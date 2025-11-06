Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın verilerine göre, deprem 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 19.15'te kaydedildi. Yerin yaklaşık 9,6 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi.

Depremin koordinatları 39.20833 kuzey enlemi ve 28.16472 doğu boylamı olarak açıklandı.

İlk belirlemelere göre, bölgede can veya mal kaybına ilişkin olumsuz bir ihbar yapılmadı. AFAD ve ilgili kurumların saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.