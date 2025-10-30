Zorbay Küçük bahis hesabı olmadığına dair suç duyurusunda bulundu

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun pazartesi günü yaptığı açıklamayla beraber gündeme oturan bahis skandalı giderek büyüyor.Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu
Bahis yaptıkları tespit edilen 152 hakem önceki gün PFDK'ya sevk edilmiş ve soruşturmada önemli bir adım atılmıştı.
ZORBAY KÜÇÜK'ÜN BAHİS HESABI VAR MI?
Bahis skandalı kamuoyunda konuşulurken ismi açıklana hakemler arasında en dikkati çeken isim FIFA kokartı da bulunan Zorbay Küçük olmuştu.
SORUŞTURMAYI E-POSTA İLE ÖĞRENDİ
Küçük, kendisiyle ilgili bahis iddialarını UEFA tarafından bir maça görevlendirilirken karşılaşmanın kendisinden alındığına dair gelen e posta ile öğrendi. Sebebi araştırıldığında da olayın bahis konusundaki haberden kaynaklandığı bilgisine ulaştı.
KÜÇÜK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Zorbay Küçük ve avukatı Alp Osman Karaosmanoğlu Çağlayan Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu.
Adliyede açıklamalarda bulunan hakem Küçük şu ifadeleri kullandı:
"Evet, şu an suç duyurusunda bulunmak için geldik. Öncelikle şunu söyleyeyim: Biliyorsunuz ki hakemlik yaptığım için izinsiz açıklama yapmam yasak. Ama şu an çok olağanüstü bir durum var. Bu yüzden bu yapacağım açıklamayı bağlı bulunduğum kurum anlayışla karşılar diye umuyorum. Hem kurumu korumak adına hem de kendimi korumak adına...
Şunu çok içten ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil, hakemlik kariyerimden önce de hiçbir şekilde hiçbir bahis sitesine, hiçbir spor dalının hiçbir bahis sitesine üye olmadım, hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım ve hiçbir bahis oynamadım. Sadece futbol değil, hiçbir spor dalıyla ilgili. Bunu çok rahat söyleyebiliyorum.
Şu anda bunları, gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik. Gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun, ayrıntılı anlatmak isterim ama yapamam. Mesleğim gereği bu kadarlık yapabiliyorum. Buraya geldiğiniz için teşekkürler. Avukat arkadaşım ayrıntıları anlatabilir."