. Burada aldığımız kararların ittifakla alınmış olması da bu prensibe bağlı kalındığının önemli göstergelerinden birisidir. Ayrıca şunu da biliyoruz ki bu süreçte bisiklet metaforu defaatle burada kullanıldı. Bu süreçte bir taraf üzerine düşen sorumlulukları yerine getirsin, diğer taraf arkadan gelsin gibi düşünülemez. Burada irade ortadadır. İmralı'dan yapılan açıklamalarla örgüt kendisini tasfiye etti. Bütün bileşenleriyle birlikte artık örgütsel faaliyetleri sürdürmeyecekleri yönündeki açıklamaları ve özellikle 26 Ekim tarihinde yapılan açıklamalarla ileri bir safhaya taşınmış ve önemli bir eşik kanaatimce aşılmıştır. Bundan sonraki süreçte, örgütün sahadaki varlıklarını tasfiye ettiğinin ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit edilmesiyle birlikte, TBMM sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yerine getirecektir. Komisyonumuzun bu noktadaki önemli görevi ise tek tek yasa metinlerini hazırlamak değil, genel çerçeveyi teklif ederek TBMM'ye göndermektir" diye konuştu.

Kurtulmuş, komisyonun anayasa değiştirme gibi bir görevinin bulunmadığını ve toplantılarda bu konunun gündeme gelmediğini ekledi. Kurtulmuş, "Komisyon çalışmalarında fevkalade büyük bir mesafe aldık. 'Türkiye modeli' diyebileceğimiz bu model, inşallah önümüzdeki dönemde başarıyla sonuçlanıp, tam manasıyla Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmasıyla birlikte, birçok ülkede örnek olarak alınacak ve birçok ülkedeki çatışma çözümleri için ışık tutacaktır. Emekleriniz var olsun, hakikaten çok fedakarca bir çalışma gerçekleştirildi. Artık yavaş yavaş dinleme faslının sonuna geliyoruz. Bugün konuyla ilgili değerli çalışma yürüten iki bakanımızı ağırlayacağız" dedi.