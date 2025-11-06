İşte Cemil Çiçek'in "yapının içindeydim" dediği etkin pişmanlık itirafları! FETÖ ona kod adı bile verdi: Örgütte de Bylock'ta da ismi "Ulvi"
Hollanda'ya firar eden CHP'li etki ajanı Cemil Çiçek'in FETÖ'cü olduğuna dair etkin pişmanlık itirafları ortaya çıktı. Çiçek, mahkeme heyetine "yapının içerisinde bulundum" dedi. Örgütün mahrem üyeleriyle tam 800 kez Bylock'tan görüştüğü saptanan Çiçek için mahkeme kararında "Tereddüte mahal vermeyecek şekilde FETÖ'cü" tanımlaması yapıldı. Örgüt içinde "Ulvi" ve "Cahit" kod adlarını kullandığı belirlenen Çiçek, etkin pişmanlık itirafında “Bana Ulvi ismiyle hitap edildiği doğrudur" beyanında bulundu. Bylcok'ta da "ulvikemal" mahlasıyla işlemler yaptığı görüldü. Aynı dosyada yargılanan FETÖ'cü mahremlerin Cemil Çiçek için "FETÖ evlerine gelerek askeri liseler ve polislik sınavlarına hazırlanıyordu" itirafı dikkat çekti.
Son zamanlarda kamuoyu ve sosyal medyayı zehirleyen sistematik dezenformasyonlarda başı çeken CHP üyesi FETÖ'cü Cemil Çiçek Hollanda'ya firar etti.
Çiçek'in iltica başvurusunda bulunduğu öğrenilirken TAKVİM'in "Kripto FETÖ'cü Cemil Çiçek'e daha ne kadar göz yumulacak?" başlıklı haberi sonrası firari etki ajanı erişim engelinden korkup hesabının adını değiştirdi.
Cemil Çiçek'in geçmişi "Cübbeye değil cübbenin altındakine bak" dedirten cinsten. Babasının komiserlikten, kendisinin de polis kolejinden atıldığı, FETÖ dosyası kapsamında "etkin pişmanlıktan" faydalandığı belgelendi.
Öte yandan Cemil Çiçek'in "FETÖ" üyesi olduğuna ve Bylock kullandığına dair itirafın belgeleri ortaya çıktı.
Bolu 2. Ağır Cez Mahkemesi'nin gerekçeli kararında yer alan ifadelere göre;
Cemil Çiçek, mahkeme heyetine "yapının içerisinde bulundum" diyerek FETÖ faaliyetlerine iştirak ettiğini beyan etti.
FETÖ'nün eğitim üslerinden Melih Koleji ve Anafen'den tam burs aldığını söyledi. FETÖ'nün mahrem ağabeyleri tarafından polis kolejine yönlendirildiğini anlattı.
"BYLCOK KULLANDIM" İTİRAFI
Çiçek, mahkemede FETÖ'nün kripto haberleşme programı Bylock'ı nasıl kullandığını şu sözlerle açıkladı:
2015'te evime gelen abiler benimle görüşmek istediler. Bu sırada irtibat sağlamak için telefonuma (Bylock) program kuracaklarını söylediler. Bu programı ifademde belirttiğim Halit kod isimli Ufuk Turhan ve İsmail kod isimli Burak Çavdar telefona (Bylock) kurdular.
Ben sadece Bylock yüklemediğimi söyledim, kullanmadığıma yönelik bir beyanım olmadı. Bana Bylock yüklendiğini söylediğim kişiler ben polis okuldan ayrıldıktan sonra beni ikna etmek için bu program üzerinden mesajlar atıyorlardı.
Tekrar belirtmek istiyorum ki ben Bylock yüklemediğimi ifade ettim, kullanmadığımı değil."
Firari Cemil Çiçek'in Bylock kayıtları
FETÖ'NÜN MAHREMLERİYLE TAM 800 KEZ GÖRÜŞTÜ
BTK'dan gelen kayıtlar Cemil Çiçek'in Bylock üzerinden FETÖ'nün mahrem ağabeyleri ile 800 kez bağlantı kurduğunu kanıtladı. Mahkeme kararında Çiçek'in tereddüte mahal vermeyecek şekilde gerçek Bylock kullanıcısı olduğu vurgulandı.
KOD ADI BİLE VAR: "ULVİ" VE "CAHİT"
Öte yandan Cemil Çiçek'in FETÖ içerisinde "Ulvi" ve "Cahit" kod adlarını kullandığı ortaya çıktı. Çiçek, etkin pişmanlık itirafında "Bana Ulvi ismiyle hitap edildiği doğrudur" dedi.
