Zorbay Küçük bahis hesabı olmadığına dair suç duyurusunda bulundu

SORUŞTURMAYI E-POSTA İLE ÖĞRENDİ Küçük, kendisiyle ilgili bahis iddialarını UEFA tarafından bir maça görevlendirilirken karşılaşmanın kendisinden alındığına dair gelen e posta ile öğrendi. Sebebi araştırıldığında da olayın bahis konusundaki haberden kaynaklandığı bilgisine ulaştı.

Zorbay Küçük ve avukatı (Takvim.com.tr)

Adliyede açıklamalarda bulunan hakem Küçük şu ifadeleri kullandı:



"Evet, şu an suç duyurusunda bulunmak için geldik. Öncelikle şunu söyleyeyim: Biliyorsunuz ki hakemlik yaptığım için izinsiz açıklama yapmam yasak. Ama şu an çok olağanüstü bir durum var. Bu yüzden bu yapacağım açıklamayı bağlı bulunduğum kurum anlayışla karşılar diye umuyorum. Hem kurumu korumak adına hem de kendimi korumak adına...

Şunu çok içten ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil, hakemlik kariyerimden önce de hiçbir şekilde hiçbir bahis sitesine, hiçbir spor dalının hiçbir bahis sitesine üye olmadım, hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım ve hiçbir bahis oynamadım. Sadece futbol değil, hiçbir spor dalıyla ilgili. Bunu çok rahat söyleyebiliyorum.

Şu anda bunları, gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik. Gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun, ayrıntılı anlatmak isterim ama yapamam. Mesleğim gereği bu kadarlık yapabiliyorum. Buraya geldiğiniz için teşekkürler. Avukat arkadaşım ayrıntıları anlatabilir."