TBMM Komisyonu “Terörsüz Türkiye” sürecinde sona yaklaştı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM’de “Terörsüz Türkiye” süreci için bilgi verdi

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos’tan bu yana yürüttüğü çalışmalarda sona yaklaşırken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un sunumlarını dinledi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Komisyon tarihi bir görev üstlendi, artık nihai rapor aşamasına ilerliyoruz” dedi. Yaklaşık 7 saat süren toplantıda, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yasal düzenlemelerin Meclis’in takdirinde olacağı vurgulandı.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u dinlemek üzere toplandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek, "Artık yavaş yavaş nihai raporu hazırlama safhasına ilerlediğimizi görüyorum. 5 Ağustos tarihinden beri yürütülen komisyon çalışmaları fevkalade başarılı bir şekilde devam etmektedir. Ümit ederim ki son güne kadar da böyle devam edecektir" dedi.

Numan Kurtulmuş: Komisyon tarihi bir görev üstlendi

Kurtulmuş, komisyonun tarihi bir görev üstlendiğini vurgulayarak, Her şeyden evvel tarihi bir komisyon, üstlendiği misyon itibarıyla tarihi bir görevin millet adına sorumluluğunu taşıyan bir komisyon. Geniş katılımlı, geniş kapsamlı bir müzakere süreci gerçekleştirildi. 130'a yakın sivil toplum kuruluşu ve kanaat önderi gelip görüşlerini, sürece dair fikirlerini, tekliflerini bizimle paylaştılar. Öncelikle burada görüşlerini ifade eden bütün değerli katılımcılara sizler adına teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçteki müzakereler sırasında fevkalade büyük bir olgunluk içerisinde herkes birbirini dinledi, birbirlerinin fikirlerine karşı saygılı davrandı ve komisyonumuz esası itibarıyla Türkiye demokrasisi açısından örnek teşkil edecek, demokratik standartları son derece yüksek bir çalışma dönemini gerçekleştirdi. Ayrıca başlangıç aşamasında hep birlikte kararlaştırdığımız prensiplerin hepsine uyarak bu süreci yürüttük. Böylece başarılı bir çerçeveyi ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

'TBMM YASAL DÜZENLEMELERİ YERİNE GETİRECEKTİR'

Komisyonun, millet adına terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreçlerini takip ettiğini kaydeden Kurtulmuş, "Bu süreçte en başından itibaren şunu söyledik; 'Burada sadece bir grubun, partinin, siyasi kanadın görüşleri, istekleri, beklentileri şeklinde bir çalışma ortaya koyulamaz.' Dolayısıyla fikirlerini kendine saklayarak müşterek noktalarda buluşabilmek ve böylece hep beraber ortak hedefler noktasında bu tarihi görevi icra edebilmek, komisyonumuzun başlıca önceliklerinden birisidir. Burada aldığımız kararların ittifakla alınmış olması da bu prensibe bağlı kalındığının önemli göstergelerinden birisidir. Ayrıca şunu da biliyoruz ki bu süreçte bisiklet metaforu defaatle burada kullanıldı. Bu süreçte bir taraf üzerine düşen sorumlulukları yerine getirsin, diğer taraf arkadan gelsin gibi düşünülemez. Burada irade ortadadır. İmralı'dan yapılan açıklamalarla örgüt kendisini tasfiye etti. Bütün bileşenleriyle birlikte artık örgütsel faaliyetleri sürdürmeyecekleri yönündeki açıklamaları ve özellikle 26 Ekim tarihinde yapılan açıklamalarla ileri bir safhaya taşınmış ve önemli bir eşik kanaatimce aşılmıştır. Bundan sonraki süreçte, örgütün sahadaki varlıklarını tasfiye ettiğinin ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit edilmesiyle birlikte, TBMM sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yerine getirecektir. Komisyonumuzun bu noktadaki önemli görevi ise tek tek yasa metinlerini hazırlamak değil, genel çerçeveyi teklif ederek TBMM'ye göndermektir" diye konuştu.

Kurtulmuş, komisyonun anayasa değiştirme gibi bir görevinin bulunmadığını ve toplantılarda bu konunun gündeme gelmediğini ekledi. Kurtulmuş, "Komisyon çalışmalarında fevkalade büyük bir mesafe aldık. 'Türkiye modeli' diyebileceğimiz bu model, inşallah önümüzdeki dönemde başarıyla sonuçlanıp, tam manasıyla Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmasıyla birlikte, birçok ülkede örnek olarak alınacak ve birçok ülkedeki çatışma çözümleri için ışık tutacaktır. Emekleriniz var olsun, hakikaten çok fedakarca bir çalışma gerçekleştirildi. Artık yavaş yavaş dinleme faslının sonuna geliyoruz. Bugün konuyla ilgili değerli çalışma yürüten iki bakanımızı ağırlayacağız" dedi.

KOMİSYON KAPALI DEVAM ETTİ

Ardından Kurtulmuş, komisyonun basına kapalı olarak devam etmesi için oylama açtı. Oylama sonucunda komisyon üyeleri, komisyonun kapalı bir şekilde devam etmesi önerisini kabul etti. Komisyon toplantısı basına kapalı olarak devam ederken, sabahki bölümde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan komisyon üyelerine bilgi verdi. Öğleden sonra ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yapacak.

TOPLANTI 7 SAAT SÜRDÜ

Bakanlar Hakan Fidan ve Yılmaz Tunç, yaptıkları sunumların ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yaklaşık 7 saatlik komisyon toplantısının ardından TBMM'nin resmi hesabından açıklama yapıldı. Komisyon toplantısına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, komisyonun 17'nci toplantısı ile ilgili tarih ve gündemin ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtildi.

'YASAL DÜZENLEMELER TBMM'NİN TAKDİRİNDEDİR'

Komisyon toplantısının çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sürece ilişkin görüşlerini paylaşıp, milletvekillerinin sorularını cevaplandırdığını belirterek, "Çok önemli bir komisyon, çalışmaları da çok önemlidir. Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor. 41 yıllık terörle mücadele söz konusu. Terörle mücadelede büyük ekonomik kayıplarımız oldu ve büyük acılar yaşadık. Bundan sonra ülkemizin bu kayıpları, acıları yaşamaması bütün temennimiz budur. Bu anlamda başlayan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin başarıya ulaşması noktasında ki çalışmaları destekliyoruz. Bu anlamda Adalet Bakanlığı olarak sürecin kolaylaştırılması, sürecin başarıya ulaşması noktasında gerçekleştirdiğimiz idari uygulamalardan kaynaklanan sorunların giderilmesi ile ilgili çalışmalarımızı milletvekillerimizle, komisyon üyeleriyle paylaştık. Tabii süreçle ilgili yasal düzenlemeler gerektiren hususlar olacaksa bu tamamen TBMM'nin takdirindedir. Meclis komisyonunun iradesi önemli çünkü milli iradenin tecelligahı parlamentomuz. Dolayısıyla onların alacağı kararlar, çizecekleri yol haritası, millet adına onların ortaya koyacakları ortak irade doğrultusunda bizler de o iradeye uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