BYLOCK'TA "ULVİKEMAL"
Çiçek'in Bylcok'ta "ulvikemal" kullanıcı adını kullandığı saptandı.
FETÖ'den yargılanan Bylock kullanıcısı Yakup Demir, ifadesinde Cemil Çiçek'in FETÖ evlerine gelerek askeri liseler ve polislik sınavlarına hazırlandığını beyan etti.
Demir, "Ben Bolu'da öğrenci olduğum dönemlerde yapının evlerinde kalmakta ve ortaokula giden öğrencilerle ilgilenmekteydim. Cemil Çiçek isimli şahsı bu dönemden tanırım. Adı geçen şahıs da yapının evlerine gelerek askeri liselere ve polis kolejlerine hazırlanan şahıslar arasındaydı. Etkin pişmanlık ifade eden beyanlarım sırasında şahsı bu sebeple teşhis ettim. Ben Bylock'u etkin olarak kullanmaktaydım. Bu nedenle bir çok kişi programımda kayıtlıydı" dedi.
DOSYASI KABARIK SİCİLİ KARANLIK: MAAİLE FETÖ'CÜ
Bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara Milletvekili Aday Adayı olarak boy gösteren Cemil Çiçek'in dosyası da sicili kadar kabarık.
Çiçek'in en çok üzerinde durduğu mesele ise FETÖ ve KHK'lılar. Bu konuda özellikle duyarlı çünkü ailesinden kendisi de dahil olmak 4 kişi FETÖ bağlantısı nedeniyle mesleklerinden ihraç edildi.
BABASI POLİSLİKTEN ATILDI KENDİSİ POLİS KOLEJİNDEN... BÖYLE GÖZALTINA ALINDI
Babası Murat Çiçek, 15 Temmuz öncesinde komiser olarak görev yapıyordu. 15 Temmuz sonrası KHK ile meslekten ihraç edildi ve FETÖ bağlantısı nedeniyle 6 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Aynı şekilde, Cemil Çiçek'in abisi ve dayısı da FETÖ ile ilişkileri nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı. Cemil Çiçek'in FETÖ'den gözaltına alındığı anlar da ortaya çıktı.
FETÖ'NÜN ÇALDIĞI SORULARLA KOLEJE GİRDİ
FEM Dershanesi çıkışlı olan Cemil Çiçek bütün hayatını ve kariyerini FETÖ şekillendirdi. FETÖ eliyle çalınan sorularla 2010 yılında Polis Kolejine girdi.
HAŞHAŞİ PAYLAŞIMLAR
Gelin Cemil Çiçek'in FETÖ'yü destekleyen haşhaşi paylaşımlarına bir göz atalım:
10 Ağustos 2016 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anasını sattımın yerinde el alem Mars'a nası çıkarız diye düşünürken bizimkiler tvde 7/24 cemaatin devlete nası sızdığını tartışıyo" ifadelerini kullandı.
Çiçek 2 Eylül 2016 tarihli paylaşımında "FETÖ adı altında bu ülkeyi, vatanını seven insanlar tasfiye ediliyor. Rakam yaklaşık 200 bin. Bu modern insan katliamı, ağır zulümdür" ifadelerini FETÖ'cülerin tasfiye edilmesini zulüm olarak nitelendirdi.
6 Eylül 2016 tarihli paylaşımında ise Çiçek, "FETÖ adı altında ihraç edilen herkes direk AİHM'e başvursun. Görece iade ve çok ağır tazminat çıkacaktır" ifadelerini kullandı.
4 Ekim 2016 tarihinde paylaşımda bulunan Cemil Çiçek, "Dün gece görevden alinan 12 bin polisten sonra Emniyetimiz sıfırlanmıştır. Türkiye işgale hazır hale getirilmek isteniyor!" diyerek skandal söylemlere imza attığı ortaya çıktı.
FETÖ'CÜ AKRABALARI İÇİN TAHLİYE KAMPANYASI YAPTI
Cemil Çiçek'in soyadını taşımaya çekindiği FETÖ'cü akrabaları için sosyal medyada "tahliye" kampanyası yürüttüğü görüldü.
BABASI DA ATATÜRKÇÜ NUMARASI YAPIYOR
Sadece Cemil Çiçek değil... FETÖ'den hüküm giyip cezaevinde yatan babası da "Sapına kadar Atatürkçüyüz" deyip CHP tabanına oynuyor.
Yine baba Çelik'in KHK'lılar için af isteyip Ekrem İmamoğlu'na destek verdiği tweetler mevcut.
Böylelikle polis okulundan atılan, babası emniyetten ihraç edilen ve aile boyu FETÖ bağlantısı bulunan Çiçek'in, karanlık ilişkileri belgeleriyle ortaya çıktı.