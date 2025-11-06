İşte Cemil Çiçek'in "yapının içindeydim" dediği etkin pişmanlık itirafları! FETÖ ona kod adı bile verdi: Örgütte de Bylock'ta da ismi "Ulvi"

Firari Cemil Çiçek'in Bylock kayıtları FETÖ'NÜN MAHREMLERİYLE TAM 800 KEZ GÖRÜŞTÜ



BTK'dan gelen kayıtlar Cemil Çiçek'in Bylock üzerinden FETÖ'nün mahrem ağabeyleri ile 800 kez bağlantı kurduğunu kanıtladı. Mahkeme kararında Çiçek'in tereddüte mahal vermeyecek şekilde gerçek Bylock kullanıcısı olduğu vurgulandı.



Cemil Çiçek'in FETÖ içerisinde ʺUlviʺ ve ʺCahitʺ kod adlarını kullandığı ortaya çıktı KOD ADI BİLE VAR: "ULVİ" VE "CAHİT"



Öte yandan Cemil Çiçek'in FETÖ içerisinde "Ulvi" ve "Cahit" kod adlarını kullandığı ortaya çıktı. Çiçek, etkin pişmanlık itirafında "Bana Ulvi ismiyle hitap edildiği doğrudur" dedi. Öte yandan Cemil Çiçek'in FETÖ içerisinde "Ulvi" ve "Cahit" kod adlarını kullandığı ortaya çıktı. Çiçek, etkin pişmanlık itirafında "Bana Ulvi ismiyle hitap edildiği doğrudur" dedi. BYLOCK'TA "ULVİKEMAL"



Çiçek'in Bylcok'ta "ulvikemal" kullanıcı adını kullandığı saptandı.

Cemil Çiçek FETÖ evlerinde askeri liseler ve polislik sınavlarına hazırlandı İTİRAF: CEMİL ÇİÇEK FETÖ EVLERİNDE POLİSLİK SINAVINA HAZIRLANDI



FETÖ'den yargılanan Bylock kullanıcısı Yakup Demir, ifadesinde Cemil Çiçek'in FETÖ evlerine gelerek askeri liseler ve polislik sınavlarına hazırlandığını beyan etti. Demir, "Ben Bolu'da öğrenci olduğum dönemlerde yapının evlerinde kalmakta ve ortaokula giden öğrencilerle ilgilenmekteydim. Cemil Çiçek isimli şahsı bu dönemden tanırım. Adı geçen şahıs da yapının evlerine gelerek askeri liselere ve polis kolejlerine hazırlanan şahıslar arasındaydı. Etkin pişmanlık ifade eden beyanlarım sırasında şahsı bu sebeple teşhis ettim. Ben Bylock'u etkin olarak kullanmaktaydım. Bu nedenle bir çok kişi programımda kayıtlıydı" dedi.







DOSYASI KABARIK SİCİLİ KARANLIK: MAAİLE FETÖ'CÜ



Bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara Milletvekili Aday Adayı olarak boy gösteren



Çiçek'in en çok üzerinde durduğu mesele ise Bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara Milletvekili Aday Adayı olarak boy gösteren Cemil Çiçek 'in dosyası da sicili kadar kabarık.Çiçek'in en çok üzerinde durduğu mesele ise FETÖ ve KHK'lılar. Bu konuda özellikle duyarlı çünkü ailesinden kendisi de dahil olmak 4 kişi FETÖ bağlantısı nedeniyle mesleklerinden ihraç edildi.





BABASI POLİSLİKTEN ATILDI KENDİSİ POLİS KOLEJİNDEN... BÖYLE GÖZALTINA ALINDI



FETÖ'NÜN ÇALDIĞI SORULARLA KOLEJE GİRDİ



HAŞHAŞİ PAYLAŞIMLAR



Gelin Cemil Çiçek'in FETÖ'yü destekleyen haşhaşi paylaşımlarına bir göz atalım:







Babası Murat Çiçek, 15 Temmuz öncesinde komiser olarak görev yapıyordu. 15 Temmuz sonrası KHK ile meslekten ihraç edildi ve FETÖ bağlantısı nedeniyle 6 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.Aynı şekilde, Cemil Çiçek 'in abisi ve dayısı da FETÖ ile ilişkileri nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı. Cemil Çiçek'in FETÖ'den gözaltına alındığı anlar da ortaya çıktı.FEM Dershanesi çıkışlı olan Cemil Çiçek bütün hayatını ve kariyerini FETÖ şekillendirdi. FETÖ eliyle çalınan sorularla 2010 yılında Polis Kolejine girdi.Gelin Cemil Çiçek'in FETÖ'yü destekleyen haşhaşi paylaşımlarına bir göz atalım:10 Ağustos 2016 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anasını sattımın yerinde el alem Mars'a nası çıkarız diye düşünürken bizimkiler tvde 7/24 cemaatin devlete nası sızdığını tartışıyo" ifadelerini kullandı. Çiçek 2 Eylül 2016 tarihli paylaşımında "FETÖ adı altında bu ülkeyi, vatanını seven insanlar tasfiye ediliyor. Rakam yaklaşık 200 bin. Bu modern insan katliamı, ağır zulümdür" ifadelerini FETÖ'cülerin tasfiye edilmesini zulüm olarak nitelendirdi.