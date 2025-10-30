Hüseyin Gün’ün “manevi annesi” Seher Alaçam’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

"Casusluk" soruşturmasının merkezindeki isim Hüseyin Gün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle verdiği ifadede, "manevi annem" olarak tanımladığı Seher Erçili Alaçam'dan söz etmişti.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaçam'ın 2022 yılında hayatını kaybettiği olayın "şüpheli ölüm" olarak değerlendirildiğini ve dosyanın genişletilerek kriminal incelemelerin derinleştirileceğini bildirdi. Başsavcılık kaynakları, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için öncelikli inceleme başlatıldığını belirtti.

PARASINA VE HAYATINA YÖN VERİYORDU

İfadelere göre, Hüseyin Gün ile Seher Alaçam'ın yolları 2004 yılında kesişti. O dönemde düzenlenen bir konferansta tanışan ikili, daha sonra Avicenna Kapital adlı yatırım şirketini kurdu.

Zamanla ilişkileri iş ortaklığının ötesine geçti. Gün, Alaçam'dan "manevi annem" diye bahsediyor; Alaçam'ın hem parasal işlerinde hem de özel yaşamında söz sahibi oluyordu.

Alaçam'ın Ümit adında bir oğlu bulunuyor, ancak Gün'ün ifadesine göre Alaçam, oğlu yerine kendisine güveniyordu. Gün, çoğunlukla İngiltere'de yaşasa da Türkiye'ye geldiğinde Alaçam'ın evinde kalıyordu.

İMAMOĞLU İLE TEMASI "MANEVİ ANNESİ" Mİ SAĞLADI?

Hüseyin Gün'ün etkin pişmanlık ifadesinde yer alan bilgilere göre, Gün 2019 yerel seçimleri sürecinde Seher Alaçam aracılığıyla Necati Özkan ve dolaylı olarak Ekrem İmamoğlu ile temas kurdu.

Alaçam'ın 26 Ağustos 2019 tarihinde Gün'e gönderdiği iki fotoğraftan birinde Seher Alaçam ile Ekrem İmamoğlu, diğerinde ise Hüseyin Gün, İmamoğlu ve Alaçam aynı karede yer alıyordu. Fotoğrafların İmamoğlu'nun İBB'deki makam odasında çekildiği ve aralarındaki samimiyetin dikkat çektiği ifade edildi.

MI6 ajanı Hüseyin Gün, Seher Alaçam ve Ekrem İmamoğlu

GİZEMLİ KADIN: SEHER ALAÇAM

Seher Alaçam'ın adı MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün tutuklanmasıya Türkiye gündemine oturdu. İstanbul Yeniköy'deki villasına yerleşen Alaçam, İngiliz ajana gertruide Bell'i andıran renkli kıyafetleri ve şapkalarıyla tanınıyordu. Ancak 24 Temmuz 2022'de, Hüseyin Gün'le aynı evde bulunduğu sırada şüpheli biçimde hayatını kaybetti. Cenazesi Bebek Camii'nde kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.