Zorbay Küçük bahis hesabı olmadığına dair suç duyurusunda bulundu

Futbol maçlarına bahis yaptıkları tespit edilen 152 hakemin PFDK'ya sevk edilmesinin ardından soruşturmada adı geçen üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne gelen Küçük, "Hiçbir bahis sitesine üye olmadım, hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım ve hiçbir bahis oynamadım." dedi. Öte yandan TFF alt ve profesyonel liglerde oynayan 2 binin üzerinde futbolcuyu inceleme altına aldı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun pazartesi günü yaptığı açıklamayla beraber gündeme oturan bahis skandalı giderek büyüyor.

Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu

Bahis yaptıkları tespit edilen 152 hakem önceki gün PFDK'ya sevk edilmiş ve soruşturmada önemli bir adım atılmıştı.

ZORBAY KÜÇÜK'ÜN BAHİS HESABI VAR MI?

Bahis skandalı kamuoyunda konuşulurken ismi açıklana hakemler arasında en dikkati çeken isim FIFA kokartı da bulunan Zorbay Küçük olmuştu.

SORUŞTURMAYI E-POSTA İLE ÖĞRENDİ

Küçük, kendisiyle ilgili bahis iddialarını UEFA tarafından bir maça görevlendirilirken karşılaşmanın kendisinden alındığına dair gelen e posta ile öğrendi. Sebebi araştırıldığında da olayın bahis konusundaki haberden kaynaklandığı bilgisine ulaştı.

KÜÇÜK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Zorbay Küçük ve avukatı Alp Osman Karaosmanoğlu Çağlayan Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu.

Adliyede açıklamalarda bulunan hakem Küçük şu ifadeleri kullandı:

"Evet, şu an suç duyurusunda bulunmak için geldik. Öncelikle şunu söyleyeyim: Biliyorsunuz ki hakemlik yaptığım için izinsiz açıklama yapmam yasak. Ama şu an çok olağanüstü bir durum var. Bu yüzden bu yapacağım açıklamayı bağlı bulunduğum kurum anlayışla karşılar diye umuyorum. Hem kurumu korumak adına hem de kendimi korumak adına...

Şunu çok içten ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil, hakemlik kariyerimden önce de hiçbir şekilde hiçbir bahis sitesine, hiçbir spor dalının hiçbir bahis sitesine üye olmadım, hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım ve hiçbir bahis oynamadım. Sadece futbol değil, hiçbir spor dalıyla ilgili. Bunu çok rahat söyleyebiliyorum.

Şu anda bunları, gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik. Gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun, ayrıntılı anlatmak isterim ama yapamam. Mesleğim gereği bu kadarlık yapabiliyorum. Buraya geldiğiniz için teşekkürler. Avukat arkadaşım ayrıntıları anlatabilir."

İKİ FARKLI BAHİS HESABI VAR

Avukat Karaosmanoğlu ise, "Bundan kaynaklı olarak biz de detaylara girmeyeceğiz. Ama burada şu anda bulunmamızın amacı, hem mevcut olduğumuz, bulunduğumuz Türkiye Futbol Federasyonu kurumu korumak, hem de medyada çok fazla şu an dolaşan bir algı var, bunu yıkmak. Evet, müvekkil adına açılmış olan, iki adet farklı bahis hesabı var. Bu, tespit ettiğimiz kadarıyla yabancı bir şahıs tarafından müvekkilin kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi suretiyle açılmıştır. Bununla alakalı zaten biz Cumhuriyet Başsavcılığı'na şu anda şikayet dilekçesini verdik. Dediğimiz gibi açıklama yapmamız şu anda bağlı bulunduğumuz kurumdan kaynaklı olarak uygun değil. Konuyla alakalı zaten federasyon da gerekirse savcılık da detaylı olarak açıklama yapacaktır." dedi.

IP TESPİTİ İSTENECEK

Alınan bilgilere göre Küçük, avukatı aracılığıyla hesabın kim tarafından açıldığının ve hangi telefondan oynandığının (IP) tespit edilmesini istedi.

HESAPLAR NASIL AÇILDI?

İddialara göre, Zorbay Küçük'ün T.C. Kimlik numarası bir sosyal medya platformunda yayınlanıyor. S. H. isimli yabancı uyruklu bir kişi, bu kimlik no ile bir bahis sitesi üzerinden hesap açıyor ve bu şahıs 23 Aralık 2023 ve 25 Şubat 2024'te bahis firmasının verdiği "hoş geldin bonusu" ile 20'şer liralıktan iki farklı toplam 40 liralık kupon yaptığı ve kuponların tutmadığı belirtildi.

BAHİSLER HOŞ GELDİN BONUSUYLA YAPILMIŞ

Hesapta başka da bir işlem yapılmıyor. Ve hesabı açan kişi ile kayıtlı banka hesabı uyuşmadığı için yabancı uyruklu vatandaş Zorbay Küçük adına olduğu iddia edilen hesaba para yatıramıyor. Bahislerin de sadece "hoş geldin" bonuslarıyla oynanarak yapıldığı ifade ediliyor.

SIRA FUTBOLCULARA GELDİ

Öte yandan TFF'nin bahis skandalının üzerine aynı kararlılıkla gitmeye devam edeceği ve önümüzdeki günlerde çok flaş gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor. İddialara göre TFF şimdi de alt ve profesyonel liglerde oynayan 2 binin üzerinde futbolcuyu inceleme altına aldı. Haklarında bahis şüphesi bulunan futbolcularla ilgili çok geniş çaplı bir araştırma yapıldığı öğrenildi. TFF'nin önümüzdeki hafta da bazı futbolcuları PFDK'ya sevk edebileceği öne sürülüyor.

Futbolda bahis skandalı VAR! Papara ve Payfixe erişim sağlayan futbolcu ve hakemler inceleniyorFutbolda bahis skandalı VAR! Papara ve Payfixe erişim sağlayan futbolcu ve hakemler inceleniyor

